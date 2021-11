"Lo que os voy a contar

ocurrió en el verano más extraño de la última década.

Un verano de calor y de tormentas.

Sucedió en el pueblo donde veraneaba con mi familia,

antes de que mi madre muriera.

Después de su muerte,

mi padre decidió vender la casa que teníamos.

No le importó lo que significaba esa casa para mí.

Solo le pareció un buen negocio."

"Así que no había vuelto a ese pueblo desde hacía cuatro años

cuando mis amigos del colegio y yo, inseparables de los 14 a los 17,

alquilamos una casa rural para celebrar nuestra graduación.

Esa fue la última vez que nos vimos todos juntos."

"Desde entonces solo Instagram,

una relación basada en el 'stalkeo' y en darnos varios 'me gustas'.

Así que el plan no podía ser mejor.

Unos días en el campo recordando los viejos tiempos,

sin meternos en líos,

como la última vez".

#Cantan en inglés#

(Campanada y Risa demoniaca)

(Música)

(Música terrorífica)

(Música alegre)

Tony. Tony.

¿Es todo de madera? Toma ya, Juan.

Te lo has currado por una vez, ¿eh? Venga, vamos.

Vamos, ¿no? A ver, deja, deja.

Ay, gracias, Juan. Ven, rubia. A ver, dame la maleta.

Oye, hay una nota ahí. ¿Cómo que hay una nota?

Sí, míralo. Sí.

(SUSURRANDO)A ver qué dice eso.

¿Qué pone?

Pues esto dice...

Que no puede venir a recibirnos

y que tenemos las llaves debajo del felpudo.

¿Y esa riñonera? ¿Qué riñonera?

¿Qué pasa con la riñonera? Esa que llevas.

¿Ya estás tocando los cojones con la riñonera?

Señores, venga, esa foto. Que no se llevan las riñoneras.

Joder con la riñonera, de verdad. Venga una foto.

Venga, sí, foto.

¡Cómo os gustan las fotos a las rubias, madre mía!

¿Pintalabios llevo?

Guapísima, estás guapísima.

Tony, el cabezón. A ver, que no me metes.

Mari, métete. Mari, a ver si consigues salir bien.

Venga, una, dos y... ¡Imbécil!

(Disparo)

¡Joder! Pero suena aquí al lado, ¿no?

¿Qué cojones es esto? Son cazadores, ¿no?

Suena aquí. ¡Asesinos! Los encerraba a todos, en serio.

¡Qué susto! Es que es aquí al lado, a ver.

Da igual, Tony, déjalo. Venga, va, vamos.

La impresión...

Tony...

Vamos, vamos, vamos.

Cuidado con los tacones, no te caigas.

Sí.

(Sonido puerta al abrirse)

Me encanta. Oye, es monísima.

Mejor que la de hace cuatro años. Bueno, está más aislada.

Parece la casa de mi abuela, hay que decirlo.

¿Y la tele? Que me he traído la Play, Juan, joder.

¿No veníamos a desconectar? ¿¡Qué desconectar!?

No veo router, no hay wifi tampoco. En mitad del campo total.

Qué puta mierda de casa.

Ay, tíos, que hay juegos.

Hay cartas. Podíamos jugar a algo.

De verdad, ¿tan mal estás, Mari?

Tú vete a la mierda. Aburrida.

¿Y esto?

Sí, sí, pásamelo, por favor. Pásamelo, tira.

¿Eso sí? Huy, huy, huy. Sí.

Juan, ¿te acuerdas cómo te machacaba en el cole o no?

Es fútbol americano. Te machaco igual.

No te lo crees ni tú. Pásamela, pásamela.

Tira, tira.

¡La tengo aquí!

Tira, tira, ¡bah!

Toma, pilla. ¡Qué me la des!

Pero, tío, pilla... (RÍE)

¡Pasa, Juan, pasa!

(Sonido de golpes al árbol)

-Buenas tardes, señorita.

¿Os gustarían unos conejos?

-Son recién cazados.

A ver, a ver, que no queremos nada. Fuera de aquí.

-¿Seguro? A lo mejor ella quiere.

No quiere. No, no quiero.

¡Eh! ¿Qué hacéis aquí?

Esto es una propiedad privada. ¡Fuera!

-Esta casa lleva mucho tiempo sin dueño.

Me la suda. Eso no os importa. ¡Fuera!

-Tranquilo, tranquilo.

Solo queríamos ser amables.

-¡Vámonos, hijo!

Tony, vamos al pueblo a comprar algo.

Señor, sí, señor. Cualquiera te dice que no, macho.

Eh, chicos...

¿Compráis sésamo y quinoa?

Y agua.

¿Qué coño es la quinoa?

¡Joder! colega.

En el Tinder me salen dos pavas de 50 palos,

con una puta cara de simios... ¡Madre mía!

(Móvil)

Mi viejo. ¿Es tu padre?

Déjame, por favor, Juan. Tío, que no.

Hola, papá. "Hola, Juan. ¿Qué quieres?

Me pillas recién llegado a Tokio". No, me has llamado tú.

Pero porque tú me habías llamado. Que más da. ¿Cuál es el problema?".

No, no, ningún problema, simplemente...

que ya he llegado a la casa rural y que estaré el fin de semana fuera.

"Pero ¿qué casa rural?".

La casa rural, ya te lo dije que iba a pasar el finde con unos amigos.

"Vale, Juan, genial, venga, pásatelo bien.

Te veo a la vuelta".

Vale, hasta luego.

¿Tu padre sigue igual de tocapelotas?

No. Qué va, qué va.

¡Ah!. Desde que trabajo con él todo va mucho mejor.

(Graznidos)

Oye, chicas, qué guay, ¿no?

Esto es como cuando íbamos a tu casa, Mari, ¿te acuerdas?

Igual.

Igual de verde la piscina, igual.

(Ríen)

Oye...

¿No os parece que Tony está un poco pesado con lo de su negocio?

Mazo pesado. Son putas fotocopias, tío. Ya.

Pues eso.

Es una empresa de digitalización, no una copistería, colega.

Bah, chicas, que no es para tanto. Que no lo dice tanto.

Es montar un negocio de franquicias.

Y en un par de años, cuando tengas ya pasta,

montaré una tienda.

Y luego montaré otra y luego la otra,

y ya la voy dirigiendo desde arriba. ¿Me entiendes?

Joder, qué motivado.

-Yo también he montado mi bar de copas y no voy dando el coñazo.

Y sí, les pedí dinero a mis padres, pero ya se lo devolveré.

Ya, bueno, pero no es lo mismo.

Él lo quiere hacer con su propio dinero.

Para una persona sin carrera tiene mucho más mérito.

A mí la que me pone es Lidia. Lidia.

Con las gafitas.

Imagínatela en la cama, tú dándole ahí, pa, pa, pa.

Y ella con el inhalador.

(IMITA EL INHALADOR)

¿O no? ¡Qué guarro, tío!

Joder. Oye, ¿y Claudia?

No, no, no.

Escucha, escucha, Juan. No. No.

Claudia está muy buena y te diré que me está tirando miraditas.

