Sonorama 2010 vende entradas en Reino Unido, Irlanda, Alemania y Miami
- Arranca la decimotercera edición: este jueves, entrada gratis
- Su director: "Lo hacemos por el amor y pasión hacia la música"
- ¿Qué grupo/s son los número uno del cartel del Sonorama 2010?
Ver también: Festivales de música de RTVE.es
El éxito del festival de música Sonorama se ha extendido mucho más allá de sus humildes fronteras de la localidad burgalesa de Aranda del Duero.
Según ha asegurado a RTVE.es su director, Javier Asenjo, se han vendido entradas en Reino Unido (en torno a 30), Irlanda, Alemania, e incluso en Miami (4). Aunque no sean muchas, son las suficientes para demostrar que este festival -sin ánimo de lucro y con el esfuerzo de 300 voluntarios- se está colando entre los grandes.
Todo está preparado para que arranque la fiesta de tres días de la mejor música independiente de nuestro país. Diez escenarios -cinco en el recinto, 3 en el pueblo y otro en el camping y también en la piscina, pero en total el doble que el año pasado-, 77 grupos - 16 más que en 2009- y 10.000 personas más que el año pasado- un 30% más de abonos vendidos-.
"Por el bajón del FIB o el BBK Live 2010"
Aunque Javier hace hincapié en que el Sonorama ha crecido con los años por el boca a boca: " Es un festival cómodo, con acampada chula, lechazo, buenos conciertos y solo por 50 euros", también reconoce que este año viene más gente por el "bajón del FIB y el BBK Live".
Nos cuenta, con orgullo, humildad y sobre todo con una gran sonrisa en la cara, que la gente entiende y comparte la filosofía de Sonorama: "Somos cuatro chalaos haciendo conciertos", y añade, "Sabemos lo que hacemos y lo hacemos por nuestro pueblo, nos emocionamos cuando viene tanta gente o sale en la tele".
"We know it's Sonorama"
Detrás de Sonorama está Art de Troya, una organización cultural que se mueve con 300 voluntarios que aman su tierra. Pero por muy altruistas que ellos sean, los grupos algo tienen que cobrar, aunque según nos explica Asenjo "cobran menos que en otros festivales" y muchos vienen precisamente por su espíritu y amor acérrimo a la música.
Asenjo tiene muy claro el porqué de Sonorama: "Por amor y pasión hacia la música y por lo que ya queda poco, los valores y la satisfacción personal".
Este año, el cartel ha mejorado en calidad y cantidad y con la presencia de más grupos internacionales, quienes aceptan las condiciones del festival y responden con un: "Yes, we know it's Sonorama".
El director del festival, que tiene su propio grupo de música -Yani como- , está contento con la presencia de grupos de fuera pero muestra su apoyo a los pequeños, quienes lo necesitan. Javier apuesta este año por grupos pequeños como Supersubmarina o The 3 generations, y grandes como Standstill. Y por supuesto, nos da la bienvenida al festival y nos anima a disfrutar tanto como él.