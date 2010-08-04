Sonorama 2010 aumenta su apuesta musical con 77 conciertos 'made in Burgos'

Dónde: Recinto ferial Aranda del Duero, Burgos Cuándo: 12, 13 y 14 de agosto 2010 Cuánto cuesta: el jueves 12 la entrada es gratuita | 65 euros el abono de dos días | 35 euros viernes 13 | 35 euros sábado 14 Página Web: www.sonorama-aranda.com

La decimotercera edición del festival Sonorama Ribera tiene muchos ingredientes para ser todo un éxito. Sobre todo, porque este año habrá más música que nunca: hasta 77 grupos tocarán en los cuatro escenarios del recinto, frente a los 60 que tocaron el año pasado.

Durante los días 12, 13 y 14 de agosto los festivaleros podrán disfrutar de un ambiente único y la mejor música independiente del momento en Aranda de Duero, en pleno corazón de Burgos.

Brett Anderson, ex vocalista del grupo Suede, The Raveonettes, The Sounds o The Pains of being pure at Heart son los principales reclamos internacionales.

En lo que se refiere al producto nacional podremos escuchar a bandas de la talla de Love of Lesbian, Shuarma, Lori Meyers, Sidonie, Nudozurdo, míticos como Loquillo o Los Planetas y otros quizá no tan conocidos pero que seguro que sorprenderán a más de uno como es el caso del madrileño Soul Tellers.

Un cartel equilibrado y exigente para un festival que sin embargo no busca promocionar la música sino la cultura española, según aseguran a RTVE.es sus creadores.

Cata de vinos gratis en el festival burgalés Aunque mucha gente acude a este festival por la música, el sello principal 'made in spain'- o mejor dicho 'made in Burgos'- del Sonorama es la gastronomía y el vino de la zona. Con el abono de los tres días, los festivaleros no solo tienen derecho a tres días de conciertos, estancia en camping y transporte interno, sino que podrán participar en catas de vino de Ribera del Duero, almorzar en sus bodegas, y hasta disfrutar de una piscina para combatir el calor; sin olvidarnos tampoco del ya tradicional festival de cortometrajes. Aunque las bandas principales tocarán por la tarde-noche durante los tres días, también habrá 10 conciertos matinales en el centro del pueblo, muy populares en ediciones anteriores. Está claro que el festival arandino destaca por ofrecer mucho más que música. Sus creadores, la asociación cultural sin ánimo de lucro Art De Troya, no quieren que se convierta en un macro festival como el FIB u otros tantos, sino que quieren que sea un evento cultural único en nuestro país que promocione especialmente la cultura burgalesa.