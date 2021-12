Así vive Sergio Dalma la Lotería de Navidad

¿Te has planteado alguna vez y en serio qué harías si te tocara el Gordo de la Lotería de Navidad? ¡Pues es hora de ir pensándolo! Ya queda muy poco para volver a ver a los bombos girar y a los niños de San Ildefonso cantar la suerte. Y como cada año, millones de aficionados acuden a comprar sus décimos a las administraciones de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para muchos es la de siempre, la que hay a la vuelta de la esquina o, tal vez, la que vende el bar de abajo donde desayunan cada mañana. Otros, sin embargo, prefieren ir coleccionando décimos de las ciudades por las que van viajando a lo largo del año.

Es el caso de Sergio Dalma. Siempre de aquí para allá, pero con una bonita costumbre: la de comprar lotería. "Como viajo de promoción o viajo de concierto, a los lugares a los que voy acostumbro a comprar algún décimo de lotería". Y, aunque nunca le ha tocado, tiene claro cuál es el número que nunca puede faltar entre sus décimos: "Aprovecho si hay alguno terminado en 3 porque es mi número de la suerte".

Eso sí, al igual que muchos españoles, no tiene ni la menor idea de lo que haría si le tocara el Gordo: "No sé qué haría. De entrada brindar y bueno... Todavía no lo sé". Solo queda comprar lotería y ¡que la suerte te acompañe, Sergio!