La bola negra, con diez nominaciones, y las series El castillo y Ravalear, con seis, acumulan el mayor número de candidaturas para los Premios Feroz 2027, que se entregarán el próximo 23 de enero en Pontevedra.

Tras la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se encuentra El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, con siete nominaciones. Las otras cintas nominadas a los Feroz a la mejor película dramática son Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; Tres adioses', de Isabel Coixet y Yo no moriré de amor. de Marta Matute García. En cuanto a mejor película de comedia, las finalistas son 5 minutos más, Aída y vuelta, Altas capacidades, Pioneras y Pizza Movies.

Entre las ficciones televisivas, El castillo pugnará por el Feroz a mejor serie de drama junto a Matar a un oso, Ravalear, Segunda temporada y Yo siempre a veces. Y, en mejor comedia, Celeste, Cochinas, Furia y Se tiene que morir mucha gente.

Nominaciones Premios Feroz 2026

Mejor película dramática

Amarga Navidad

La bola negra.

El ser querido

Tres adioses.

Yo no moriré de amor

Mejor película de comedia

5 minutos más.

Aída y vuelta

Altas capacidades

Pioneras

Pizza Movies

Mejor dirección

Pedro Almodóvar, por Amarga Navidad

Javier Calvo y Javier Ambrossi, por La bola negra

Marta Matute, por Yo no moriré de amor

Javier Ruiz Caldera, por 5 minutos más

Rodrigo Sorogoyen, por El ser querido

Mejor actriz protagonista de una película

Victoria Luengo, por El ser querido

Júlia Mascort, por Yo no moriré de amor

Alba Rohrwacher, por Tres adioses

Andrea Ro,s por Karateka

Marina Salas, por Esta soledad

Mejor actor protagonista de una película

Javier Bardem, por El ser querido

Eduard Fernández, por El mal padre

Carlos González, por La bola negra

Guitarricadelafuente, por La bola negra

Alberto San Juan, por La luz

Mejor actriz de reparto de una película

Sonia Almarcha. por Yo no moriré de amor

Adelfa Calvo. por Ruega por nosotras

Penélope Cruz. por La bola negra

Lola Dueñas. por La bola negra

Aitana Sánchez-Gijón. por Amarga Navidad

Mejor actor de reparto de una película

Raúl Arévalo, por El ser querido

Miguel Bernardeau, por La bola negra

Juan Diego Botto, por Altas capacidades

Javier Cámara, por 5 minutos más

Milo Quifes por, La bola negra

Mejor guion de una película

Berto Romero, por 5 minutos más

Borja Cobeaga y Víctor García León,por Altas capacidades

Pedro Almodóvar, por Amarga Navidad

Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alberto Conejero, por La bola negra

Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por El ser querido

Marta Matute, por Yo no moriré de amor

Mejor música original

Alberto Iglesias. por Amarga Navidad

Arnau Bataller por Balandrau, viento salvaje

Raül Refree. por La bola negra

Olivier Arson, por El ser querido

Isabel Latorre Sáez y Ricky Ho, por La violinista

Mejor serie dramática

El castillo

Matar a un oso

Ravalear

Segunda temporada

Yo siempre a veces

Mejor serie de comedia

Celeste (temporada 2)

Cochinas.

Furia (temporada 2)

Se tiene que morir mucha gente

Mejor actriz protagonista de una serie

Malena Alterio, por Cochinas

Anna Castillo, por Se tiene que morir mucha gente

Carmen Machi, por Celeste (temporada 2)

María Rodríguez Soto, por Ravalear

Valentina Vidal, por El castillo

Mejor actor protagonista de una serie

Carlos Areces, por Muertos S.L. (temporada 4)

Raúl Arévalo, por El castillo

Enric Auquer, por Ravalear

Eduard Fernández, por Matar a un oso

Antonio de la Torre, por Grande de España

Mejor actriz de reparto de una serie

Macarena García, por Se tiene que morir mucha gente

Laia Marull, por El castillo

Celia Morán, por Cochinas

Nora Navas, por Matar a un oso

Sofía Otero, por Se tiene que morir mucha gente

Mejor actor de reparto de una serie

Quim Ávila, por Ravalear

Omar Ayuso, por El castillo

Pol López, por Celeste (temporada 2)

Sergi López, por Ravalear

Álvaro Mel, por Cochinas

Mejor guion de una serie

Isabel Peña, Eduardo Villanueva y Mabel Lozano, por El castillo

Diego San José, Fernando Delgado-Hierro, Oriol Puig y Daniel Castro, por Celeste (temporada 2)

Carlos del Hoyo y Irene Bohoyo, por Cochinas

Isa Campo, Alfred Pérez-Fargas, Roger Danès Morera, Daniel González, Eduard Sola y Maialen Vélez, por Ravalear

Victoria Martín por Se tiene que morir mucha gente

Premio Feroz de Honor

Maruja Torres