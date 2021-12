Cuáles son los números más buscados de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es considerado, según Jorge Anta, portavoz de ANAPAL, como “un sorteo mágico y el más grande de todo el mundo, por la cantidad de millones que reparte en premios”. Un juego navideño que “está totalmente integrado en la sociedad” y que es sinónimo de ilusión y sueños. Los amantes del azar eligen, estratégicamente, la combinación numérica que creen que les traerá la fortuna anhelada. La fecha de un acontecimiento nacional o mundial, la terminación del año en curso y otras cifras son las piezas clave de este puzle.

Las combinaciones preferidas que no se hacen virales

Hay una noticia popularmente sabida, y es que el número que coincide con la fecha de erupción del volcán ha colgado el cartel de sould out. El 19.921 “ha arrasado”, confesaba la lotera de una administración de Terrasa. Lo mismo pasó en 2020, cuando la cifra del primer estado de alarma en España, el 14.320, voló rápidamente.

Lotería de Navidad 2021 | Décimo RTVE.es

Pero, al margen de estas ventas emblemáticas debido a su origen de actualidad, hay otros “número que están agotados, pero como no coinciden con fechas concretas, no se hacen virales”. Según afirma Anta, casi todas las administraciones “tenemos números abonados fijos que, prácticamente, están vendidos antes de que se reciba la lotería”. Y no solo esto, sino que las terminaciones con cinco y siete son las primeras que se terminan. Además, “desde hace algunos años, la terminación 13 se busca muchísimo y se termina”.

Lotería de Navidad 2021 | Sorteo 2020 GTRES GTRES

Otro de los favoritos es la fecha del año en curso. ¿El motivo? Pues resulta que muchos jugadores eligen esta combinación porque han tenido una celebración especial, como bodas, bautizos o comuniones, y quieren que la suerte les acompañe eligiendo ese boleto que coincide con la fecha de su evento. “Al final se acaba agotando porque a nivel nacional hay muchas celebraciones de este estilo”, aclara Anta.