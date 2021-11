Faltan solo tres días para que volvamos a vibrar y emocionarnos de felicidad con la música de Sergio Dalma. Este viernes 19 de noviembre el artista lanza su nuevo álbum, muy colorista, lleno de optimismo y con un mensaje muy positivo. Y es que su propio nombre lo define, 'Alegría'.

"Con lo que nos ha tocado vivir, tenemos ahora que adoptar este rol de contagiar eso al público. Este es un disco que nació en pleno confinamiento con lo cual, había unas claras directrices de hacer algo alegre, optimista, vitalista. Y con los autores yo cuento la anécdota de que les llamaba y les decía: "Oye, mandadme alguna balada porque no tenemos casi ni baladas". Pero la respuesta ha sido muy buena por parte del público porque, efectivamente, decían "qué bueno contagiar esto porque es lo que necesitamos"", nos cuenta Dalma.

Un disco que, según el artista, si hubiera sido lanzado hace unos años con ese nombre "no habría tenido la fuerza ni el carácter que representa ahora". En cualquier caso, 'Alegría' nos transmite y "La vida" nos devuelve después de tantos meses complicados.

En el mes de septiembre, Sergio Dalma ya nos adelantaba todas estas ganas de bailar que tenemos con su disco. Y lo hacía con un primer single: "La noche de San Juan". Una noche que significa mucho para él: "Para mí la noche de San Juan y la de fin de año tienen eso en común de empezar una nueva etapa quemando y borrando todo lo malo y deseando cosas buenas para uno y para todo su entorno. Y ese es un poco mi mayor deseo".

Y el nuestro. Aquí te dejamos el tema mientras esperamos con ganas e ilusión el lanzamiento del álbum completo.

Celebramos los 30 años de 'Bailar pegados'

El 4 de mayo de 1991 veíamos a Sergio Dalma representar a España en el festival Eurovisión. Uno de los momentos álgidos de la carrera del artista y con uno de los éxitos que nos va a acompañar siempre: "Yo creo que, a raíz de aquel 91, efectivamente esta ha sido mi casa. Siempre me he sentido muy bien tratado. Y ha habido un antes y un después en mi carrera con esta canción y en ese festival de Eurovisión. Ahora veo imágenes de aquella noche, de aquel 4 de mayo, y parece un festival de fin de curso comparado con el festival de Eurovisión de ahora".

Y aunque no nos puede gustar más 'Bailar pegados', nos confiesa que no se le da demasiado bien hacerlo: "Soy muy tímido y cuando subo al escenario tengo un poquito más de cara y de jeta y me muevo. Pero bailar no", asegura entre risas.

30 años de 'Bailar pegados' y 30 años de carrera en los que Sergio Dalma no ha parado de obsequiarnos con su música. Un puñado de años que para él han pasado demasiado rápido: "Yo recuerdo cuando empezaba con 16 o 17 años cantando en aquellas salas de fiesta de Barcelona con aquellas orquestas en las que cantamos todo tipo de canciones. Y lo recuerdo como si fuera hace poquito. Imagínate. Estamos hablando de que han pasado 40 años y como Sergio Dalma 30. Han pasado muy deprisa, pero me siento muy afortunado de seguir vinculado a este mundo que siempre me ha traído buenos recuerdos, buenas sensaciones y la fidelidad del público".

Ahora regresa con un nuevo álbum bajo el brazo, más dispuesto que nunca a regalarnos sonrisas, optimismo y, como no, mucha buena música con la que seguir emocionándonos. 'Alegría', disponible el viernes 19 de noviembre.