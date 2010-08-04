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Festivales de música: Avance Sonorama

Sonorama 2010 aumenta su apuesta musical con 77 conciertos 'made in Burgos'

  • Los días 12, 13 y 14 de agosto tendrá lugar la  13ª edición del festival indie
  • The Raveonettes, Brett Anderson, entre los  reclamos internacionales
  • Loquillo, Los Planetas, Lori Meyers o Love of  Lesbian entre los españoles

Ver también: Festivales  de música de RTVE.es

Cartel Sonorama 2010
OLIVIA FREIJO

Dónde: Recinto ferial Aranda del Duero, Burgos

Cuándo: 12, 13 y 14 de agosto 2010

Cuánto cuesta: el jueves 12 la entrada es gratuita | 65 euros el abono de dos días | 35 euros viernes 13 | 35 euros sábado 14

Página Web: www.sonorama-aranda.com

La decimotercera edición del festival Sonorama  Ribera tiene muchos ingredientes para ser todo un éxito. Sobre todo,  porque este año habrá más música que nunca: hasta 77  grupos tocarán en los cuatro escenarios del recinto, frente a los 60 que tocaron el año  pasado.

Durante los días 12, 13 y 14 de agosto los festivaleros podrán  disfrutar de un ambiente único y la mejor música independiente  del momento en Aranda de Duero,  en pleno corazón de Burgos.

Brett  Anderson, ex  vocalista del grupo Suede, The  RaveonettesThe Sounds o The Pains of  being pure at Heart son los principales reclamos internacionales.

En lo que se refiere al producto nacional podremos escuchar a bandas  de la talla de Love of Lesbian, Shuarma,  Lori MeyersSidonieNudozurdo,  míticos como Loquillo  o Los Planetas y otros quizá  no tan conocidos pero que seguro que sorprenderán a más de uno como es  el caso del madrileño Soul Tellers.

Un cartel equilibrado y exigente para un festival que sin embargo no  busca promocionar la música sino la cultura española, según  aseguran a RTVE.es sus creadores.

Cata de vinos gratis en el festival burgalés

Aunque mucha gente acude a este festival por la música, el sello  principal 'made in spain'- o mejor dicho 'made in Burgos'- del Sonorama es la gastronomía y el vino de la  zona.

Con el abono de los tres días, los festivaleros no solo tienen  derecho a tres  días de conciertos, estancia en camping y transporte  interno, sino que podrán participar en catas de vino de Ribera del   Duero, almorzar en sus bodegas, y hasta disfrutar de una piscina para  combatir el calor; sin olvidarnos tampoco del ya tradicional festival de  cortometrajes.

Aunque las bandas principales tocarán por la tarde-noche durante los  tres días, también habrá 10 conciertos matinales en el  centro del pueblo, muy populares en ediciones anteriores.

                                     

Está claro que el festival arandino destaca por ofrecer mucho más que   música. Sus creadores, la asociación cultural sin ánimo de lucro  Art De  Troya, no quieren que se convierta en un macro  festival como el FIB u  otros tantos, sino que quieren que sea un evento  cultural único en nuestro país que promocione especialmente la cultura  burgalesa.

El Sonorama se publicita por primera vez en el Reino  Unido

Con los años el Sonorama ha pasado de ser un festival pequeño de  pop-rock de Castilla y León a estar entre los tres más  importantes de nuestro país, según publica este año- y por  primera vez- la reconocida revista inglesa The  Guestlist Network.

Su buena música, su buen ambiente y su buen precio -desde 50  euros- lo han convertido en una cita ya imprescindible para  muchos. Este año se esperan al menos las mismas visitas  que el año pasado, en torno a 20.000; pero quién sabe,  quizá con el reclamo anglosajón estas cifras aumenten.

Desde luego que la revista británica no tiene ningún reparo en animar a sus  compatritotas: "Todo el mundo tiene que vivir esta experiencia  única entre buena música y buen vino. ¿Se puede vivir una  emoción mejor?".

Cartel Sonorama 2010

JUEVES 12 (gratis)

Loquillo   - Shuarma - Soul Tellers - Arizona  Baby - ZenttricMaikel de la Riva - Vinila Von Bismark & The Lucky Dados - Charades - Welcome Dinasty -  Marlene Santa - Maldito reloj - Pony Bravo - Mess  of skirts - Chema Rey - Niño del ruido

VIERNES 13

The Sounds - Los Planetas - The Pains of  being  pure at Heart - Standstill  Love  of Lesbian - The Ettes - The Right Ons -  Tachenko -Nudozurdo  -L.A. -Vinodelfin  - Niño y pistola - Mares- Dhera Dun + Baluji Shrivastav- Campingas - Misterioso  viaje a Holanda - My friend finger - Sick devils - Pull -Mañana -  The Royal Suite - You don't know me - Super frame -Marco ecléctico -Rock  nights Ibiza

Centro Histórico

Entertainment - The New Raemon - Nixon -  Klaus & Kinski -  Escuela gurus

SÁBADO 14

Brett Anderson - The  Raveonettes - Lori Meyers - Sidonie - Delorean - Maga  - Los Coronas - Estereotypo -  Layabouts  - Napoleon Solo - Los  Punsetes - Airbag- Dinero - The Three Generations- Hola a todo el  mundo - Inkeys - Blame the dog - Cronometrobudu  - Idealipsticks - Sala - Euphoria - Stealwater - Hola hola hermanita -  Ultrazorras - Clovis DJ's - Florent y yo - Nomen DJ - Pin y Pon's DJ'S -  Tomasone

Centro Histórico

Supersubmarina-  Fernando Alfaro - Joaquín Pascual - Sr. Nadie - Escuela  Gurus

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