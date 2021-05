El tiempo es oro. Kevin Manuel Rivera Allende lo sabe bien. En tan solo dos años ha conseguido hacerse un hueco en la compleja industria musical. El artista, conocido como Kevvo (@kevvoofficial), viene de Puerto Rico dispuesto a comerse el mundo. "Billetes Azules" junto a J Balvin,"No lo niegues" o "105F" son algunos de los temas que nos lo demuestran.

P.- Hace apenas unos meses presentabas tu último sencillo titulado “Te va bien” junto a Becky G, Darell y Arcangel, ¿cómo surge este tema?

R.- Primero estuvo la idea del coro, después yo escribí mi verso y Darell el suyo, y luego montamos a Arcangel y Becky G. En el video pude estar con Arcangel y Darell pero a Becky no la conocí. Pronto se dará, pero como estamos en pandemia es bastante complicado estar con todos los colegas juntos. Pero estoy agradecido por el respeto que nos tenemos. Ellos comparten conmigo y están activos conmigo, me escriben por DM, hay una buena relación de verdad. Estoy muy agradecido.

P.- Entonces ¿no conocías a Becky de antes?

R.- A Becky la conocí a través del tema y todavía no la he podido conocer en persona. Todo surgió a raíz de este tema, obviamente yo sabía quién era Becky porque la escucho. Nunca habíamos podido interactuar, no había podido hablar con ella. Hicimos un live por TikTok también. Ahí pude hablar mejor con ella y conocernos.

P.- Una de tus primeras canciones es “KEVVO is my name”, presentándose a la industria. Pero en realidad te llamas Kevin Manuel Rivera Allende, ¿por qué Kevvo?

R.- Kevvo siempre fue mi apodo. Siento que es el único nombre que mantiene mi esencia. No parece que es del otra persona. Usé mi apodo para que fuera mi nombre artístico porque todo el mundo ya me conocía por Kevvo. Me gustaba ese nombre.

P.- ¿Qué cosa dirías que te caracteriza o que es muy tuya?

R.- Me gusta ser un vacilón. Me gusta estar riéndome, me gusta disfrutar. Siempre intento sacar lo mejor y aprovechar al máximo cada momento.

P.- ¿Qué querías ser de pequeño y cómo llegas a ser cantante?

R.- Pues de pequeño yo quería ser productor musical, aunque mi sueño siempre fue ser artista. Pensaba ser productor porque era tímido, no sabía cómo romper con esa timidez pero, poco a poco, uno va creciendo y madurando, te sueltas. Siempre fue mi sueño y saberlo desde tan joven fue lo que me ayudó a alcanzarlo porque crecí enfocado en algo, crecí con una pasión y me encantaba hacer música.

P.- En 2019 lanzaste 105f Remix con siete de los cantantes reguetoneros del momento: Farruko, Myke Towers, Arcangel, Darell, Ñengo Flow, Brytiago y Chencho Corleone. ¿Qué supuso esa canción para tu carrera?

R.- Fue la canción que cambió mi vida, fue la canción que cambio mi carrera. Todo el mundo me conoce por 105ºF. Siempre hablan de 105ºF. Todavía me están conociendo por esa canción. Yo llevo dos años de carrera y para mí significa mucho porque yo quería hacer algo original y que no se pareciera a ninguno de mis colegas. Cuando todos ellos escucharon el tema se quisieron sumar, por eso mismo, porque no compito con ninguno todos tenemos un color, todos tiramos de una forma diferente, me siento muy agradecido con ellos.

Todos han sacado tiempo para colaborar en mi proyecto y vamos a seguir rompiendo. Tengo temas con Myke Towers, Jhay Cortez, Darell. Desde el principio han estado apoyándome bien fuerte porque, como digo, estoy tratando de hacer algo diferente y les gusta el sonido. Estoy intentando hacer algo que la gente no está acostumbrada a escuchar.

P.- También has colaborado con J Balvin, ¿cómo os conocisteis?

R.- Pues yo conocí a Balvin primero por Instagram y después lo conocí en Colombia. Me acuerdo que él en una entrevista dijo que le gustaba mucho mi música y ahí le escribí. Yo soy fan de Balvin desde antes, tenemos una buena relación aunque ahora mismo no sé exactamente cómo empezó.

P.- Además de la música, muchos admiran tu estilo único y tu forma de vestir, con un sello característico, un look basado en el uso de bandanas. ¿Cuándo empiezas a interesarte por la moda?

R.- Siento que me gusta vestirme. En Puerto Rico hace mucho calor así que visto con cosas frescas, camisilla, shorts, pero me gusta usar mis cosas. Aquí uno crece queriendo unas Jordan, me gustan mucho mis Retro, mis gafitas, mi gorra, mis camisas de deporte, tanto de baloncesto como de fútbol. Todo eso me gusta.

P.- Tú mismo has comentado que ya has recibido la segunda dosis de la vacuna. ¿Qué le dirías a aquellos que se niegan o piensan que no es buena?

