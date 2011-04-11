James Murphy, Four Tet, Dizzee Rascal o Yelawolf entre las nuevas incorporaciones a Sónar 2011

James Murphy (ex LCD Soundsystem), el productor inglés Four Tet, la estrella de la urban music en Reino Unido Dizzee Rascal o el MC apadrinado por Eminem, Yelawolf, son algunos de los fichajes a la programación de Sónar 2011. Hasta un total de 27 artistas actuarán en Barcelona y Galicia, las dos sedes de la 18º edición del festival internacional de música avanzada y arte multimedia.

Otras incorporaciones destacadas son Ghostpoet (nuevo crooner urbano), Tiga (encargado de cerrar SonarLab la noche del viernes), oOoOO (tercer vértice del showcase del sello de Brooklyn Tri Angle) y el showcase del sello italiano Stroboscopic Artefacts, entre otros.

Sónar continúa investigando entre los artistas que experimentan actualmente en España y este año ha seleccionado 10 nombres que actuarán en Barcelona. El dúo de darkwave de la capital catalana, Stendhal Syndrome (con visuales de Alba G. Corral); la magia disco-house-pop de Pffff; la amalgama de estilos de Shelby Grey (nuevo proyecto del barcelonés Vicknoise) o el fascinante mundo de los luthiers electrónicos de la Barcelona Laptop Orchestra, entre otros.

Por otra parte, Sónar Galicia 2011 cierra su programación de los días 17 y 18 de junio con la inclusión de cinco shows de primer nivel: James Murphy, Four Tet, el productor de techno-dubstep Martyn, el maestro tech-house Radio Slave y el binomio llenapistas Dj Mehdi Vs. Brodinski.