El fuerte temporal en EE.UU. de lluvia y nieve ha dejado sin electricidad a más de 980.000 usuarios, la mayoría en el noreste del país, durante el puente de Acción de Gracias, la mayor festividad estadounidenses. Las tormentas han causado estragos norte a sur y en ambas costas.

Los estados con más hogares afectados son Pensilvania (181.860), Maryland (173.257), Virginia (167.307), Misuri (147.216) y Nueva Jersey (97.819), indica la web PowerOutage. En Misuri, en el medio oeste, las nevadas han obligado a cerrar carreteras, las autoridades han alertado de que los apagones podrían continuar por "varios días" en la ciudad de Saint Louis.

Vehículos atrapados en Tidewater Drive mientras llueve en la mañana del Día de Acción de Gracias, en Norfolk, Virginia, el jueves 26 de noviembre de 2026.Stephen M. Katz/The Virginian-Pilot via AP

Vuelos cancelados durante la "Super Bowl del aire"

El temporal ha afectado a casi 2.400 vuelos entre retrasos y cancelaciones, lo que ha hecho que muchos viajero hayan tenido que pasar este festivo en los aeropuertos. Antes de que comenzara el puente de Acción de Gracias, el país registró un tráfico aéreo récord, con 52.000 vuelos el martes, la mayor cifra en 16 años, según el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, para quien esta festividad es la "Super Bowl de los viajes aéreos".

La Asociación Americana del Automóvil (AAA) había estimado que unos 81,5 millones de estadounidenses iban a viajar este año al menos 80 kilómetros de distancia de sus hogares habituales en este festivo. El mal tiempo ha llevado al cierre temporal de algunas autopistas y túneles, como el de la bahía de Chesapeake, de casi 28 kilómetros de largo, o la carretera NC 1, la única autovía que conecta la isla de Hatteras con la zona de Outer Bank en Carolina del Norte.

Los pasajeros esperan en las puertas de embarque del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington en Arlington, VirginiaDaniel SLIM / AFP

Cerca de 1,9 millones de usuarios en Maryland, en las afueras de Washington, se han quedado sin agua. La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC Water), empresa encargada del suministro, ha pedido a los ciudadanos que racionen el agua, el líquido porque dos depuradoras están "experimentando interrupciones que afectan la capacidad de mantener operaciones constantes de producción de agua" en la zona metropolitana de la capital del país.

En relación a las actividades programadas para este festivo tan señalado en el calendario estadounidense, Nueva York ha pospuesto por primera vez en sus 100 años de historia el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's, que siempre se produce el jueves de Acción de Gracias, hasta el sábado.

Las carrozas del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s permanecen expuestas al viento y a la lluvia a lo largo de Central Park West, tras haberse pospuesto el evento hasta el sábado 26 de noviembre de 2026 en la ciudad de Nueva York.SPENCER PLATT / GETTY IMAGES

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) había alertado de tormentas e inundaciones en la costa este del país y de nevadas heladas incluso en estados de la frontera con México, como Arizona, Nuevo México y Texas.

La tormenta ha traído consigo ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetrospor hora y ha dejado más de 10 centímetros de agua acumulada en algunas partes de Maryland y Virginia.

En la costa oeste, las autoridades de California y del estado de Washington han pedido a la población estar alerta por posibles riesgos de inundaciones en el litoral, tras marejadas como la que el miércoles destruyó parte del muelle de la ciudad de Pacifica, al sur de San Francisco.

Hay pronóstico de nieve de moderada a intensa sobre el valle medio del Misisipi y los Apalaches.