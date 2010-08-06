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Â¿QuÃ© grupos te gustaron mÃ¡s de Sonorama 2010?

  • Conviértete en nuestro crítico del festival Sonorama 2010
  • Déjanos tus opiniones e impresiones en los comentarios

Ver también: Festivales   de música de RTVE.es

RTVE.es

Si el año pasado Vetusta Morla fue uno de los grupos más  destacados del festival de Sonorama, ¿qué grupo/s te ha gustado más de la edición de 2010?

Elige entre los 77 grupos que tocaron  durante los días 12, 13 y 14 de agosto en el recingo ferial de Aranda del Duero. Y si no estuviste, mira todos los vídeos en nuestro especial Sonorama 2010.

En Rtve.es queremos que seas tú quién nos de su opinión, que nos cuentes qué grupos sonaron mejor, cuáles conectaron más con el público... y en definitiva que te conviertas en nuestro crítico del Sonorama 2010. Déjanos tus primeras impresiones en nuestros comentarios.

Cartel Sonorama 2010

JUEVES 12 (gratis)

Loquillo    - Shuarma - Soul Tellers - Arizona   Baby  - ZenttricMaikel de  la Riva - Vinila  Von Bismark & The Lucky Dados - Charades - Welcome Dinasty -    Marlene Santa - Maldito reloj - Pony Bravo - Mess   of skirts -  Chema Rey - Niño del ruido

VIERNES 13

The Sounds - Los Planetas  - The Pains of   being  pure at Heart - Standstill   Love   of Lesbian  - The Ettes - The Right Ons -    Tachenko -Nudozurdo   -L.A.  -Vinodelfin   - Niño y  pistola - Mares- Dhera Dun + Baluji Shrivastav- Campingas  - Misterioso   viaje  a Holanda - My friend finger - Sick devils - Pull -Mañana -   The  Royal Suite - You don't know me - Super frame -Marco ecléctico  -Rock   nights Ibiza

Centro Histórico

Entertainment - The New Raemon - Nixon -    Klaus  & Kinski -   Escuela gurus

SÁBADO 14

Brett  Anderson - The   Raveonettes - Lori Meyers  - Sidonie - Delorean  - Maga   - Los Coronas  - Estereotypo -   Layabouts   - Napoleon Solo  - Los   Punsetes -  Airbag- Dinero - The Three Generations- Hola  a todo el   mundo - Inkeys - Blame the dog - Cronometrobudu   -  Idealipsticks - Sala - Euphoria - Stealwater - Hola hola hermanita -    Ultrazorras - Clovis DJ's - Florent y yo - Nomen DJ - Pin y Pon's DJ'S  -   Tomasone

Centro Histórico

Supersubmarina-    Fernando Alfaro - Joaquín Pascual - Sr. Nadie - Escuela   Gurus

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