Ni se te ocurra, ¿me oyes? Ni se te ocurra.

Tienes miedo. Pues sí.

Espero que no se piense que tiene opción con nosotras.

Os lo digo en serio. Yo creo que sí, eh.

Que no, ni de coña. Yo creo que ni se lo plantea.

La que te falta es María. ¿María?

María. Con María es imposible.

¡Que dices! ¡Qué va!

Bueno, con 15 años nos dimos un par de besos.

A la tía le flipó.

¡Qué puto asco, tío! Yo me besé con él.

(Ríen)

¡Tía, qué asco!

Yo creo que soy lesbiana por su culpa.

Oye, Juan tiene un polvo, ¿no?

Pero Clau, ¿tú no tenías novio?

Ya, yo también paso de tías.

¡Estoy muy bien como estoy!

Pues para pasar tanto las dos,

le dais mucha importancia al sexo,

y más con estos, que son amigos de toda la vida.

¿Sabes qué? Que echaba de menos esta mierda.

Joder, claro que sí, tío.

La verdad... Oye, ¿te estás poniendo ñoña?

Te iba a decir que la verdad es que me alegro haber venido,

pero que te den por culo. Te estás poniendo ñoñas, oye, tío.

Que te dejo aquí... Déjame en paz, joder.

(Música)

Pásala.

¡Cuidado, cuidado!

#Cantan en inglés#

Vamos, chicos que yo también quiero jugar.

Pásamela.

¡Lidia! ¡Ya!

María, pásamela.

¡Joder, pasádmela de una puta vez! ¡Pásamela!

¡Pasa! ¡Dámela!

¡Dámela! ¡Dámela!

¡Me cago en la puta! Te la doy, te la doy.

¡Coño! ¡Joder! ¡Chicos!

¡A tomar por culo!

#Cantan en inglés#

"Déjame salir", colega.

¡Es que ponéis pelis, muy difíciles tío!

(Gritan)

#Cantan en inglés#

¡Mira, mira, mira!

(Gritan)

¡Bueno!

(Ríen)

Clau, ponte.

A ver, posa. Ay, qué guapa. Mira.

Te hago un truco de magia. Quieta. Mírame, ¿vale?

Quieta.

¿Dónde está? No sé.

Mira. ¡Hala!

No, tú no puedes.

Oye, esto no pega ni nada. ¿No hace ruido?

¿Qué?

Ay, Tony, déjamelo.

¿Esto no hace "urggg" ni nada? No, ¿qué te crees?

Vale, María, María:

Deja el móvil.

Adivinad a quién vi el otro día. ¿Es otro juego?

¿A quién viste? Al Pelopo.

¡No! ¡Al puto Pelopo!

Pelopo es Darth Vader. Estaba para el arrastre.

Yo no sé cómo está vivo, aún.

Iba con una bombona de oxígeno a clase, súper rara.

Muy pesado.

(VOZ GRAVE): "Chicos, disfrutad de la vida,

que puede ser muy corta".

Tío, estaba loco.

Casi te lo cargas un día. ¿No te acuerdas?

Que le cerraste la llave. Hostia, es verdad, verdad, no.

Para pedo el que nos pillamos en este pueblo.

Que tú acabaste en el calabozo. ¿Te acuerdas?

Y que Tony se escaqueó, ¿os acordáis?

Es verdad. ¿Cómo?

A ver, que no me escaqueé de nada. No me escaqueé.

Sí, Tony.

Que no pasa nada, esa pelea fue mítica.

Alguien le tocó el culo a Claudia y los vasos empezaron a volar.

Juan, ¿de qué estás hablando?

Si metí a alguien en el calabozo, me lo como tranquilamente y lo sabes

Eras tú que estabas muy agresivo. Nadie tocó el culo a Claudia.

Te querías pegar. ¿Que yo me quería pegar?

Pero Tony que hiciste bien en salir corriendo como Bolt.

Yo también lo tenía que haber hecho. Como Bolt dice, ¡no te jode!

Mira vamos a un bar, en el pueblo, nos pegamos,

y a ver quién ¡coño se escaquea!

Pero que da igual, Toni. A tomar por culo.

No pasa nada, no. ¡No soy un maricón!

Yo digo las cosas a la cara. A la puta cara, y lo sabes.

Que estamos de buen rollo. ¡A la puta cara!

Bueno, ya está. Tony, ya, basta.

Que sí, que estamos de buen rollo. ¡Qué estamos de buen rollo!

Me voy al bar, ¡joder!

Venga, Tony. Yo flipo, tío.

Yo paso de este tío, en serio.

No, no, se ha ido a hacer fotocopias seguro.

(Ríen)

No sé qué estará haciendo. Jo, Juan.

No te pases. Que no digo nada. Pero cómo se pone.

(Música electrónica)

(Para la música)

No, no, no la cambies. Tía.

Un momento, dejadme elegir una.

Espera un momento. Espera.

(Música)

(Música)

¡Qué tío!

A ver tú, fuera de aquí.

#Cantan en inglés#

¡Tony tío, ya empiezas!

Siempre igual. ¿Te vas a ir con éste?

Sí. ¿Qué haces, tronco?

Vete a tomar por culo.

Siempre hace lo mismo. No le aguanta nadie.

Ya, pero ¿por qué me hace eso? Yo lo controlo.

¿Sí? ¿Y a ti quién te controla?

¿A mí? Sí.

Tú un poco. ¿Yo un poco?

(Música moderna)

Juan no te conviene y lo sabes.

#Cantan en inglés#

(Música chirriante)

(Un búho ulula)

(Campanada)

(Risa demoniaca)

(Música de intriga)

(Trinos)

(Música de intriga)

(Trinos)

(Música en crescendo)

(Ruidos)

¡Chicos, joder!

¡Despertad!

(Música de ópera)

(Sigue música de ópera)

Tíos, que no tengo cobertura.

A ver. ¿¡No tienes cobertura!? No.

No.

(Suspira)

A ver un momento. Esto tiene que ser una broma.

Estamos encerrados y no hay cobertura.

No puede ser, ayer teníamos. La puerta está cerrada.

No hay luz y tampoco agua.

¿Cómo que no hay agua?

(Música de ópera)

(Voces de la casa)

(Sonido de golpes)

(Música de ópera)

Esto tiene que ser una broma de Tony, ¿no?

¡Tony!

¿Qué coño es eso? ¿Por qué estáis tan a oscuras?

Esto es una broma tuya, ¿no, Tony?

¿Qué me estás diciendo?

No tiene ni puta gracia que si es una broma.

No sé de qué me estás hablando. ¿Qué está pasando?

Alguien nos ha encerrado.

Alguien nos ha encerrado, ¿no lo veis?

Está toda la puta casa tapiada y ninguno tiene cobertura.

No hay luz. Hasta han cortado el jodido agua.

¿Y arriba?

(Tony sube las escaleras)

(Ruidos)

¡Su puta madre!

A ver, chicos.

Arriba las ventanas también están tapiadas.

¿Cómo?

¿Qué cojones es esto?

