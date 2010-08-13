Sonorama luce grande en su día pequeño
- Quince actuaciones gratuitas en la fiesta de inauguración
- Este viernes, Los Planetas y Love of Lesbian entre los principales
- ¿Qué grupo/s son los número uno del cartel del Sonorama 2010?
- Blog festivalero: Entrevista en la ducha, Rodri y la morcilla...
Ver también: Festivales de música de RTVE.es
JUEVES 12, ENTRADA GRATUITA
Escenario Heineken (principal)
1.Maikel de la Riva
2. Shuarma
3. Soul Tellers
4. Loquillo
Escenario Ribera (b)
1.Tachenko
2. Arizona Baby
3. Vinila Von Bismark & The Lucky Dados
Carpa Future Stars
1.Maldito Reloj
2. My friend finger
3.Mess of Skirts
4.The welcome dinasty
5.Marlene Santa
6.Pony Bravo
Café central
1.Niño del ruido
2.Chema Rey Dj
Buen arranque de fiesta el primer día del festival Sonorama a pesar de no contar a priori con su cartel más potente, que sin embargo han sabido lucir con acierto. Los 'cuatro amigos' que organizan conciertos - como dice el director del evento Javier asenjo- han dado una lección a los grandes y han demostrado que no hacen falta grandes lujos para hacer botar a miles de festivaleros.
En total 15 actuaciones gratuitas distribuidas en los dos escenarios principales y las carpas del recinto. Una mezcla de rock, pop, swing, soul y rock & roll con Loquillo como plato fuerte.
Soul Tellers, la gran sopresa
En el escenario principal pudimos ver a un Shuarma sorprendente y enérgico. Con su llamativo look rockero ofreció la mejor versión de algunas canciones de su álbum El poder de lo frágil como Otra ráfaga de luz o Despierta, aunque fue con Azul, su temazo de Elefantes, cuando sus fans coreaban con más fuerza.
El quinteto de Tachenko lució su sonido popero en el escenario b con temas como Compañeros del metal o El replandor sin tardar en ofrecer el mejor de su último disco, Escapatoria.
Pero uno de los que más sorprendió fue Soul Tellers que, aunque no es muy conocido en España y su Soul quizá parecía no encajar mucho en este festival, animó a las masas y consiguió que corearan sus temas como si fueran sus fans. Sólo tocó temas moviditos de su disco Healing with feeling y dejó la guinda de uno de los mejores, Soul Tellers, para el final.
Loquillo, el plato fuerte para el final
Arizona Baby fue quizá uno de los más flojos. Aunque interactuaba mucho con su público y hasta levantaba las manos con una botella de vino, no logró emocionar hasta que llegó su gran temazo Shiralee.
No fue el caso de Vinila Von Bismark, que despuntó desde el principio con su particular estilo cabaretero y su derroche de voz, aunque terminó al grito de "fuckers" porque la organización les cortó antes de terminar por falta de tiempo. A pesar de esa nota desacorde, la granadicna presentó junto al trío madrileño The lucky Dados su primer álbum The Secret Carnival con mucha sensualidad y a ritmo de su particular rock & roll.
En la carpa future stars- de estrellas emergentes- Pony Bravo dio un concierto animado y divertido entre amigos, apoyándose en un juego de luces, un ambiente apocalíptico en algunos temas y con un toque de swing por parte de su bajista.
Y para cerrar este primer día de bienvenida, Loquillo saltó al escenario principal con su inigualable estilo demostrando quien lleva 30 años al frente del rock. Arrancó con el tema Calles de Madrid y tocó otros como Cruzando el paraiso, Isabel o Cadillac, en último lugar.
El viernes, el día grande con Los Planetas
Este viernes el cartel aumenta mucho de sabor con Los Planetas a la cabeza, aunque la lista es tan variopinta que es difícil quedarse solo con uno. Napoleón Solo, L.A., Love of Lesbian, Standstill o Nudozurdo entre los nuestros, y de fuera podremos ver a los suecos The Sounds o a los estadounidenses The Pains of being pure at heart. Sin olvidarnos de que también hay conciertos matutinos en el centro de Aranda con Nixon o Klaus & Kinski a la cabeza.
Sonorama 2010 aún no ha tocado su mejor versión; Sólo acaba de empezar.