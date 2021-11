Gracias a las nuevas tecnologías y a la venta online cada vez es más fácil acceder a lo que queremos comprar sin tener que movernos de nuestro sofá. Y en el caso de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) no es distinto. Ya puedes despedirte de las largas colas en las administraciones para participar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad el 22 de diciembre y adquirir tu décimo por Internet. Pero hay que tener cuidado para no caer en estafas. En Loterías RTVE te desvelamos los consejos para comprar tu número favorito de la Navidad online y de manera segura.

Digital o físico: ¿Qué décimo de la Lotería de Navidad es mejor?

La realidad es que no hay ninguno mejor que otro, ya que ambos tienen el mismo valor de cara al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navdidad. Pero cada uno tiene sus pros y sus contras. La mayor ventaja del décimo digital es que puedes comprarlo desde el mismo sofá de tu casa sin tener que pasar por las largas colas de doña Manolita o cualquier otra administración de Lotería. Eso sí, no tendrás el resguardo físico, sino un número a través de un resguardo oficial.

01.09 min Los niños de San Ildefonso ultiman la gran función para el sorteo de la Lotería

Ahora bien, comprar online tiene sus riesgos y no querrás que, cuando te reúnas para ver cómo los niños de San Ildefonso cantan todos los números premiados que salen del bombo del Teatro Real, resulte que tu décimo no tiene ningún tipo de validez porque has caído en una estafa, ¿verdad? Cada vez son más las personas que se animan a comprar por Internet su décimo de Navidad. Pero no cualquier página web es válida para adquirir un décimo de Lotería de Navidad de manera segura.