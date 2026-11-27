'La bola negra' lidera las nominaciones de los Premios Feroz
- El castillo y Ravalear encabezan las candidaturas de series con seis nominaciones cada una
- La gala tendrá lugar en Pontevedra el próximo 23 de enero
La bola negra, con diez nominaciones, y las series El castillo y Ravalear, con seis, acumulan el mayor número de candidaturas para los Premios Feroz 2027, que se entregarán el próximo 23 de enero en Pontevedra.
Tras la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se encuentra El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, con siete nominaciones. Las otras cintas nominadas a los Feroz a la mejor película dramática son Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; Tres adioses', de Isabel Coixet y Yo no moriré de amor. de Marta Matute García. En cuanto a mejor película de comedia, las finalistas son 5 minutos más, Aída y vuelta, Altas capacidades, Pioneras y Pizza Movies.
Entre las ficciones televisivas, El castillo pugnará por el Feroz a mejor serie de drama junto a Matar a un oso, Ravalear, Segunda temporada y Yo siempre a veces. Y, en mejor comedia, Celeste, Cochinas, Furia y Se tiene que morir mucha gente.
Nominaciones Premios Feroz 2026
Mejor película dramática
Amarga Navidad
La bola negra.
El ser querido
Tres adioses.
Yo no moriré de amor
Mejor película de comedia
5 minutos más.
Aída y vuelta
Altas capacidades
Pioneras
Pizza Movies
Mejor dirección
Pedro Almodóvar, por Amarga Navidad
Javier Calvo y Javier Ambrossi, por La bola negra
Marta Matute, por Yo no moriré de amor
Javier Ruiz Caldera, por 5 minutos más
Rodrigo Sorogoyen, por El ser querido
Mejor actriz protagonista de una película
Victoria Luengo, por El ser querido
Júlia Mascort, por Yo no moriré de amor
Alba Rohrwacher, por Tres adioses
Andrea Ro,s por Karateka
Marina Salas, por Esta soledad
Mejor actor protagonista de una película
Javier Bardem, por El ser querido
Eduard Fernández, por El mal padre
Carlos González, por La bola negra
Guitarricadelafuente, por La bola negra
Alberto San Juan, por La luz
Mejor actriz de reparto de una película
Sonia Almarcha. por Yo no moriré de amor
Adelfa Calvo. por Ruega por nosotras
Penélope Cruz. por La bola negra
Lola Dueñas. por La bola negra
Aitana Sánchez-Gijón. por Amarga Navidad
Mejor actor de reparto de una película
Raúl Arévalo, por El ser querido
Miguel Bernardeau, por La bola negra
Juan Diego Botto, por Altas capacidades
Javier Cámara, por 5 minutos más
Milo Quifes por, La bola negra
Mejor guion de una película
Berto Romero, por 5 minutos más
Borja Cobeaga y Víctor García León,por Altas capacidades
Pedro Almodóvar, por Amarga Navidad
Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alberto Conejero, por La bola negra
Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por El ser querido
Marta Matute, por Yo no moriré de amor
Mejor música original
Alberto Iglesias. por Amarga Navidad
Arnau Bataller por Balandrau, viento salvaje
Raül Refree. por La bola negra
Olivier Arson, por El ser querido
Isabel Latorre Sáez y Ricky Ho, por La violinista
Mejor serie dramática
El castillo
Matar a un oso
Ravalear
Segunda temporada
Yo siempre a veces
Mejor serie de comedia
Celeste (temporada 2)
Cochinas.
Furia (temporada 2)
Se tiene que morir mucha gente
Mejor actriz protagonista de una serie
Malena Alterio, por Cochinas
Anna Castillo, por Se tiene que morir mucha gente
Carmen Machi, por Celeste (temporada 2)
María Rodríguez Soto, por Ravalear
Valentina Vidal, por El castillo
Mejor actor protagonista de una serie
Carlos Areces, por Muertos S.L. (temporada 4)
Raúl Arévalo, por El castillo
Enric Auquer, por Ravalear
Eduard Fernández, por Matar a un oso
Antonio de la Torre, por Grande de España
Mejor actriz de reparto de una serie
Macarena García, por Se tiene que morir mucha gente
Laia Marull, por El castillo
Celia Morán, por Cochinas
Nora Navas, por Matar a un oso
Sofía Otero, por Se tiene que morir mucha gente
Mejor actor de reparto de una serie
Quim Ávila, por Ravalear
Omar Ayuso, por El castillo
Pol López, por Celeste (temporada 2)
Sergi López, por Ravalear
Álvaro Mel, por Cochinas
Mejor guion de una serie
Isabel Peña, Eduardo Villanueva y Mabel Lozano, por El castillo
Diego San José, Fernando Delgado-Hierro, Oriol Puig y Daniel Castro, por Celeste (temporada 2)
Carlos del Hoyo y Irene Bohoyo, por Cochinas
Isa Campo, Alfred Pérez-Fargas, Roger Danès Morera, Daniel González, Eduard Sola y Maialen Vélez, por Ravalear
Victoria Martín por Se tiene que morir mucha gente
Premio Feroz de Honor
Maruja Torres