(Balbucea)

Me estoy poniendo... Muy nerviosa.

Tengo que salir.

(GRITANDO)¡Necesito salir! ¡Me estoy muy nerviosa!

¡No me toques que me pongo nerviosa si me tocas!

¡Que me estoy poniendo muy nerviosa! ¡Cállate!

¡No puedo gritar, que no puedo! ¡Tranquila!

¡Ya!

Venga, que sí, respira. Venga.

(Música terrorífica)

Llevas media hora con la puerta y ni se mueve.

Juan, no me voy a quedar sentado, ¿sabes?

Una cosa, chicos, siento haberme puesto tan nerviosa antes.

Es normal, Claudia, aunque no lo parezca yo estoy histérica.

"Aquí el resto estamos encantados ¿sabes?"

María, ¿Quieres que te enseñe un ejercicio de relajación?

¡No me toques las pelotas, Claudia!

¡Tony, Tony!

Ya lo hemos probado antes. Ni siquiera tiemblan.

¿Tan rápido te rindes, rubia, o qué?

A ver chicos, que quizá el dueño de la casa ha venido

y pensando que no había nadie "decide cerrarlas"

¿Poniéndole chapas?

No sé, es que no sé.

¡Juan! Juan, a ver, ¿cuándo alquilaste la casa?

No lo sé, no lo sé,

hace seis semanas que monté el grupo de Whatsapp.

Y harías una transferencia,

contactarías con alguien, supongo. No lo sé.

Sí, pero esto no se monta en tres días. No lo sé.

¿Cómo es posible que nadie nos haya oído?

Han puesto unas tablas arriba y nadie se ha enterado. No puede ser.

Íbamos muy pedo, es normal que no lo oyéramos.

Pues ya está, chicos. Ya está, ya está.

Esto es un secuestro, pero de verdad, además.

¡Estamos secuestrados!

"Lo mejor de todo, ¿sabes qué?, es que yo aquí no pinto nada,"

porque tu papi, tu papi, tu papi y tu mami,

tienen mucha pasta, pero yo no sé qué coño hago aquí.

¿Ya estamos con el rollito de la clase obrera?

Tío que todavía no sabemos qué pasa.

Juan, que no te enteras, ¡joder!

Que la gente lo pasa muy mal, que están muy mal, ¡coño!

¡Qué cansino, macho!

Mira, vuestros problemas de machito no me importan una puta mierda.

(Trinos)

(Voces de la casa)

"...Juntamos toda la comida...

Ves tú arriba"

¿Y nosotras qué? ¿Buscamos comida?

"No, buscad herramientas, todo tipo de herramientas."

(Música expectante)

(Disparo foto)

(Música)

(Sonido coche acercándose)

(Música)

-¿Tú qué coño haces aquí? ¿No estabas en la costa?

-Me han despedido.

Pero bueno, hermano, ¿pero qué es esto?

Qué movida más alucinante te has montado, pero ¿qué es esto?

¿Esa no era la casa abandonada, la que está en el pueblo? ¡Hermano!

-Tienes que irte, no te lo voy a repetir.

-Esta también es mi casa, ¿no?

Yo solo quería ducharme, comer algo.

-No hay agua. -Sí, sí, sí.

Eso me ha dicho Julián,

que no habrá agua en un par de días.

Pero, hermano, ¿qué te has montado ahí?

¿Qué mierda te has montado ahí, tío? Es un puto secuestro.

Palabras mayores.

¿Quieres volver a la cárcel?

-Creo que no me has entendido.

¿Quieres que te saque a hostias?

-Tranquilo, hermano, tranquilo.

Yo solo quiero ayudarte, como hacíamos antes.

-No quiero tu ayuda.

¿Cuánto necesitas esta vez?

-Eso no me importa. -¿Cuánto?

-3000.

¡Hermano! Tenía pareja de ases y perdí con un J5.

Con eso sabes que nunca se pierde, lo sabes.

-800 euros. No te estoy dando a elegir.

Si vuelves antes de cinco días, te parto la cara.

-Lo sé, hermano.

Te conozco.

-Las llaves.

-Aversión.

Mala voluntad.

Mala voluntad.

Como siempre, hermano, te falta la última palabra, ¿eh?

-Y tú, como siempre, tienes la nariz sucia.

¡Largo!

-¡Hijo de puta!

#Cantan en inglés#

Chicos, ¿por qué comprasteis tan poca comida?

¿En serio hay tres botellas de agua?

Sí, joder, ya sé que hay poca comida.

A la rubia se le olvidó la cartera.

Pero, vamos, yo tenía 68 euros y los invertimos muy bien.

No te preocupes que te he comprado tu quinoita.

Y si quieres me encargo de racionar la comida,

porque quedan cuatro cosas.

Una mierda, la comida es mía y la raciono yo.

Tony, la comida es de todos.

No, no, no, rubia, la comida es mía porque la he comprado yo.

Estás de coña, ¿no? No, no estoy de coña, Mari.

Paso de discutir, haz lo que quieras.

Tony, por favor, tío, no seas inmaduro.

¿Inmaduro por querer racionar mi comida?

Estas obsesionado con el puto dinero. No es sano.

Ah, que no es sano, tiene huevos, es verdad. Es que no es sano.

Mira, Juán, Juan, el otro día

compartí en Facebook el experimento del Monopoly.

¿Lo viste? ¿A que no lo visteis?

¿A qué viene ahora el Monopoly?

Sí, sí, en el Monopoly,

todos los jugadores cuando pasan por la casilla de salida

cobran 200 euros, ¿verdad?

Bien. Pues en este caso se modifican las reglas del juego

para que solo uno cobre esos 200 euros. Bien.

En el 99 % de los casos, ese tío gana el juego

y se burla de sus compañeros, les putea, ¡olvidándose!

de que el cabrón partió con ventaja.

Vamos que se convierte en un capullo, ¿me entendéis?

Yo es que no he entendido nada. No se entera ni él.

Que sí, Juan, que está muy claro, está muy claro.

Mira, tú siempre has tenido ventaja, ¿verdad?

Y encima crees que no.

De hecho te comportas como si el dinero fuese un derecho o algo.

En este caso la ventaja la llevo yo,

porque yo he comprado la comida.

Eres un gilipollas.

Mo-no-po-ly.

Y un puto amargado.

(Ríe)

A tomar por culo las dos rubias.

Mira Tony, vete a la puta mierda. "No me toques los huevos, Mari."

(Ruidos de la casa)

(Música)

-Sí.

-Escúchame bien, tu hijo está secuestrado.

Así que, si llamas a la policía, te lo mandaré hecho pedacitos.

¿Lo quieres vivo?

(Mensajes)

-Excuse me.

(Música expectante)

(Marcación móvil)

"Hola, soy Juan, no puedo cogerte. Deja tu mensaje."

-Juan, cuando escuches este mensaje, llámame, por favor.

(Música expectante)

(Trinos)

(Ruidos)

¡Vamos, cabronazo!

(Música)

(Ruidos)

Nada, que no abre la puerta.

"¿Cómo que no? Que no, que no la abre."

