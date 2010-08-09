Sonorama: el festival que piensa más en morcilla que en música
- "Nuestro sueño es que los festivaleros vuelvan" a comer a Burgos
- "Lo que nos hace ilusión es que tanta gente venga a nuestra casa"
- En 2010 el festival prevé reunir a 30.000 personas en los tres días
Ver también: Festivales de música de RTVE.es
Por muy raro que suene no todos los festivales de música piensan en música. O al menos no es el principal objetivo siempre. Éste es el caso del Sonorama Ribera, uno de los festivales de música independiente más importantes del país, que sin embargo, se preocupa más por la morcilla de su pueblo que por los grupos que tocan.
"Nuestro sueño es que dentro de 10 ò 15 años la gente que alguna vez haya venido al festival vuelva a Burgos a probar nuestro lechazo o nuestro vino", explica Xandra, miembro de Art de Troya, la organización sin ánimo de lucro que organiza el festival desde sus inicios, en el año 1998.
Es verdad que el festival de Aranda del Duero se diferencia de otros por ofrecer actividades culturales y gastronómicas al margen de la música, como catas de vino o degustaciones de comida típica; ya que como han reiterado a RTVE.es, "el objetivo de Sonorama es promocionar la cultura burgalesa y conseguir que la gente venga a Aranda del Duero".
Sonorama, afectada por la crisis
Xandra representa a unos 200 voluntarios burgaleses que cogerán vacaciones los días 12, 13 y 14 de agosto para que el festival salga adelante y su región sea cada vez más conocida fuera. Un acto altruista y admirable, pero que debe ser necesariamente complementado por un presupuesto económico, que este año asciende a 750.000 euros, un 20% más que el año pasado.
Tal y como explica Xandra, Sonorama es posible gracias a los patrocinios que recibe Art de Troya, si bien reconoce que "aún no hemos recibido todos los del año pasado".
Un cartel cada vez mejor
Pero también es cierto que el cartel del Sonorama ha mejorado mucho con los años, hasta el punto de que esta edición de 2010 ha sido publicitada en Reino Unido en la reconocida revista de música The Guestlist Network.
Y aunque es un festival principalmente de grupos nacionales, sus organizadores no se suelen olvidar de los de fuera. De hecho en la decimotercera edición hay varios grupos internacionales que son cabeza de cartel, como el inglés Brett Anderson, los danesesThe Raveonettes, los suecos The Sounds o los estadounidensesThe pains of being pure at heart.
El cartel y la calidad de los grupos son el principal atractivo para todo festivalero, que acude a los festivales donde tocan sus grupos favoritos. Pero no es menos cierto que se ha creado una nueva manera de hacer turismo y que cada vez son más los que van a festivales de música por el ambiente y sus actividades, como bien se refleja en el foro de esta edición del Sonorama.
Otra prueba del éxito del Sonorama es el aumento del número de asistentes. Si el año pasado acudieron en torno a 20.000, este año el director del festival, Javier Ajenjo, prevé reunir a más de 30.000 personas en sus tres días de conciertos y actividades, lo que supondría todo un record de asistencia.