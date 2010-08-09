Sonorama 2010: Loquillo y Los Planetas V.S. Brett Anderson y The Raveonettes

No va a ser fácil que los festivaleros de este año se pongan de acuerdo: ¿Qué grupo/s son los número uno del cartel del Sonorama 2010?

Aunque la primera pregunta quizá debería ser ¿españoles o de fuera?, porque los cabeza de cartel de la decimotercera edición son prácticamente mitad y mitad. Los Planetas, Loquillo, Shuarma y Soul Tellers del lado 'spanish' frente a Brett Anderson, The Raveonnetes, The Sounds o The Pains of being pure at heart del lado 'not spanish'.

Pero muchos no irán al recinto de Aranda del Duero por sus cabezas de cartel, sino por las decenas de grupos que componen su potentísima segunda fila, con nombres como el de Lori Meyers, Love of Lesbian, The Ettes, The Right Ons o Napoleon Solo, por citar algunos. Y luego también están los festivaleros pro grupos pequeños o revelación como Misterioso Viaje a Holanda, Hola a todo el mundo o Supersubmarina, grupo que por cierto parece prometer un directo muy divertido el sábado 14 por la mañana.

Un total de 77 grupos que quieren hacer mucho ruido y tocar lo mejor que saben para satisfacer a los amantes de la música independiente que pasen este año por Burgos.