¿Este tío es tonto o qué? ¿Y por qué? No entiendo.

Porque tiene 13 años mentales.

"Creo que si a esto..."

Le damos con la herramienta ésta sí que se puede abrir.

(Gritos de las chicas)

¡Que hay un tío con un pasamontañas, joder!

(Voces desesperadas)

(Apertura puerta)

¡Tony! ¡Tony! ¡Tony, baja!

¡Vale, vale, vale! ¡Está ahí, está ahí!

(Gritan las chicas)

Eh, eh, ya está. ¡Eh, eh, bájalo! ¡Para, para!

¡Por favor!

-Agua.

Vale, ya está. Por favor...

No nos hagas daño, por favor... -¡Chist!.

¿Yo? Vale, vale, ya está, ya está.

¡Tranquilas, tranquilas, tranquilas!

Venga, vale. ¡Juan!

Si lo que quieres es dinero, nuestros padres tienen dinero.

Pero encerrándonos en una casa no tienes ningún...

(TODOS): ¡Ah!

¡Ah!

¡Que mierda hace!

¡Qué mierda haces, joder!

¡Tony, Tony!

(Golpe)

Tony, Tony...

¡Joder!

¡Tony, que hay un tío aquí abajo, que ha pegado a Juan, en serio, sal!

¡Tony, mierda, mierda!

(Música electrónica)

(Música terrorífica)

"No puedo dormir.

No me quito al tío del pasamontañas de la cabeza.

¿No has tomado las pastillas? No."

Claudia y María sí, están fritas.

¿Tú crees que nos quiere hacer daño?

Prefiero no pensarlo, no sirve de nada.

Solo pienso en cómo podemos salir de aquí.

Yo pienso en que...

no puedo mandarle un WhatsApp a mis padres

como siempre diciéndoles que estoy bien,

y eso en vez de...

hacerme sentir... Agobiada,

me hace sentir libre, ¿sabes?

Es un poco locura sentirse tan...

Tan libre estando tan encerrada, ¿no?

No.

Dicen que un preso puede ser más libre

que alguien que está en la calle.

Todo el mundo tiene sus miedos,

sus propias cárceles.

Si no, mira a Tony,

cree que el mundo le debe algo

cuando el mundo no le debe una mierda.

Ya.

Yo estoy tan cansada de hacer lo que se espera de mí que...

(SUSURRANDO)No sé...

Yo quiero ser veterinaria.

No quiero estudiar Derecho.

Cuando murió mi madre, me sentía un poco como tú.

No entendía nada.

Solo quería dejarme llevar, beber, pelearme.

Solo ponía excusas para no afrontar las cosas.

Como se suele decir, tienes...

Aquello con lo que te conformas.

Pero un día supe perfectamente qué es lo que tenía que hacer.

Pues qué suerte, yo...

Yo no sé por dónde empezar.

¿Por qué no empiezas por quitarte esas gafas?

¿Qué es lo que te gustaría hacer?

(Música suave)

(Tono de mensaje)

(Música)

(Pitido apertura puerta)

(Llamada móvil)

(Vibrador móvil)

(Vibrador móvil)

-Espero que esta vez no me cuelgues, ¡cabrón!

¿Has visto la foto que te mandé?

-Lo único que veo es a Juan con sus amigos.

-No soy un puto aficionado, así que escúchame.

Tengo a tu hijo y ayer le metí una buena hostia.

Abre tu mail.

(Click)

"Cuando vamos a una casa... ¡Ah!

¡Joder!, ¡Ah!"

-¿Qué es esto?

-Te he dicho que solo ha sido la primera.

(RESPIRA FUERTE): -Yo mientras hablo contigo

puedo tener al director general de la policía

"rastreando tu sucio culo de cateto."

-¿Cateto?

-Sí, cateto.

-A ver, ahí tienes un archivo que dice mi mierda.

-¿Tu mierda? -No, tu mierda, ábrelo.

(Click)

(Música en crescendo)

-¿Cómo has conseguido esta información?

-Este cateto tiene muy buenos contactos en tu banco.

Así que, ahora vas a bajar el tono, ¡cateto!

Porque tengo a tu hijo,

pero también tengo información de toda tu mierda,

suficiente para montarle al gran banquero un escándalo de cojones.

No vas a llamar a la policía ni vas a mandar a tus sucios matones

a que me hagan daño porque, si me hacen daño,

voy a sacar a la luz toda tu mierda.

Tu puto banco nos quitó todo lo que teníamos,

por culpa de las preferentes que sacasteis al mercado.

La Unión Europea en su directiva...

-¿¡Qué cojones dices de la Unión Europea!?

"Estoy a punto de llorar con tu historia, así que vamos al grano."

Dame una prueba de que Juan está vivo

y seguiremos hablando.

-¿Otra prueba?

Oye...

Me cago en la puta, me ha vuelto a colgar.

¡Hijo de puta! ¡Cabrón!

(Sonido lluvia)

#Cantan en inglés#

¡Hola!

¡Hola!

¡Socorro!

¡Ayuda! ¡Hola!

Claudia... ¡Hola!

Claudia. ¡Qué! No te van a oír.

¿Por qué no me van a oír? La casa está en medio de la nada.

¡Ah!

(Tose)

¡Joder! ¡Dios, estoy sudando!

(Tose)

Me voy al baño.

(Tose)

(Tose)

"Igual los cazadores nos escuchan, ¿no?"

(Tose)

(Tose)

(Tose)

(Tose)

(Ruidos)

(Suspiros)

¿Vas a salir algún día de aquí o qué?

Esto apesta, además no hay papel.

No tengo ganas de ver a Juan.

De verdad, supéralo.

Sé cómo te sientes, pero estás muy rallado con Juan.

No tienes ni idea de cómo me siento.

(Suspira)

Mira, no eres el único que no encaja aquí, ¿sabes?

Soy lesbiana,

de una familia más católica que el Papa.

Los pijos me ven como una tía que va de alternativa,

y el resto como una pija que no va de pija.

Así que... Parece que mi sitio no está en ningún lado.

¿Te acuerdas del día de mi comunión?

(SUSURRANDO) Sí, claro.

¿Sabes lo que hizo mi padre?

No teníamos coche,

y el pobre pensó que no podíamos ir en el metro vestidos de gala,

así que alquiló uno,

pero se gastó la mitad de su sueldo

y no me pudo comprar unas zapatillas que llevaba medio año prometiéndome.

Todos los niños en el colegio llevaban esas zapatillas.

Menos el puto hijo del conserje.

Joder...

Me he cargado la navaja.

(Suspiro)

Tu padre alquiló ese coche por ti.

No.

Lo hizo por él.

Solo pensaba en gustarle a esos putos pijos.

Y quería que yo fuese como vosotros.

De verdad que quería.

Pero yo nunca voy a ser como vosotros.

No quiero.

(Música triste)

Oye, ¿cómo vas de pitis?

Me fumé el último peta ayer.

¡Te jodes!

(Jadea)

(Música)

(Tose)

(Jadea)

Lidia, ¿estás bien? Tía, ¿estás bien? Vale tranquila.

