De triunfar en Italia a ser una de las candidatas a representar en Eurovisión al país vecino gracias a su participación en el Festival de Sanremo. Así es Ana Mena, la artista de origen malagueño que ha conseguido conquistar con su música y que ahora emprende la verdadera cuenta atrás para subirse al escenario de uno de los certámenes de música más seguido en ambos hemisferios. Y aunque su victoria no lleva implícita el pase directo a Turín, lo cierto es que ya son muchos los que fantasean con verla en la ciudad italiana junto a nuestra candidata, Chanel Terrero.

A escasas horas de mostrar al mundo la puesta en escena de "Duecentomila Ore", el tema con el que se presenta al festival, Ana Mena no duda en evidenciar los palpables nervios que ocasiona el hecho de enfrentarse a un reto de tales magnitudes. "No he dormido en dos noches", confesaba a la versión italiana de la revista Cosmopolitan. "Creo que la ansiedad es inevitable. Hago un trabajo mental para mantener la calma y tengo algo de miedo de emocionarme antes de subir al escenario. Es algo que ya ha pasado durante los ensayos, pero me estoy preparando mucho. Canto todo el tiempo, y si hubierá más horas en el día, trabajaría aún más. Quiero hacerlo bien y quiero divertirme. Espero que os guste la canción", indicaba a la publicación.

No está de más recordar que Ana tiene solo 24 años, pero toda una serie de objetivos cumplidos a sus espaldas. Desde bien pequeña se volcó en su pasión por la música y la interpretación y a día de hoy, la malagueña posee hits tales como "Solo" junto a Omar Montes, "Un beso de improviso" con su inseparable Rocco Hunt o "Música Ligera", su más reciente lanzamiento. "Esto empezó como un juego", indicaba a la revista Hola. "Con el apoyo de mis padres me presentaba a certámenes de canto los fines de semana. Con mucha constancia, compromiso y dedicación he podido llegar hasta aquí. No ha sido un camino fácil, pero ha sido precioso", concluía.

"Mi madre me transmitió la pasión por el flamenco" En más de una ocasión, Ana Mena ha dejado patente la profunda admiración que posee al país vecino. Mientras en España arrancaba su carrera musical, Italia también la acogía con los brazos abiertos. Sus colaboraciones con Rocco Hunt o Fredd de Palma fomentaron su popularidad y a día de hoy, la intérprete sigue agradeciendo el apoyo que recibió en sus inicios: "Mi padre tiene el mérito de hacerme amar la música italiana. Siempre me ha encantado el sonido de la lengua italiana y estoy muy feliz de poder considerar a este país como mi segunda casa", indicaba en Cosmopolitan. El gran cambio en su trayectoria profesional lo dio tras publicar "Música Ligera". El tema, que marcaba un antes y un después en los temas que venía lanzando hasta entonces, ha logrado colarse entre los primeros puestos en las listas de reproducción. Durante un encuentro con Playz, la artista confesaba que era "muy feliz" por ser consciente de todo lo que aún tenía por delante: "Al final, nuestra vida y nuestra pasión es la música, así que siempre estamos pensando en cómo provocar sensaciones y emociones con las historias que contamos a la gente que nos escucha". A finales de 2021, Ana tuvo que renunciar a una gran propuesta: actuar frente al Papa en la Ciudad del Vaticano en su tradicional evento navideño. Las bases del festival de Sanremo obligaron a la intérprete a rechazar la invitación. De haberla aceptado, podría haber sido descalificada del popular certamen y echar por tierra la posibilidad de representar a Italia en el Festival de Eurovisión 2022.