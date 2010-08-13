Sonorama luce grande en su día pequeño

JUEVES 12, ENTRADA GRATUITA Escenario Heineken (principal) 1.Maikel de la Riva 2. Shuarma 3. Soul Tellers 4. Loquillo Escenario Ribera (b) 1.Tachenko 2. Arizona Baby 3. Vinila Von Bismark & The Lucky Dados Carpa Future Stars 1.Maldito Reloj 2. My friend finger 3.Mess of Skirts 4.The welcome dinasty 5.Marlene Santa 6.Pony Bravo Café central 1.Niño del ruido 2.Chema Rey Dj

Buen arranque de fiesta el primer día del festival Sonorama a pesar de no contar a priori con su cartel más potente, que sin embargo han sabido lucir con acierto. Los 'cuatro amigos' que organizan conciertos - como dice el director del evento Javier asenjo- han dado una lección a los grandes y han demostrado que no hacen falta grandes lujos para hacer botar a miles de festivaleros.

En total 15 actuaciones gratuitas distribuidas en los dos escenarios principales y las carpas del recinto. Una mezcla de rock, pop, swing, soul y rock & roll con Loquillo como plato fuerte.

Soul Tellers, la gran sopresa En el escenario principal pudimos ver a un Shuarma sorprendente y enérgico. Con su llamativo look rockero ofreció la mejor versión de algunas canciones de su álbum El poder de lo frágil como Otra ráfaga de luz o Despierta, aunque fue con Azul, su temazo de Elefantes, cuando sus fans coreaban con más fuerza. 04.01 min Sonorama 2010 - Actuación de Shuarma El quinteto de Tachenko lució su sonido popero en el escenario b con temas como Compañeros del metal o El replandor sin tardar en ofrecer el mejor de su último disco, Escapatoria. 03.28 min Sonorama 2010 - Actuación de Tachenko Pero uno de los que más sorprendió fue Soul Tellers que, aunque no es muy conocido en España y su Soul quizá parecía no encajar mucho en este festival, animó a las masas y consiguió que corearan sus temas como si fueran sus fans. Sólo tocó temas moviditos de su disco Healing with feeling y dejó la guinda de uno de los mejores, Soul Tellers, para el final. 06.07 min Sonorama 2010 - Actuación de Soul Tellers

Loquillo, el plato fuerte para el final Arizona Baby fue quizá uno de los más flojos. Aunque interactuaba mucho con su público y hasta levantaba las manos con una botella de vino, no logró emocionar hasta que llegó su gran temazo Shiralee. 03.55 min Sonorama 2010 - Actuación de Arizona Baby No fue el caso de Vinila Von Bismark, que despuntó desde el principio con su particular estilo cabaretero y su derroche de voz, aunque terminó al grito de "fuckers" porque la organización les cortó antes de terminar por falta de tiempo. A pesar de esa nota desacorde, la granadicna presentó junto al trío madrileño The lucky Dados su primer álbum The Secret Carnival con mucha sensualidad y a ritmo de su particular rock & roll. 04.27 min Sonorama 2010 - Actuación de Vinila Von Bismark & The Lucky Dados En la carpa future stars- de estrellas emergentes- Pony Bravo dio un concierto animado y divertido entre amigos, apoyándose en un juego de luces, un ambiente apocalíptico en algunos temas y con un toque de swing por parte de su bajista. Y para cerrar este primer día de bienvenida, Loquillo saltó al escenario principal con su inigualable estilo demostrando quien lleva 30 años al frente del rock. Arrancó con el tema Calles de Madrid y tocó otros como Cruzando el paraiso, Isabel o Cadillac, en último lugar. 03.29 min Sonorama 2010 - Actuación de Loquillo