(Jadea)

Sigue tranquila.

"¡María, Tony!

¿Qué pasa? ¿Qué pasa?"

Un ataque de asma.

¡Un ataque de asma, joder! El inhalador.

¿Dónde está el inhalador?

¡Arriba, arriba, está arriba!

(Tose)

"¡No está, no está, joder, no lo encuentro!"

Se va a morir. No se va a morir.

Le está dando un ataque de asma. No se va a morir.

"¡Eh, necesitamos ayuda!"

¡Ayuda!

"¡Eh, necesitamos ayuda, eh! ¡Ayuda!

¡Está en la mesita de fuera!"

¡En la mesita de fuera!

¡Ayuda! ¡Está en la mesita de fuera!

¿Afuera? ¡Ayuda!

¡Ayuda! ¡Ayuda!

(Ruidos)

¡Está ahí!

Es un cabrón, ¿nos escucha?

Chicos, chicos, hay un tío con pasamontañas fuera.

Hay que hacer algo ya. ¡Puta escopeta!

Da igual. Tiene una escopeta.

Me da igual. ¿Quieres salir de aquí?

Está ahí.

(Gritos)

(Jadea)

(Inhalación)

-Vais a grabar un mensaje. ¡Y los móviles, venga, todos!

¡A la mesa, cojones, los móviles!

¡Venga!

(Disparo y gritos)

(Música moderna)

¿Estás loca? ¿Pero tú eres tonto o qué tío?

¡Joder!

(Jadea)

Joder...

¡Joder!

(Disparo)

(Trinos)

(Jadea)

(Pasos)

(Chasquidos de ramas)

(Jadeos)

(Música de misterio)

Chicos, que ya está, no os preocupéis, que ya estoy bien.

No es el primer ataque de asma que me da.

El que me preocupa es Tony.

Lo que ha hecho ha sido ponernos a todos en peligro.

Por lo menos ha escapado, ha sido supervaliente.

Mira, solo tenía que esperar a ver qué quería el tío ese, y ya está.

Tía, que lo siento, ya sé que ha sido mi culpa.

Que no, que no. ¿Es por el tabaco?

Que no, que mi padre fuma, no te preocupes.

(SUSURRANDO) Bueno...

Me he liado con Juan.

Más bien le he besado yo a él. ¿Cómo que te has liado con Juan?

Aún no sé. Cuéntame, cómo fue.

No sé, fue raro.

Bueno, yo ya te lo dije el primer día.

Juan no te conviene.

Ya sé que a ti estas cosas de enamorarse y tal...

Que no te importan,

pero es que no podía más, tenía que soltarlo.

¿Tú sabes por qué yo me fui de Los Ángeles?

Porque el curso era una mierda y querías centrarte en tu música, ¿no?

Me pillé.

Me pillé muchísimo y nunca me había pasado.

No me la podía quitar de la cabeza.

¿Y quién era?

Pues mi profe de Guion.

Ni siquiera era lesbiana, pero no podía parar de pensar en ella.

A mí me pasa lo mismo con Juan.

Estoy obsesionada.

Me voy a dormir y pienso en él.

Intento estudiar y no puedo, no paro de pensar en él.

Yo creo que las relaciones se deciden al principio

y esta tía no se iba a enamorar de mí.

No sé qué debe de pensar Juan después del beso que le he dado.

Lo que piense Juan no importa.

Y de verdad, yo creo que no estás enamorada de Juan.

Yo creo que estás enamorada de la idea de Juan.

¿Y sabes qué pienso? ¿Qué?

Que a lo mejor te lo follas y se te pasa toda la tontería.

(Resopla)

¿Y no estarás mejor en la habitación?

(Música suave)

(Sonido coche)

(Portazo)

-¿Tú qué coño haces aquí?

¿No fui lo bastante claro?

-He estado pensando.

-¿Pensando? -Sí, pensando.

Quiero formar parte del secuestro.

-No tengo tiempo para tus gilipolleces.

Tengo una hora para recoger todo esto

y largarme cagando hostias.

-Ah, mis gilipolleces. -Sí, tus gilipolleces, sí.

Uno de los chicos se ha escapado.

-¿Ves? ¿Ves como necesitas ayuda, que no puedes hacer esto tú solo?

-¿Y quién te ha dicho que lo he hecho yo solo?

Siempre llegas en el peor momento, ¡joder!

Tú tampoco deberías estar aquí.

-¿Te acuerdas cuando se murió el tío Juan Antonio?

-¿Qué coño dices?

-Solo lo conocimos con sus gafas de culo de vaso, ciego como un topo.

Yo tenía 6 años, tú 16.

Yo me emperré en que lo enterraran con las gafas puestas.

¿Y tú qué me dijiste? ¿qué me dijiste?

-¿Tú cuándo has visto que entierran un cadáver con las gafas puestas?

-Me dijiste: "Pedro, no deberías estar aquí, no deberías estar aquí".

Te guste o no, hermano, estoy aquí, ¿me entiendes, eh?

Es lo que quería padre. -Deja a padre.

-Saco a padre si me sale de los cojones, ¿eh?

-Solo le jodiste la vida,

recogiendo la mierda que dejabas en todas partes.

-Y tú no te dabas cuenta de lo mal que lo pasaba

cuando iba a visitarte a la cárcel, ¿eh?

(Golpe)

-¡Cállate la puta boca, joder!

¿Sabes por quién es todo esto?

Es por padre, ¡cojones!

Pero ahora todo se ha ido a la mierda.

-¿Pero qué tiene que ver padre en todo esto?

-Uno de los chicos es el hijo del banquero que jodió a padre.

Llevo seis semanas detrás de él. -¿Por qué no me lo has dicho antes?

-¿Tú recuerdas cómo acabé en la cárcel?

No puedo estar pendiente de ti toda la vida.

-¿Cuánto ibas a sacar?

-100000.

-Si seguimos en esto quiero la mitad.

-¿Has oído algo de lo que te he dicho?

-¡Eh!

Ponte el pasamontañas.

-¿Qué coño has hecho, Pedro?

¡Para, para! Para.

Tío, tío. Me han secuestrado. ¡Vámonos de aquí, vámonos, corre!

¡Corre, llama a la policía, por favor, ¡tío!

¡Ah!

(Golpes y gritos)

-¿Y por qué lleva la gorra puesta?

-Queda como un guante, joder.

(Cierre puerta)

(Ríe)

-Te doy 20000 euros.

-¿Y has montado esto tú solo?

-Venga, mete todo otra vez.

(Campanada y risa malévola)

Ya has bebido suficiente, ¿no?

¿Qué eres, ahora mi madre o qué?

¿Quieres uno?

Estoy preocupada.

No te hagas conmigo la psicóloga, anda.

Eres un gilipollas.

(Ruidos)

¿Por qué me dejaste, Claudia?

Nos entendíamos de cojones.

¿De verdad quieres saberlo? Sí.

Porque te convertiste en otro tío.

Antes eras un tío divertido.

Y después tu madre se murió.

Y te convertiste en un tío agresivo.

Y que le echa la culpa a su padre.

