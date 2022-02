Polivalencia y valentía, así podríamos describir a toda una oleada de artistas que no se conforman con ser los mejores en sus disciplinas, sino que además prueban suerte -y con éxito- en otros proyectos alejados de lo que inicialmente son sus carreras. La última en hacerlo ha sido Aitana Ocaña. Desde que salió de OT 2017, es evidente lo mucho que ha crecido como cantante a nivel mundial y la influencia que ha adquirido en los últimos meses. Así que dejando atrás un 2021 repleto de trabajo, la catalana ha dicho un "sí" rotundo a la interpretación al confirmar que arrancaba el rodaje de La última, su nueva serie junto a Miguel Bernardeau.

"La Última es un retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la amistad", indica su sinopsis. "Es la historia de Candela (Aitana Ocaña), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia una noche cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional. Aquí comienza La Última, una historia de superación, decepción, ilusión, valentía y empoderamiento".

La artista, por su parte, también quiso dedicar unas palabras a su nuevo proyecto profesional. Supone su primera vez frente a las cámaras de una serie de televisión, así que durante el teaser junto a Bernardeau podemos ver a una Aitana llena de ilusión y convencida de que el resultado final sorprenderá a los espectadores: "Hay nervios, pero vamos con todas. Después de mucha preparación... empezamos a rodar ya". Por el momento se desconoce cuáles serán las localizaciones que darán vida a los escenarios de la historia, pero sí podemos adelantar que contará con cinco episodios que podrán verse próximamente en Disney+. ¿Llegará antes de verano a nuestras pantallas? ¿O tendremos que esperar a finales de 2022 para poder verla?

Ana Mena, Sebastián Yatra o Bad Bunny también dieron el salto a la interpretación

Tiene solo 24 años y acaba de ser uno de los rostros más reconocibles del Festival de Sanremo, pero Ana Mena sigue engrandeciendo su figura a nivel artístico. Llevamos años escuchándola cantar, pero su faceta como actriz no ha sido algo que haya dejado atrás después de triunfar en la industria musical. Es más, junto a Amaia Salamanca y Belinda, la cantante volvió a decir "sí" a la interpretación para dar vida a su personaje en Bienvenidos a Edén, un proyecto de Netflix que pronto podremos ver en nuestras pantallas.

Sebastián Yatra viene de lanzar su tercer disco de estudio, pero no sin antes haber pasado una larga temporada en España para grabar uno de sus primeros trabajos en ficción. En este caso, el artista se unía a Nia Correia -ganadora de OT 2020- para adentrarse en Érase una vez... pero ya no, una serie musical que cuenta la historia de dos amantes separados en circunstancias dramáticas que deberán encontrarse en otra vida para acabar con el hechizo que cayó sobre el lugar en el que viven. "Es el anticuento de hadas, una reinvención con el pensamiento actual de la sociedad alejándonos de falsas ideas sobre la felicidad y de lo que nos dijeron que es el amor. Usando la comedia y la música como principales herramientas nos adentraremos a una hilarante historia de amor en un lejano reino de España", explicaba Manolo Caro, creador del proyecto.

¿Y qué decir de Lady Gaga? Tras el éxito obtenido por su papel de Ally Campana en Ha nacido una estrella, la intérprete de "Born This Way" también protagoniza la serie de House of Gucci interpretando a Patrizia Reggiani.

Tampoco pasemos por alto lo mucho que nos sorprendió Bad Bunny cuando confirmó que la interpretación también forma parte de su vida. Y de qué manera, porque tras verlo en Fast & Furious 9, el puertorriqueño también formó parte de Bullet Train junto a Brad Pitt e incluso en Narcos. ¿Nos sorprenderá con algún anuncio similar durante 2022?