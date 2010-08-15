Los Coronas conquistan la despedida de Sonorama sin cantar una palabra

SÁBADO 14 Escenario principal 1.Vinodelfín 2. Maga 3. Brett Anderson 4.Lori Meyers 5.The Raveonettes 6. Delorean Escenario b 1.Los Punsetes 2.Layabouts 3.Sidonie 4.The Ettes 5. Los Coronas

Los grupos que no cantan lo tienen especialmente difícil, sobre todo en un festival, donde a la gente le encanta corear las canciones. Pero Los Coronas, vestidos de vaqueros y con el desparpajo que les caracteriza, dieron tal espectáculo el último día del Sonorama que se metieron a cientos de festivaleros en el bolsillo.

Los granadinos Lori Meyers también ofrecieron un directo fantástico, eligiendo muy bien los temas para que todo el mundo hiciera de coro.

04.14 min Sonorama 2010 - Actuación de Lori Meyers

También estuvieron los grandes Brett Anderson o los daneses The Raveonettes con su útlimo álbum 'In and out of control', que no lucieron tanto como los de segunda fila.

02.58 min Sonorama 2010 - Actuación de The Raveonettes

Un fin de fiesta de Sonorama 2010 que se puede resumir en buena música, mucha diversión y una excelente organización. Un festival cómodo, cercano, con un cartel equilibrado y que da cuenta de la cantidad de grupos emergentes de pop-rock que están deseando abrirse paso.

El melancólico Brett Anderson Aunque en los 90 se le abría una alfombra roja a su paso, Brett Anderson entró con los mismos aires al recinto de Aranda de Duero. De hecho nada más empezar dijo: "No os sabéis las canciones pero da igual". Presentó su último disco en solitario, Slow Attack, muy muy melancólico y alejado de los tiempos de Suede.Pero además, sorprendió a los asistentes con tres temas de estudio que nunca había tocado en directo. 05.28 min Sonorama 2010 - Actuación de Brett Anderson En el escenario B Sidonie congregó prácticamente a todos los asistentes, demostrando que son la banda catalana de indie de referencia. Muchos les llaman los 'Beatles españoles', grupo de referencia para ellos. Presentaron su último trabajo, Incendio, un álbum que por cierto grabaron en los mismos estudios que los ingleses. 03.47 min Sonorama 2010 - Actuación de Sidonie Y si tuviéramos que resaltar algún grupo de los que tocaron en la carpa de 'Future Stars', éste sería Hola a todo el mundo. Aunque era la primera vez que esta banda de folk salía de Madrid, el público les ovacionó con un: "¡Escenario principal!". Su look sesentero y su originalidad ante el escenario, con violín, panderetas y acordeón incluido bien merecen una oportunidad.

Los 'chicos de Tarantino' saltan al ruedo Pero sin duda, la nota más espectacular de este tercer y último día vino de la mano de Los Coronas, que saltaron vestidos de vaqueros e hicieron bailar a todos en el recinto, que convirtieron en su ruedo. Un concierto muy distinto a los demás, divertidísimo y sin cantar una sola palabra. Las guitarras de rock-surf instrumental disco Surfin 'tenochtillan fueron más suficientes. Los chicos de Tarantino' -se hicieron famosos gracias a la música de sus películas- demostraron que se merecían un escenario grande, puesto que se ganaron el año pasado cuando deslumbraron en los conciertos matinales del centro de Aranda. 02.28 min Sonorama 2010 - Actuación de Los Coronas