'Amores perros': el auge de las mascotas, en 'Comando actualidad'

‘Comando actualidad’ se ocupará en ‘Amores perros’ de cómo ha cambiado nuestra relación con los animales de compañía y cómo tenerlos va en aumento. A los más de 20 millones de mascotas que hay en nuestro país se les considera “cosas” o “bienes semovientes”. Pero con una reforma inminente del Código Civil van a empezar a considerarse “seres sintientes”: el bienestar del animal está por encima de otras cuestiones y se va a mirar por su interés en caso de conflicto.

Convivencia y educación

Hasta ahora este tipo de sentencias sólo se ejecutaban con los hijos tras la ruptura de la pareja. Pero esta ley, que ya está aprobada en países como Austria, Alemania, Francia y Portugal, tendrá en cuenta los sentimientos de los animales. Algo que no es compartido por muchos ciudadanos en el centro de las grandes ciudades, donde hay que convivir con heces u orines. Muchos no son partidarios de que se tengan animales en pisos pequeños o que los propietarios no sean cuidadosos. Así que “Perros educados, bienvenidos” es el emblema de Pipper, el primer perro influencer que está dando la vuelta a España para demostrar que somos un país amigable con las mascotas siempre que estén bien adiestradas. Paseamos con Pipper y su dueño por Madrid comprobando si las ciudades están o no preparadas para convivir con animales de compañía.