R.- Cada cual tiene su opinión al respecto, yo me vacuné porque creo en la medicina, creo en la vacunas. Solamente me enfermé un día, pero ya me siento bien gracias a Dios y ya tengo anticuerpos. Por lo menos, en mi caso, que yo soy artista y viajo a cada rato, tengo que vacunarme. En el avión estás en una cápsula con otras personas que no conoces, todo el mundo estornuda, hay que tener cuidado. Yo me he vacunado por eso y porque, como te he dicho, creo en la medicina.

P.- Eres muy activo en redes. Ahora se os exige que estéis 24/7 conectados. ¿Cómo llevas lo de ser influencer?

R.- A veces me sale solo, a veces es costoso. Hay cosas que te salen solas pero, a veces, hay otras con las que no te sientes cómodo y tienes que hacerlas. No todo te va a salir ya a la primera vez que lo hagas. En ocasiones te sale de una y es cómodo. Se aprende a hacer, yo noto que voy mejorando. Cada día hay que brindarle un entretenimiento al público, no es que yo quiera ser influencer. Trato de enseñar otro lado de mi vida, no solo mi faceta como cantante.

P.- ¿Crees que la Generacion zeta estamos más concienciados sobre salud mental?

R.- Siento que en las redes hay muchas cosas negativas. Tienes que buscar siempre el lado positivo, si te pones a buscar en Netflix hay un documental que se llama "El dilema de las redes" que habla de todo esto. Ahí te explican por qué están creadas las redes, para qué se usan. Al final, las redes son un mercadeo, son un lavado de cerebro. A veces estás pensando que tienes ganas de comerte algo y entras a Facebook y hay un montón de anuncios de comida.

Las redes están programadas, no para deprimirte, pero sí para jugar con tus sentimientos y para que tu consumas. La gente que no sabe cae en eso. Por eso, las redes te pueden deprimir y dar ansiedad. Te ponen a gastar en cosas innecesarias, están hechas para eso. Tienen que ver el documental, en serio. Está bien duro. Cuando ustedes vean eso, no van a querer usar las redes. Van a querer borrar todo y no usarlas más nada.

P.- Aunque tú las sigues usando...

R.- Bueno porque yo vi el documental (risas). Yo ya sé lo que hay detrás, ahora voy a utilizarlo en mi favor, no voy a dejar que me utilicen ellos a mí. Es un sistema de consumo, te venden lo que sea. Piensas en una motora y, de repente, te venden una y a buen precio. Y tú dices: "espérate, llegó la motora que yo quería".

P.- Viendo la parte positiva, también sirve para promocionar música. Muchos piensan que el reguetón ya ha llegado a su peak, ¿qué piensas tú?

R.- Yo siento que la música no ha llegado a su peak. Siento que aún estamos en evolución y que cada día vamos mejorando. Vamos a seguir expandiendo el género, vamos a llevarlo a otro nivel.

P.- Aquí en España están muy a tope las artistas femeninas, ¿conoces a alguna?

R.- Sí, claro. He hablado mucho con Rosalía, estoy activo con ella. Yo soy su fan, no espero hacer un feat pero sé que va a fluir orgánico. Siempre tengo buena química con otros colegas, ¿por qué no voy a tenerla con ella? Así que sí.

P.- ¿Tú eres de los que prefiere dar un concierto en condiciones o ir tirando a medio gas mientras no termine la pandemia?

R.- Pues, por ejemplo, yo podría hacerlo pero quería antes vacunarme. Ahora que me vacuné ya me atrevo a hacer shows. Antes podía dar conciertos pero no quería sentirme lejos de mi público, quería sentirlos cerca. Tampoco quería estar inseguro en la discoteca por si me iba a enfermar. Yo quiero dar shows pa' romperlo. Ahora me siento ready. Ya puedo tirarme encima de la gente, sino me iban a criticar. Ya sabes que la gente siempre habla de más, pero por cuidarme un poco a mí y a mi familia. Pero ahora con la vacuna, yo me atrevo.

P.- Por último, un sueño por cumplir.

R.- Estamos activos. Yo quiero que mis papás no tengan que trabajar nunca más, que ellos puedan estar en casa tranquilos, sin tener que ir al trabajo. Y que mi papá pueda hacer música y que mi mamá tenga un caballo. Siempre me dice que quiere uno así que yo voy a comprarle uno a mami (risas). Lo mejor es que mientras yo cumplo mi sueño, ellos lo hagan también. Eso sería lo primero. Mi sueño era del artista, entonces ahora siendo artista yo quiero poder proveer a mi familia, a los que estuvieron conmigo desde cero. Ponerlos readys a ellos. Ponerlos bien al día.

P.- ¿Cómo ves sacar una canción con tu padre?

R.- Me encantaría, antes de que me vaya de esta Tierra poder sacar una canción con mi papá sería algo durísimo. Sería un sueño para mí y para él también. Lo haría por escucharla yo, no haría falta ni publicarla.