Él tuvo la culpa de que mi madre se suicidara.

Lo siento, pero no.

Tu madre era depresiva antes de que tu padre la dejara.

Creo que ha sido tu excusa.

Creo que has convertido las cosas en algo muy simple.

Buenos y malos.

Las cosas no funcionan así.

No estoy igual.

"He cambiado, ¿y sabes por qué?"

¿Por qué?

Porque ya sé lo que quiero.

¿No has escuchado nada de lo que te he dicho?

Claro que sí.

(Música expectante)

(Golpe)

(Ruidos conexión)

(Música)

(Sonido del tirón)

Incorpórate.

Venga.

Ya he visto que eres un tío muy especial, ¿eh?

Un tío que siempre dice las cositas a la cara.

Sí, la casa está llena de cámaras.

Por eso creo que eres la persona perfecta

para entender los motivos que me han llevado a esto.

(PATERNALISTA) Venga, come.

Lentejitas, que tienen mucho hierro.

Hace muchos años me dedicaba a dar palos por los chalets, ¿sabes?

Si tenía que pisar algo, pues lo hacía.

No dudaba.

Le reventaba la cabeza.

Hasta que una vez, una noche,

mi...

Mi socio,

se quedó dormido en el coche.

No oyó que llegaba la policía.

¿Por qué me estás contando todo esto?

(Música suave)

-Acabé en la cárcel.

La única persona que venía a visitarme era mi padre.

Un tío de campo,

que no quería que sus hijos fueran por el camino malo.

No eligió el camino fácil,

eligió el buen camino.

Salí de la cárcel, dejé la mala vida,

la bebida, y me puse a trabajar.

Y ahora estás en el único sitio que mi padre no perdió

cuando se arruinó.

Trabajó toda su maldita vida

para que un buen día el banco

se lo quitara todo.

(SUSURRANDO) Se colgó de un árbol.

No dejó ni una nota.

Toda una vida para acabar colgado de un árbol.

(Ruidos)

Así que tú estás aquí

por culpa del padre de tu amigo Juan,

el dueño del banco,

José de Castro.

Un tío que, por cierto, nos va a pagar una buena pasta.

Pero...

Pero nosotros no tenemos ninguna culpa.

Juan tampoco.

-Mira, no se puede hacer una tortilla sin romper unos cuantos huevos.

Así que ya puedes imaginar

que, si hace falta, volveré a ser el hombre

que mi padre no quería que fuera.

Oye...

¿Cuándo me vas a soltar?

-Aversión, mala voluntad, siete letras.

¿Se te ocurre algo?

¿Puedo pasar? Sí.

(Cierre de puerta)

¿Te importa si...? No, claro.

Juan...

Una cosa, lo del beso de antes, que...

(Música in crescendo)

(Gimen)

(Gemidos)

(Suspira)

Mierda, me he dormido.

(Suspira)

¿Has visto mis calzoncillos? No.

(Resopla)

(Resopla)

(Música)

(Suspira)

(Suspira)

Mira, Juan, creo que tenemos que hablar, ¿eh?

Lidia, luego hablamos, ¿vale?

(Música)

(Resopla)

(Trinos)

(Sonido oleaje)

¿Sabes lo que más me gusta de este sitio?

¿El qué? Estar contigo.

Claudia...

¿Claudia?

¡Claudia!

¿Quieres un café?

No.

¿Estás haciendo café? Sí.

Hazme uno, porfa.

(Suspira)

¿Qué será de Tony?

-Quiero una maldita prueba de que Juan está vivo.

-¿Ibas a colgar?

-No, no, no iba a colgar.

-Sí, ibas a colgar, siempre lo haces.

Sueltas tu frase y luego cuelgas.

-¿Qué mierda es esta? ¿Ahora somos un matrimonio?

¿Cómo quieres que cuelgue con toda esa información

"que tienes sobre mí?".

-Tendrás tu prueba.

Pero, de momento, vete preparando 435.346 euros.

-Pero ¿qué mierda de cifra es esa?

-Es justo lo que perdió mi padre:

435.346 euros.

-¿435...?

-"435.346 euros".

(Pitido)

¿Lo has anotado?

¿Oye? ¿Oye?

Me cago... (SUSURRANDO): En su puta madre.

-Pablo,

necesito que me averigües qué cliente nuestro

perdió 435.346 euros en acciones preferentes.

4-3-5-3-4-6.

(Música)

Eres mucho más cabrón de lo que pensaba.

¿Qué dices?

Que te has follado a Lidia, Juan.

Solo hemos dormido. Que os he escuchado.

Vale, sí, me la he follado. Fue un error, estaba borracho.

No tendría que haber pasado.

Aun así, no sé a qué viene ese ataque de celos,

después de toda la mierda que soltaste ayer.

¿Esto lo has hecho por lo de ayer? ¿Para joderme?

No te flipes, ¿eh?

Tampoco eres el centro del universo.

No, no te confundas. Esto no es por mí.

Es por Lidia.

Que siempre has sabido lo que sentía por ti

y te importa una mierda.

Mira, Lidia ya es mayorcita.

Seguro que sabe cuidarse sola.

¿Sabes qué?

Antes te dije que no habías cambiado, pero es que estás peor.

Eres un egoísta.

Y te da igual joder a cualquiera por tus caprichos.

¿Has terminado?

Creía que podíamos ser amigos.

Yo no te lo he pedido.

(Llora y gime)

Claudia, lo siento muchísimo.

De verdad, lo que he hecho no está bien.

Pero no sabía que tú seguías sintiendo algo por Juan.

Ya lo sé.

Ya sé que no lo sabías.

(Ruidos de golpes)

Para mí eres súper importante, no quiero perderte,

y menos por este gilipollas. Ya lo sé.

(Murmura)

No sé, me muero de la vergüenza.

No quiero bajar. He hecho el ridículo.

(Suspiro)

Eres una de las tías más fuertes que he conocido.

(Música)

(Grito apagado)

(Golpes)

(Motor)

¡Chicas!

¡Chicas, chicas, bajad a la puerta!

(Música expectante)

Tony... ¿Qué coño le has hecho?

¿Cuándo nos soltarás?

-Si hacéis lo que os dice este, en nada estaréis fuera.

Ahí tenéis comida.

¡Tony!

Estoy bien, estoy bien.

"Estoy bien, estoy cansado"

Pero ¿qué ha pasado? ¿Dónde has estado?

Estuve corriendo un buen rato por el campo.

No veía nada.

No tenía ni idea de dónde estaba. Y el tío éste me iba pisando el culo

No he corrido así en mi vida.

Pensaba que le había dejado atrás, pero es que apareció otro.

¿Qué otro?

¿Hay dos? Hay dos.

Con el del pasamontañas se puede hablar, con el otro no.

Por favor, no le digáis nada, es un puto salvaje.

Vamos a ver, vamos a ver...

¿Les has visto la cara?

No. ¿Seguro?

Sí tío, no les he visto la cara, no he visto nada.

(Resopla)

Y vais a flipar.

Nos ven por un circuito cerrado de cámaras.

¿Cómo? ¿Qué dices?

