Â¿QuÃ© grupos te gustaron mÃ¡s de Sonorama 2010?

Si el año pasado Vetusta Morla fue uno de los grupos más destacados del festival de Sonorama, ¿qué grupo/s te ha gustado más de la edición de 2010?

Elige entre los 77 grupos que tocaron durante los días 12, 13 y 14 de agosto en el recingo ferial de Aranda del Duero. Y si no estuviste, mira todos los vídeos en nuestro especial Sonorama 2010.

En Rtve.es queremos que seas tú quién nos de su opinión, que nos cuentes qué grupos sonaron mejor, cuáles conectaron más con el público... y en definitiva que te conviertas en nuestro crítico del Sonorama 2010. Déjanos tus primeras impresiones en nuestros comentarios.