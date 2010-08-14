Love of Lesbian y Estereotypo, los reyes y los príncipes que quitaron el frío a Aranda

VIERNES, 13 Escenario principal: 1. Napoleon Solo 2. L.A. 3. The pains of being pure at heart 4.The Sounds 5. Los Planetas 6. Love of Lesbian Escenario b: 1.Zenttric 2.The right Ons 3.Standstill 4.Nudozurdo 5. Estereotypo

Aunque el recinto de Aranda de Duero no es un palacio, sin embargo sí hay reyes, príncipes e incluso un General invierno que quiso aguar la fiesta.

La segunda jornada del festival Sonorama ha coronado como reyes a la banda barcelonesa Love of Lesbian y como príncipes a los cántabros Estereotypo. Los primeros han certificado su reinado en los festivales de este verano y los segundos han conseguido domar a las masas hasta el punto de lograr que se arrodillaran a sus pies.

Si el frió casi gélido parecía que iba a impedir disfrutar en condiciones, allí estaban los 10.000 festivaleros brincando juntos para protegerse con el calor rockero; la salvación a una noche más propia del pleno invierno que de un 13 de agosto.

The pains of being pure at heart, la decepción Muchos esperaban con ganas el directo de una de las bandas de pop más prometedoras según la crítica. Los neoyorkinos The pains of being pure at heart, aunque empezaron bien y fueron correctos, no supieron poner emoción en el escenario. 03.27 min Sonorama 2010 - Actuación de The pains of being pure at heart Pero en seguida vinieron los rockeros suecos The Sounds, con un concierto enérgico que recordó en algunos momentos al grupo post-punk Joy Division. Con su nuevo disco Crossing the rubicon supieron sacarle provecho al escenario principal dejando el listón muy alto con temas como Queen of Apology, America o 7 days a week. 05.50 min Sonorama 2010 - Actuación de The Sounds Aunque para listón el del escenario b. Comenaron Zenttric y Nudozurdo, que con su rock conceptual y su música envolvente fue algo cargante salvo para sus fans más acérrimos y solo seis canciones en 40 minutos. 09.53 min Sonorama 2010 - Actuación de Nudozurdo Más tarde aparecieron los barceloneses Standstill, con su pop luminoso, letras optimistas y la potente voz de su cantante que consiguieron congregar a cientos de fans. 03.44 min Sonorama 2010 - Actuación de Standstill

'Estereotypo', de estereotipo nada Sin duda, los cántabros fueron la gran sorpresa del festival con una puesta en escena divertidísima. Salieron vestidos de tenistas de los años 70- con sus pantaloncitos cortos y apretados, la cinta en la cabeza y una raqueta en sus manos- para captar la atención de todos. Pero después, sus canciones en inglés como Going postal, I want more or Party, transformaron su concierto de rock en una auténtica fiesta: tenían al público tan en el bolsillo que incluso lograron que todos se agacharan a las órdenes del cantante. 04.35 min Sonorama 2010- Actuación de Estereotypo Excepcional. Qué lección para los grandes, como Los Planetas, que año tras año siguen sin evolucionar y no ofrecieron precisamente su mejor versión. El grupo que abrió camino al indie español debería tomar ejemplo de bandas emergentes. 03.18 min Sonorama 2010 - Actuación de Los Planetas