"Hay cámaras por todos los lados. ¿Qué dices?"

Si las tocamos, nos cortan los dedos.

También sé por qué estamos aquí.

¿Por qué, Tony?

Por tu padre...

Y tu banco.

No...

No es mi banco.

Me da igual, Juan.

El padre de uno de los secuestradores

se colgó de un árbol.

Porque le quitasteis todo lo que tenía.

(SUSURRANDO) Hijos de puta.

Tenemos que grabar un mensaje mirando a este espejo.

(Ruidos)

Este es el mensaje.

Si el padre de Juan paga, nos sueltan.

Y, si no paga...

Es una carnicería.

Tony, ¿qué dices?

¿Por qué dices eso?

"Chicas, yo entrego el mensaje. ¿Por qué dices eso?"

Me lo han dicho a mí. Vamos a grabar.

Sí, me lo han dicho. ¿Les crees capaces?

¡Eh, vamos a grabar esta mierda!

Poneos delante del espejo.

Vale, estamos, ¿no?

Hola, papá.

Llevamos tres días secuestrados.

Tienes 24 horas para pagar lo que te piden o nos matarán.

-¡Hermano!

Están grabando el mensaje, ¿eh?

En cuanto lo hagas, nos dejarán ir, pero, si no,

les cortaremos los dedos,

uno a uno, luego los brazos, las piernas...

y te enviaremos el trapo envuelto en papel de plata.

Pero...

Es literal, papá.

Ya sabes cuánto dinero quieren y ya conoces sus motivos.

Esto es solo un mensaje para que veas que estoy bien,

que estamos bien.

No podemos decir nada más.

Es una orden.

Adiós, papá.

"Hola, papá.

Llevamos tres días secuestrados.

Tienes 24 horas para pagar lo que te piden o nos matarán..."

(Agua caer)

(Suspira)

¡Dios!

¿Qué haces aquí, Juan?

Quería pedirte perdón. No hace falta.

Mira, lo que ha pasado... Juan,

que no me arrepiento, que yo también quería follar.

Que no tienes que venir aquí a decirme nada,

que soy mayorcita,

que no sé qué os pensáis los tíos, de verdad.

Vale.

(SUSURRANDO)Vale.

Entonces...

¿Todo bien? Todo bien.

Vale.

Espera, siéntate aquí un momentito.

A ver.

No está todo bien.

Si crees que venir aquí y decirme esto

va a hacer que te sientas mejor,

pues no te va a servir.

Y la verdad es que a mí, como tú te sientas, me da igual.

A ver, Juan...

Que estoy enamorada de ti desde tercero de la ESO,

Desde la primera vez que nos sentaron juntos,

cuando ni siquiera habíamos hablado casi.

Y tú nunca me has hecho ni caso.

Es más, empezaste a salir con mi mejor amiga.

Juan, que no pasa nada.

De verdad, es que no pasa nada.

Que follar contigo ha sido una liberación, de verdad.

Que...

Es que no he sentido absolutamente nada.

Creo que eres un mierdas, Juan.

De verdad. ¡Eh! Ya está.

Y si no te importa,

me quiero cambiar, así que te puedes ir.

(Suspira)

#Cantan en inglés#

Mira, prueba esto.

Está bueno, ¿eh?

Sí que está bueno.

No tengo champiñones, pero me sale bien.

No estés tan triste, ¿no?

#Cantan en inglés#

-¿Has visto el vídeo?

-Sí.

-¿Nos dejamos de hostias y acabamos con esto de una puta vez?

-¿Era necesario tratar tan mal a mi hijo?

-Al final todos tenemos a alguien que nos importa. ¿No?

Pensarás que esto es solo por dinero.

No te confundas.

Es por justicia.

-La venganza no es justicia.

-Es un tipo de justicia.

Y en este juicio yo soy juez y parte.

Deberías saber una cosa.

Estos días, cuando hablaba contigo, solo tenía una imagen en la cabeza:

-Quiero a mi hijo de vuelta.

-Cada día me he sentado aquí, junto a un árbol,

en un bosque por el que solía pasear con mi padre.

(Música)

-"Me importa una mierda tu historia, dime qué es lo que tengo que hacer".

-Te voy a dar un número de cuenta. Apunta.

(Ruidos)

Ahora te llamo.

(Trinos)

-¿Ha pagado ya?

-Ahora vengo, tengo que volver a llamar.

-Tranquilo... Eh, hermano, ¿dónde vas?

Llama desde aquí, ¿no?

¿Qué es lo que no puedes decir delante de mí, eh?

-Ya te lo dije, Pedro, aquí mando yo.

-Hermano,

se te están subiendo a las barbas, ¿eh?

Vale, tranquilo, hombre, tranquilo, ¿eh?

Llama desde aquí.

Yo me voy al pueblo a comprar tabaco.

Todo tuyo, hombre, todo tuyo.

(Música)

(Ruidos)

No puedo más.

Quiero irme.

Pues yo estoy empezando a divertirme y todo.

Quiero que el padre de Juan pague ya.

¿Y si no paga? Pagará.

¿Seguro?

Ay, déjale, está como nosotros.

(Ríe)

¿Quieres dejar ese rollito de tía madura y comprensiva?

Joder...

Estoy de tu parte.

Tú te crees superior, ¿no?

Nos miras a todos por encima del hombro.

Estás tan jodida como el resto.

¿Cuánto tardaste en reconocer que eras lesbiana, eh?

De puta madre, Juan.

De puta madre.

¿Tú disfrutas, no, con todo esto?

Metiéndote con Tony.

¡Follándote a Lidia! ¿Eh?

Pues sí, follándome a Lidia, ¿qué?

¿Erais vosotros los que follabais?

¡Joder, Lidi! Sí.

Juan, eres un cutre.

(Ríe)

¿Y tú con tus consejitos de mierda de manual de autoayuda?

Te estás pasando, Juanito, te estás pasando.

Oye, ¿le caigo bien aquí a alguien? No.

Mira, yo solo quería recordar lo que nos une:

Beber, charlar y recordar toda la mierda que nos une.

Ya, es que lo que nos une contigo es que hemos ido juntos al colegio.

¿Y, entonces, para qué mierda habéis venido?

¿Para contar que quieres montar una copistería?

Empresa de digitalización, Juan.

Ni empresa de digitalización ni hostias.

Una mierda de copistería.

Mira, este secuestro es lo mejor que nos ha pasado

para darnos cuenta que somos unos putos extraños

los unos con los otros.

No me vas a tocar los huevos, ¿vale?

Por favor, déjame en paz, que estoy muy tranquilo.

¿Seguro?

Cuando yo te miro, solo veo una cosa,

la mierda del hijo del conserje.

¿Qué coño acabas de decir?

Lo has oído perfectamente.

Mira, eres un puto cínico.

¡Y te partía la cara ahora mismo!

¡Joder!

¡Ahora sí que te voy a partir la cara!

(Suspira)

-Apunta.

C-H-3-7-5-4

2-3-7-6-5-2.

-¿Una cuenta en Suiza?

