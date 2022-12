Solo quedan cuatro días para el Sorteo de la Lotería de Navidad 2022. Y, por tanto, es irremediable empezar a soñar despiertos imaginando qué hacer si toca el Gordo.

Este año cada español gastará una media de 69,36 euros en Lotería de Navidad y la terminación favorita es el cinco. Por otro lado, los pares y los números altos son los más comunes. Pero, ¿cuál es la probabilidad de ganar el Gordo?

"De hecho, es más probable que te caiga el balón a que te toque el Gordo de la Lotería. Pero no pasa nada, porque uno no compra lotería por probabilidad, la compra por la ilusión ", recalca el experto matemático.

¿Podría dejar de trabajar si me toca la Lotería?

Quién no ha soñado con esta posibilidad, retirarse tras ganar el premio Gordo de la Lotería. Algo que en la práctica necesitaría de una serie de factores para poder vivir de ello: "No sé yo si es buena idea pensar en una cantidad para retirarse. Hay que pensar en varios factores, uno de ellos es la edad y otro, cuánto nos va a durar ese dinero. Si estamos pensando en un dinero de 25.000 euros al año durante cuarenta años es un total de un millón de euros. Es mucho dinero. Eso entonces sería como una base, pero influyen muchas cosas como cuánto va a cambiar la inflación, si puedo invertir ese dinero, si puedo ponerlo a producir", relata Saénz de Cabezón.

Además, existen otras opciones en las que invertir el dinero, asegura el experto, si el décimo resulta premiado: "Una mejor opción es creer en que nos vamos a gastar el dinero de la Lotería en trabajar mejor, en estar más cómodo con mi trabajo o en trabajar en lo que me dé la gana. Lo de retirarme si me toca claro que lo he pensado, pero imaginad que te pagan todo el sueldo de un año el uno de enero, ¿a cuánta gente le llegaría el sueldo al 31 de diciembre? Es probable que no sepamos gestionarnos bien".

"La Lotería sirve para tapar agujeros o para generar ilusiones, pero el tema de retirarse, yo no lo acabo de ver. Siento ser mustio en esto, pero no lo veo", concluye Eduardo.