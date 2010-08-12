Sonorama 2010 vende entradas en Reino Unido, Irlanda, Alemania y Miami

El éxito del festival de música Sonorama se ha extendido mucho más allá de sus humildes fronteras de la localidad burgalesa de Aranda del Duero.

Según ha asegurado a RTVE.es su director, Javier Asenjo, se han vendido entradas en Reino Unido (en torno a 30), Irlanda, Alemania, e incluso en Miami (4). Aunque no sean muchas, son las suficientes para demostrar que este festival -sin ánimo de lucro y con el esfuerzo de 300 voluntarios- se está colando entre los grandes.

Todo está preparado para que arranque la fiesta de tres días de la mejor música independiente de nuestro país. Diez escenarios -cinco en el recinto, 3 en el pueblo y otro en el camping y también en la piscina, pero en total el doble que el año pasado-, 77 grupos - 16 más que en 2009- y 10.000 personas más que el año pasado- un 30% más de abonos vendidos-.

"Por el bajón del FIB o el BBK Live 2010" Aunque Javier hace hincapié en que el Sonorama ha crecido con los años por el boca a boca: " Es un festival cómodo, con acampada chula, lechazo, buenos conciertos y solo por 50 euros", también reconoce que este año viene más gente por el "bajón del FIB y el BBK Live". Nos cuenta, con orgullo, humildad y sobre todo con una gran sonrisa en la cara, que la gente entiende y comparte la filosofía de Sonorama: "Somos cuatro chalaos haciendo conciertos", y añade, "Sabemos lo que hacemos y lo hacemos por nuestro pueblo, nos emocionamos cuando viene tanta gente o sale en la tele".