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Segundo día de Sonorama 2010

Love of Lesbian y Estereotypo, los reyes y los príncipes que quitaron el frío a Aranda

Ver también: Festivales de música de RTVE.es

RTVE.es vivió así el segundo día del Sonorama 2010, con mucho frío que pudimos paliar con buena música... REDACCIÓN: OLIVIA FREIJO / IMAGEN: RODRIGO SIMÓN.
RTVE.es te resume el segundo día del Sonorama 2010
OLIVIA FREIJO / RODRIGO SIMÓN

VIERNES, 13

Escenario principal:

1. Napoleon Solo

2. L.A.

3. The pains of being pure at heart

4.The Sounds

5. Los Planetas

6. Love of Lesbian

Escenario b:

1.Zenttric

2.The right Ons

3.Standstill

4.Nudozurdo

5. Estereotypo

Aunque el recinto de Aranda de Duero no es un palacio, sin embargo sí hay reyes, príncipes e incluso un General invierno que quiso aguar la fiesta.

La segunda jornada del festival Sonorama ha coronado como reyes a la banda barcelonesa Love of Lesbian y como príncipes a los cántabros Estereotypo. Los primeros han certificado su reinado en los festivales de este verano y los segundos han conseguido domar a las masas hasta el punto de lograr que se arrodillaran a sus pies.

Si el frió casi gélido parecía que iba a impedir disfrutar en condiciones, allí estaban los 10.000 festivaleros brincando juntos para protegerse con el calor rockero;  la salvación a una noche más propia del pleno invierno que de un 13 de agosto.

The pains of being pure at heart, la decepción

Muchos esperaban con ganas el directo de una de las bandas de pop más prometedoras según la crítica. Los neoyorkinos The pains of being pure at heart, aunque empezaron bien y fueron correctos, no supieron poner emoción en el escenario.

Los neoyorkinos The pains of being pure at heart, aunque empezaron bien y fueron correctos, no supieron poner emoción en el escenario principal de Sonorama.
Sonorama 2010 - Actuación de The pains of being pure at heart

Pero en seguida vinieron los rockeros suecos The Sounds, con un concierto enérgico que recordó en algunos momentos al grupo post-punk Joy Division. Con su nuevo disco Crossing the rubicon supieron sacarle provecho al escenario principal dejando el listón muy alto con temas como Queen of Apology, America o 7 days a week.

Sonorama 2010 - Actuación de The Sounds | Ver
Sonorama 2010 - Actuación de The Sounds

Aunque para listón el del escenario b. Comenaron Zenttric y Nudozurdo, que con su rock conceptual y su música envolvente fue algo cargante salvo para sus fans más acérrimos y solo seis canciones en 40 minutos.

Nudozurdo, con su rock conceptual y su música envolvente fue algo cargante salvo para sus fans más acérrimos y tocó solo seis canciones en su concierto del segundo día del Sonorama 2010.
Sonorama 2010 - Actuación de Nudozurdo

Más tarde aparecieron los barceloneses Standstill, con su pop luminoso, letras optimistas y la potente voz de su cantante que consiguieron congregar a cientos de fans.

No dan muchos conciertos fuera de Barcelona, pero en la segunda jornada de Sonorama 2010 pudimos verlos. Standstill dio un concierto de pop luminoso con letras optimistas y con la potente voz de su cantante.
Sonorama 2010 - Actuación de Standstill

'Estereotypo', de estereotipo nada

Sin duda, los cántabros fueron la gran sorpresa del festival con una puesta en escena divertidísima. Salieron vestidos de tenistas de los años 70- con sus pantaloncitos cortos y apretados, la cinta en la cabeza y una raqueta en sus manos- para captar la atención de todos.

Pero después, sus canciones en inglés como Going postal, I want more or Party, transformaron su concierto de rock en una auténtica fiesta: tenían al público tan en el bolsillo que incluso lograron que todos se agacharan a las órdenes del cantante.

Los cántabros fueron sin duda la gran sorpresa de la segunda jornada del Sonorama, con un concierto de rock que transformaron en fiesta.
Sonorama 2010- Actuación de Estereotypo

Excepcional. Qué lección para los grandes, como Los Planetas, que año tras año siguen sin evolucionar y no ofrecieron precisamente su mejor versión. El grupo que abrió camino al indie español debería tomar ejemplo de bandas emergentes.

Sonorama 2010 - Actuación de Los Planetas | Ver
Sonorama 2010 - Actuación de Los Planetas

Love of Lesbian se sientan en su trono festivalero

Repiten en Sonorama porque se lo merecen y defienden el título de reyes de los festivales de verano de este año. Los barceloneses Love of Lesbian no decepcionaron a su público, y aunque su concierto comenzó a las dos de la madrugada, consiguieron quitar el frío y/o el sueño y hacer botar a los festivaleros 'sonorámicos'.

El cantante Santi Balmes se quitó la chaqueta, se puso unas gafas fluorescentes que desde lejos parecía tener forma de corona -y no era para menos- y puso la guinda del pastel de una segunda jornada de 40 conciertos.

Los barceloneses Love of Lesbian han confirmado una vez más que son los reyes de festivales de este verano. En Sonorama consiguieron quitar el frío a todos los sonorámicos con un concierto como sólo ellos saben hacer.
Sonorama 2010 - Actuación de Love of Lesbian

Este sábado, último día del festival con un cartel lleno de buenos nombres: el ex suede Brett Anderson, los daneses The Raveonettes, Lori Meyers, los estadounidenses The Ettes, Delorean o Sidonie. Veremos si el último día puede con el anterior.

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