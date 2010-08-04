Sonorama 2010 aumenta su apuesta musical con 77 conciertos 'made in Burgos'
- Los días 12, 13 y 14 de agosto tendrá lugar la 13ª edición del festival indie
- The Raveonettes, Brett Anderson, entre los reclamos internacionales
- Loquillo, Los Planetas, Lori Meyers o Love of Lesbian entre los españoles
Ver también: Festivales de música de RTVE.es
Dónde: Recinto ferial Aranda del Duero, Burgos
Cuándo: 12, 13 y 14 de agosto 2010
Cuánto cuesta: el jueves 12 la entrada es gratuita | 65 euros el abono de dos días | 35 euros viernes 13 | 35 euros sábado 14
Página Web: www.sonorama-aranda.com
La decimotercera edición del festival Sonorama Ribera tiene muchos ingredientes para ser todo un éxito. Sobre todo, porque este año habrá más música que nunca: hasta 77 grupos tocarán en los cuatro escenarios del recinto, frente a los 60 que tocaron el año pasado.
Durante los días 12, 13 y 14 de agosto los festivaleros podrán disfrutar de un ambiente único y la mejor música independiente del momento en Aranda de Duero, en pleno corazón de Burgos.
Brett Anderson, ex vocalista del grupo Suede, The Raveonettes, The Sounds o The Pains of being pure at Heart son los principales reclamos internacionales.
En lo que se refiere al producto nacional podremos escuchar a bandas de la talla de Love of Lesbian, Shuarma, Lori Meyers, Sidonie, Nudozurdo, míticos como Loquillo o Los Planetas y otros quizá no tan conocidos pero que seguro que sorprenderán a más de uno como es el caso del madrileño Soul Tellers.
Un cartel equilibrado y exigente para un festival que sin embargo no busca promocionar la música sino la cultura española, según aseguran a RTVE.es sus creadores.
Cata de vinos gratis en el festival burgalés
Aunque mucha gente acude a este festival por la música, el sello principal 'made in spain'- o mejor dicho 'made in Burgos'- del Sonorama es la gastronomía y el vino de la zona.
Con el abono de los tres días, los festivaleros no solo tienen derecho a tres días de conciertos, estancia en camping y transporte interno, sino que podrán participar en catas de vino de Ribera del Duero, almorzar en sus bodegas, y hasta disfrutar de una piscina para combatir el calor; sin olvidarnos tampoco del ya tradicional festival de cortometrajes.
Aunque las bandas principales tocarán por la tarde-noche durante los tres días, también habrá 10 conciertos matinales en el centro del pueblo, muy populares en ediciones anteriores.
Está claro que el festival arandino destaca por ofrecer mucho más que música. Sus creadores, la asociación cultural sin ánimo de lucro Art De Troya, no quieren que se convierta en un macro festival como el FIB u otros tantos, sino que quieren que sea un evento cultural único en nuestro país que promocione especialmente la cultura burgalesa.
El Sonorama se publicita por primera vez en el Reino Unido
Con los años el Sonorama ha pasado de ser un festival pequeño de pop-rock de Castilla y León a estar entre los tres más importantes de nuestro país, según publica este año- y por primera vez- la reconocida revista inglesa The Guestlist Network.
Su buena música, su buen ambiente y su buen precio -desde 50 euros- lo han convertido en una cita ya imprescindible para muchos. Este año se esperan al menos las mismas visitas que el año pasado, en torno a 20.000; pero quién sabe, quizá con el reclamo anglosajón estas cifras aumenten.
Desde luego que la revista británica no tiene ningún reparo en animar a sus compatritotas: "Todo el mundo tiene que vivir esta experiencia única entre buena música y buen vino. ¿Se puede vivir una emoción mejor?".
Cartel Sonorama 2010
JUEVES 12 (gratis)
Loquillo - Shuarma - Soul Tellers - Arizona Baby - Zenttric- Maikel de la Riva - Vinila Von Bismark & The Lucky Dados - Charades - Welcome Dinasty - Marlene Santa - Maldito reloj - Pony Bravo - Mess of skirts - Chema Rey - Niño del ruido
VIERNES 13
The Sounds - Los Planetas - The Pains of being pure at Heart - Standstill - Love of Lesbian - The Ettes - The Right Ons - Tachenko -Nudozurdo -L.A. -Vinodelfin - Niño y pistola - Mares- Dhera Dun + Baluji Shrivastav- Campingas - Misterioso viaje a Holanda - My friend finger - Sick devils - Pull -Mañana - The Royal Suite - You don't know me - Super frame -Marco ecléctico -Rock nights Ibiza
Centro Histórico
Entertainment - The New Raemon - Nixon - Klaus & Kinski - Escuela gurus
SÁBADO 14
Brett Anderson - The Raveonettes - Lori Meyers - Sidonie - Delorean - Maga - Los Coronas - Estereotypo - Layabouts - Napoleon Solo - Los Punsetes - Airbag- Dinero - The Three Generations- Hola a todo el mundo - Inkeys - Blame the dog - Cronometrobudu - Idealipsticks - Sala - Euphoria - Stealwater - Hola hola hermanita - Ultrazorras - Clovis DJ's - Florent y yo - Nomen DJ - Pin y Pon's DJ'S - Tomasone
Centro Histórico
Supersubmarina- Fernando Alfaro - Joaquín Pascual - Sr. Nadie - Escuela Gurus