Sonorama: el festival que piensa más en morcilla que en música

Por muy raro que suene no todos los festivales de música piensan en música. O al menos no es el principal objetivo siempre. Éste es el caso del Sonorama Ribera, uno de los festivales de música independiente más importantes del país, que sin embargo, se preocupa más por la morcilla de su pueblo que por los grupos que tocan.

"Nuestro sueño es que dentro de 10 ò 15 años la gente que alguna vez haya venido al festival vuelva a Burgos a probar nuestro lechazo o nuestro vino", explica Xandra, miembro de Art de Troya, la organización sin ánimo de lucro que organiza el festival desde sus inicios, en el año 1998.

Es verdad que el festival de Aranda del Duero se diferencia de otros por ofrecer actividades culturales y gastronómicas al margen de la música, como catas de vino o degustaciones de comida típica; ya que como han reiterado a RTVE.es, "el objetivo de Sonorama es promocionar la cultura burgalesa y conseguir que la gente venga a Aranda del Duero".

Sonorama, afectada por la crisis Xandra representa a unos 200 voluntarios burgaleses que cogerán vacaciones los días 12, 13 y 14 de agosto para que el festival salga adelante y su región sea cada vez más conocida fuera. Un acto altruista y admirable, pero que debe ser necesariamente complementado por un presupuesto económico, que este año asciende a 750.000 euros, un 20% más que el año pasado. Tal y como explica Xandra, Sonorama es posible gracias a los patrocinios que recibe Art de Troya, si bien reconoce que "aún no hemos recibido todos los del año pasado".