James Murphy, Four Tet, Dizzee Rascal o Yelawolf entre las nuevas incorporaciones a Sónar 2011
James Murphy (ex LCD Soundsystem), el productor inglés Four Tet, la estrella de la urban music en Reino Unido Dizzee Rascal o el MC apadrinado por Eminem, Yelawolf, son algunos de los fichajes a la programación de Sónar 2011. Hasta un total de 27 artistas actuarán en Barcelona y Galicia, las dos sedes de la 18º edición del festival internacional de música avanzada y arte multimedia.
Otras incorporaciones destacadas son Ghostpoet (nuevo crooner urbano), Tiga (encargado de cerrar SonarLab la noche del viernes), oOoOO (tercer vértice del showcase del sello de Brooklyn Tri Angle) y el showcase del sello italiano Stroboscopic Artefacts, entre otros.
Sónar continúa investigando entre los artistas que experimentan actualmente en España y este año ha seleccionado 10 nombres que actuarán en Barcelona. El dúo de darkwave de la capital catalana, Stendhal Syndrome (con visuales de Alba G. Corral); la magia disco-house-pop de Pffff; la amalgama de estilos de Shelby Grey (nuevo proyecto del barcelonés Vicknoise) o el fascinante mundo de los luthiers electrónicos de la Barcelona Laptop Orchestra, entre otros.
Por otra parte, Sónar Galicia 2011 cierra su programación de los días 17 y 18 de junio con la inclusión de cinco shows de primer nivel: James Murphy, Four Tet, el productor de techno-dubstep Martyn, el maestro tech-house Radio Slave y el binomio llenapistas Dj Mehdi Vs. Brodinski.
Qué veremos en Sónar 2011
James Murphy llega a Sónar tras su reciente y apoteósico concierto de despedida de su banda, LCD Soundsystem, en Sónar 2010, para ofrecer dos sesiones repletas de exquisito disco-funk-house: una en Sónar Barcelona y otra en Sónar Galicia.
Four Tet es ahora mismo uno de los nombres fundamentales de la música contemporánea. Productor de alto nivel, maestro de la electrónica detallista y DJ de gusto intachable, el inglés presentará en directo las creaciones de su elogiado último disco, There Is Love In You, y sus recientes colaboraciones con Burial, Thom Yorke y Caribou.
Dizzee Rascal, probablemente el mejor MC surgido del Reino Unido en la última década y uno de los baluartes del sonido urbano británico, vuelve a Sónar por aclamación popular tras su excelente show del año pasado. Junto a Rascal, el festival presenta al también británico Ghostpoet, cuyo debut Peanut Butter Blues And Melancholy Jam (todo un tratado de hip hop moderno, cercano al blues y al trip-hop oscuro) es una de las sensaciones de la temporada.
Sónar 2011 tendrá lugar en Barcelona los días 16, 17 y 18 de junio en el CCCB y el MACBA (Sónar Día) y en Fira Gran Via M2 del Hospitalet (Sónar Noche). En A Coruña tendrá lugar los días 17 y 18 de junio en EXPOCoruña.