-Tienes dos horas para hacer el ingreso.

¿Me vas a partir la cara? ¡Pártemela!

Siempre has pensado eso de mí.

¡Eres un punto mierda, puto pijo!

-Haz la transferencia ya de una puta vez.

-¿Cómo sé que puedo fiarme de ti?

-No puedes.

-Quiero saber que Juan está vivo antes de soltar el dinero.

-Lo único que tienes que saber es la cifra:

435.346 euros.

(Música en crescendo)

-¿Y qué pasa con la información que tienes sobre mí?

(Música en crescendo)

¿Oye?

¡Oye!

(Música de ópera)

Hijo de puta...

Vamos, cuándo quieras.

(Discuten)

(Música de ópera)

-Solo he pedido 100000, solo 100000.

Para ti son 20.000". ¡Tu puta madre!

(Música de ópera)

(Música de ópera)

¡Te voy a reventar la puta cabeza! ¡Hijo de puta!

(Música de ópera)

¡Chicos! ¡Suelta toda la puta mierda!

¡Tony, Tony! ¡Suelta tu mierda!

¡Te voy a reventar la puta cara! Te gustaría tener mi puta vida.

(Música de ópera)

-Que coño haces...¡Joder!

-¡Inclina! -¿Qué coño dices?

-¡La maldita horizontal! ¡Hijo de puta!

(Música de ópera)

(Gritos)

(Música de ópera)

Bueno, chicos, perdonad,

antes me he pasado un huevo.

Tony, perdona, tío...

Venga, cuando salgamos de aquí,

las cosas serán diferentes, estamos todos muy nerviosos.

Las cosas están claras, Juan. El único que está nervioso eres tú.

Sí, yo también las tengo claras.

Venga, Tony, que somos amigos, tío.

Éramos amigos.

Ya no.

No estamos obligados a ser amigos, ¿sabes?

No hay que darle más vueltas.

Me voy a la ducha.

(Ruido conexión)

(Sonido agua)

(Música)

-Buenas tardes, chicos.

¿Ha pagado mi padre? -Tranquilo, chaval.

Ya hablaremos de tu padre.

Yo solo quiero presentarme.

No quiero ser un maleducado.

A la pared. ¡Contra la pared!

Muy bien, tú eres la dulce Lidia.

¡Bú!

(Risas)

¿Y Claudia?

¿Dónde está mi Claudia?

(Música expectante)

-Lo siento, chicos, pero... ¡Eh!

Te voy a tener que atar.

No, hombre, no... -¡Eh!

Tranquilito, chaval, ¿eh?

(Ruidos)

-Hola.

Sal de la bañera.

¡No! ¡Que salgas de la bañera, joder!

Por favor.

(Ruido del agua)

(Suspiro)

-Vístete.

Vamos, vamos, va, va.

Tira, coño, tira.

¿Adónde vamos? -A mi coche, el rojito de ahí, va.

¡Vamos, hostia!

Eh.

Vamos, chaval, va, tú conduces.

¿Dónde está el otro? ¿Eh?

-Cállate y conduce, entra en el coche.

Cariño, tú y yo en el coche, vamos aquí los dos.

Como si fuéramos novios. Venga, abre, cariño, abre va.

Entra en el puto coche.

(Portazo)

Arranca el puto coche. ¿Adónde vamos?

Oye esto...

Esto es una locura. Vamos dos chicos con...

Con un tío con una máscara de cerdo y una escopeta.

Nos va a parar la policía. -No pasa nada, cariño.

Estamos juntos. Arranca el puto coche.

(Motor)

A ver, relájate, ¿vale?

A ver, tenemos bien el starter ¿vale?

Pisa el embrague suavecito

y ahora, fuerte.

-No pasa nada, no pasa nada. Bien. -Déjalos ir.

-Joder...

¡Me cago en la puta! Ahí quieto, ¿eh?

-Déjalos ir. -¿Qué haces aquí, hermano?

-Ya te lo dije, Pedro, aquí mando yo.

-Aquí mando yo, joder. -¿Dónde están los otros?

Están en la casa.

-Quieto, te he dicho que en el coche.

Mira, eh, si lo que quieres es dinero,

en mi casa hay cien mil euros en metálico.

-Cállate, joder. -Calla, chaval.

Ya está, se acabó.

Tendrás los veinte mil euros.

-No, no, me has engañado desde el principio.

Sabías perfectamente lo que ibas a cobrar.

¡Lo sabías! Eh, tranquilo, hazle caso.

-¡Pedro, mírame! ¡Mírame, Pedro!

No lo he hecho por joderte, lo he hecho por tu bien.

Si quieres, te daré la mitad.

Doscientos mil euros.

Va, Pedro...

-Podemos empezar una nueva vida. -No, no...

No quiero empezar una nueva vida contigo.

No quiero, yo quiero irme con mi piba.

-¿Dónde está mi piba? -¡Pedro!

-¿Dónde está mi piba! -Pedro.

¿Dónde está mi piba? ¿Dónde está mi piba?

(Música expectante)

¡Chicos!

¡Rubia, rubia! ¡Chicos!

¡La navaja!

¡Papá! ¡Eh! Haz la transferencia ya.

-¿Cómo sé que no te matarán luego?

Me van a matar igual, ¿qué más da?

(Música expectante)

-Vámonos para casa.

(Barullo y gritos)

-Hecha.

Vale, ¡eh! Ya está hecha. Está hecha, está hecha, ¡eh!

-Pedro, no.

¡Quiero mis cien mil euros!

¡No, no, no!

(Disparo)

¡Juan!

¡Juan, Juan!

(Música)

(Música expectante)

(Apertura de puerta)

-Coñac.

(Ruido de la taza)

Menuda mierda de bar.

-¿Ha averiguado algo la policía?

No.

Y esto, ¿qué?

No estaba en el puto plan que me pegases.

-Un mensaje para tu padre.

Tampoco estaba en el plan que tu amigo se escapase.

Ni que tu hermano apareciese.

-La pasta.

(Ruido de arrastre)

-¿Me puedo fiar de ti?

Debes.

Hay más dinero del que habíamos acordado.

(Ruidos)

-Nunca he sabido muy bien por qué has hecho todo esto.

Por mi madre, ya lo sabes.

-No te confundas, Juan.

En esto, somos iguales.

Yo utilizo a mi padre y tú utilizas a tu madre.

Pero, en el fondo, lo hacemos por nosotros mismos.

¿Cómo te sientes ahora?

Me siento igual.

No he sentido ningún alivio.

-El alivio no importa, Juan.

Solo importa la venganza.

Hay que tener los huevos muy grandes...

Para ir hasta el final.

Tengo la impresión de que has hecho todo esto

para que tu padre te hiciera caso.

¿Pero sabes qué?

Está bien jodido.

¿Qué dices?

¿De qué mierda estás hablando?

(Música)

(Suspiro)

-¡Cuídate, amigo!

"Esa misma tarde, saltó el escándalo.

Fermín utilizó toda la información que le di.

Todo el mundo tienes sus cárceles.

Y casi nunca se puede escapar de ellas".

(Música y créditos)