Â¿QuÃ© grupos te gustaron mÃ¡s de Sonorama 2010?
- Conviértete en nuestro crítico del festival Sonorama 2010
- Déjanos tus opiniones e impresiones en los comentarios
Ver también: Festivales de música de RTVE.es
Si el año pasado Vetusta Morla fue uno de los grupos más destacados del festival de Sonorama, ¿qué grupo/s te ha gustado más de la edición de 2010?
Elige entre los 77 grupos que tocaron durante los días 12, 13 y 14 de agosto en el recingo ferial de Aranda del Duero. Y si no estuviste, mira todos los vídeos en nuestro especial Sonorama 2010.
En Rtve.es queremos que seas tú quién nos de su opinión, que nos cuentes qué grupos sonaron mejor, cuáles conectaron más con el público... y en definitiva que te conviertas en nuestro crítico del Sonorama 2010. Déjanos tus primeras impresiones en nuestros comentarios.
Cartel Sonorama 2010
JUEVES 12 (gratis)
Loquillo - Shuarma - Soul Tellers - Arizona Baby - Zenttric- Maikel de la Riva - Vinila Von Bismark & The Lucky Dados - Charades - Welcome Dinasty - Marlene Santa - Maldito reloj - Pony Bravo - Mess of skirts - Chema Rey - Niño del ruido
VIERNES 13
The Sounds - Los Planetas - The Pains of being pure at Heart - Standstill - Love of Lesbian - The Ettes - The Right Ons - Tachenko -Nudozurdo -L.A. -Vinodelfin - Niño y pistola - Mares- Dhera Dun + Baluji Shrivastav- Campingas - Misterioso viaje a Holanda - My friend finger - Sick devils - Pull -Mañana - The Royal Suite - You don't know me - Super frame -Marco ecléctico -Rock nights Ibiza
Centro Histórico
Entertainment - The New Raemon - Nixon - Klaus & Kinski - Escuela gurus
SÁBADO 14
Brett Anderson - The Raveonettes - Lori Meyers - Sidonie - Delorean - Maga - Los Coronas - Estereotypo - Layabouts - Napoleon Solo - Los Punsetes - Airbag- Dinero - The Three Generations- Hola a todo el mundo - Inkeys - Blame the dog - Cronometrobudu - Idealipsticks - Sala - Euphoria - Stealwater - Hola hola hermanita - Ultrazorras - Clovis DJ's - Florent y yo - Nomen DJ - Pin y Pon's DJ'S - Tomasone
Centro Histórico
Supersubmarina- Fernando Alfaro - Joaquín Pascual - Sr. Nadie - Escuela Gurus