Estamos a menos de 48 horas del evento que marca el inicio de las fiestas navideñas, el esperado Sorteo de la Lotería de Navidad. Están en juego 3.000 millones de euros, en un año en el que las ventas se han disparado de manera considerable: siete de cada diez españoles han decidido participar con un gasto medio de 66 euros.

Además, en la mayoría de las ocasiones, los décimos que se juegan se comparten con amigos, compañeros de trabajo o familiares. Las estadísticas lo reflejan: tres de cada cuatro españoles que compran Lotería de Navidad lo comparten con otras personas. En La Hora de la 1 explicamos cómo compartirlo de forma segura para evitar disgustos.

Es la opción más tradicional y la que más seguridad da a los compradores. Pero hay que seguir una serie de recomendaciones si no queremos quedarnos sin la parte que nos corresponde. Enrique García es experto de la Organización de Consumidores y Usuarios : "Aquí lo mejor es hacer una fotocopia que esté firmada por el depositario con su DNI . Lo más importante es indicar lo que juega cada uno", ha explicado.

Décimos premiados que acaban en la lavadora

Una vez desgranados todos los escenarios posibles a los que nos podemos enfrentar, el experto nos plantea una opción, que aunque parezca inverosímil, pasa más de lo que parece. ¿Qué hacer si nuestro décimo premiado acaba en la lavadora?: "Esto sucede más de lo que se piensa. Es muy normal. En estos casos el décimo no se toca. A continuación, advertimos al organismo Nacional de Lotería, este tomará nota y verificará que lo que quede del décimo se corresponde con el décimo premiado. Incluso estando muy roto judicialmente se podría reclamar. No lo toques nunca. Se avisa pero no se toca", ha recomendado Enrique García.

El Sorteo de la Lotería de Navidad, del próximo 22 de diciembre, se podrá seguir en directo a través de todos los canales de RTVE. El acto comenzará a las 9 de la mañana en el Teatro Real y RTVE lo retransmitirá desde las 08:25 horas.