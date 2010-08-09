Sonorama 2010: Loquillo y Los Planetas V.S. Brett Anderson y The Raveonettes
- Ya se conocen los horarios de los conciertos del Sonorama 2010
- Los organizadores prevén que habrá en torno a 30.000 asistentes
- ¿Qué grupo/s son los número uno del cartel del Sonorama 2010?
Ver también: Festivales de música de RTVE.es
No va a ser fácil que los festivaleros de este año se pongan de acuerdo: ¿Qué grupo/s son los número uno del cartel del Sonorama 2010?
Aunque la primera pregunta quizá debería ser ¿españoles o de fuera?, porque los cabeza de cartel de la decimotercera edición son prácticamente mitad y mitad. Los Planetas, Loquillo, Shuarma y Soul Tellers del lado 'spanish' frente a Brett Anderson, The Raveonnetes, The Sounds o The Pains of being pure at heart del lado 'not spanish'.
Pero muchos no irán al recinto de Aranda del Duero por sus cabezas de cartel, sino por las decenas de grupos que componen su potentísima segunda fila, con nombres como el de Lori Meyers, Love of Lesbian, The Ettes, The Right Ons o Napoleon Solo, por citar algunos. Y luego también están los festivaleros pro grupos pequeños o revelación como Misterioso Viaje a Holanda, Hola a todo el mundo o Supersubmarina, grupo que por cierto parece prometer un directo muy divertido el sábado 14 por la mañana.
Un total de 77 grupos que quieren hacer mucho ruido y tocar lo mejor que saben para satisfacer a los amantes de la música independiente que pasen este año por Burgos.
Horarios cartel Sonorama 2010
El director del festival, Javier Ajenjo, prevé reunir a más de 30.000 personas en sus tres días de conciertos y actividades.
Maikel de la Riva inaugura el festival burgalés con su actuación a las 20:30 en el escenario principal, seguido de Shuarma a las 21:50, Soul Tellers a las 23:25 y Loquillo que pondrá el broche de oro a la 01:05 a la primera jornada - además gratuita- del jueves 12.
El viernes 13 la cosa sube un poco más de tono empezando por el directo a las 19:00 de Napoleón Solo, seguido del de los mallorquines L.A.,a las 20:00 y el de The pains of being pure at heart a las 21:20; a las 22:55 los suecos The Sounds y como cierre de un prometedor día los granadinos Los Planetas a las 00:30 y Love of Lesbian a las 02:15 de la madrugada.
Y como se suele decir, lo mejor para el final. El sábado 14 es sin duda el más potente de todos. Imprescindibles como el concierto de Lori Meyers a las 21:20, el del británico Brett Anderson a las 22:50 o el de la pareja de suecos The Raveonettes a las 00:30. Muy recomendables el de Los Punsetes a las 20:00 o el de Sidonie a las 22:10, el deThe Ettes a las 23:50 o el que será el último en bajarse de los escenarios de Sonorama, el directo de Delorean a las 02:10.
Cartel completo Sonorama 2010
JUEVES 12 (gratis)
Loquillo - Shuarma - Soul Tellers - Arizona Baby - Zenttric- Maikel de la Riva - Vinila Von Bismark & The Lucky Dados - Charades - Welcome Dinasty - Marlene Santa - Maldito reloj - Pony Bravo - Mess of skirts - Chema Rey - Niño del ruido
VIERNES 13
The Sounds - Los Planetas - The Pains of being pure at Heart - Standstill - Love of Lesbian - The Ettes - The Right Ons - Tachenko -Nudozurdo -L.A. -Vinodelfin - Niño y pistola - Mares- Dhera Dun + Baluji Shrivastav- Campingas - Misterioso viaje a Holanda - My friend finger - Sick devils - Pull -Mañana - The Royal Suite - You don't know me - Super frame -Marco ecléctico -Rock nights Ibiza
Centro Histórico
Entertainment - The New Raemon - Nixon - Klaus & Kinski - Escuela gurus
SÁBADO 14
Brett Anderson - The Raveonettes - Lori Meyers - Sidonie - Delorean - Maga - Los Coronas - Estereotypo - Layabouts - Napoleon Solo - Los Punsetes - Airbag- Dinero - The Three Generations- Hola a todo el mundo - Inkeys - Blame the dog - Cronometrobudu - Idealipsticks - Sala - Euphoria - Stealwater - Hola hola hermanita - Ultrazorras - Clovis DJ's - Florent y yo - Nomen DJ - Pin y Pon's DJ'S - Tomasone
Centro Histórico
Supersubmarina- Fernando Alfaro - Joaquín Pascual - Sr. Nadie - Escuela Gurus