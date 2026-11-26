La neurociencia es hoy un fetiche para influencers, coaches y tedtalkers. Las redes sociales están repletas de discursos y entrevistas extractadas (autoentrevistas, a veces) de perfiles que mezclan sin rubor tecnicismos con espiritualidad, consejos sobre bienestar y promesas de éxito. Y que nada saben, por ejemplo, del tamaño de una neurona. "Todo eso es neurobasura", se revuelve la investigadora y escritora Emilia Redolar. "Hay personas con mucha influencia que están haciendo daño, que están publicando libros y diciendo cosas que no están basadas en la evidencia científica. Sin ninguna referencia, con errores gordos", añade la neurocientífica, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y protagonista de la última entrega de La Comentada, el nuevo videopódcast de RTVE Noticias.

Centrada ahora en la búsqueda de nuevas técnicas para estudiar el cerebro y entender qué pasa ahí dentro cuando aprendemos un idioma o recordamos una canción, Redolar sabe que, fuera del laboratorio, nada a contracorriente. Desde sus redes, da disimuladamente la réplica a aquellos creadores de contenido difundiendo, entre miles de seguidores, las bases de una disciplina tan curiosa como inesperadamente popular.

En las últimas semanas, su agenda se supedita a la promoción de su último libro, 'Lo que somos bajo la piel' (Ed. Destino). En un céntrico hotel de Madrid, nos explica que la identidad tiene, físicamente, un hueco bajo el cráneo y que las experiencias van provocando una muesca ahí dentro. Sabe que, a día de hoy, ese sea, probablemente, el terreno más "pantanoso". "Hay mucha información ya acerca de qué es la identidad y cómo se configura el cuerpo humano con el sexo, la orientación sexual o la identidad de género. La ciencia ya tiene las cosas muy claras. Lo que pasa es que esa información está costando que llegue a la sociedad", lamenta. "Se meten muchos aspectos vinculados con ideologías", advierte.

La neurocientífica Emilia Redolar, en La ComentadaRTVE.ES

Cerebros de hombres y de mujeres

Para Redolar, una de las pocas mujeres trans referentes de la Universidad española, la neurociencia abre una nueva vía en la concepción de la identidad y cuestiona el autodenominado feminismo transexcluyente porque supera el determinismo biologicista, genital, que toma por base. Para ella, el "modelo tradicional de las tres G: gónadas, genitales internos y genitales externos" es un esquema incompleto porque ignora la evidencia de que "el sistema nervioso, el encéfalo", también presenta "un dimorfismo" en "las redes neuronales vinculadas a la reproducción". Pero, más aun, Redolar recuerda que está suficientemente demostrado que nacer con "una hoja de ruta" no significa que se vaya a cumplir.

La capacidad del cerebro para alterar su estructura según lo que vive el sujeto -la plasticidad- y que algunos genes "se apaguen" -la epigenética, una auténtica revolución- son dos de los factores a los que los científicos acuden para explicar por qué existen distintas identidades. Por qué, por ejemplo, las personas trans están absolutamente seguras de que son lo que son en el mismo grado que las personas cis tienen conciencia de su identidad de género. "Hay quienes tienen una percepción intensa de ser hombre o ser mujer [en correspondencia con el sexo asignado al nacer] y, por muchas experiencias que tengan, siempre van a estar ahí. Pero, también, sabemos que hay personas que están en medio y que, en función de esas experiencias del entorno, pueden ir hacia un sitio o hacia otro", agrega. Así, cita trabajos recientes que describen la existencia, en estos términos, de "cuatro endofenotipos: hombre cis, mujer cis, hombre trans y mujer trans".

Redolar ofrece, en el fondo, argumentos en contra de los mitos que el sistema patriarcal ha cimentado durante años. Más allá de la diferenciación basada en la reproducción, apunta que es una falacia científica que existan "cerebros de hombre y cerebros de mujer" que condicionen a unos y a otras a cumplir de forma invariable con determinados comportamientos, gustos o facultades. "Sabemos que si tú, a una niña, desde pequeñita, le das juegos de construcción", tendrá "puntuaciones más altas" cuando se midan aptitudes como "la capacidad visoespacial o la cognición numérica". Es decir: si los hombres suelen tener esas capacidades más desarrolladas, no es innatismo sino mero aprendizaje. Por tanto, es tan falso aseverar que ellos son mejores en matemáticas desde el nacimiento como que ellas lo son, por naturaleza, en letras. "Es la plasticidad, que ha ido calando a lo largo de años y años de desarrollo", razona. De ahí que, desde su especialización, Redolar traiga a la conversación frecuentemente la idea de "cerebro mosaico", un concepto que desarma binarismos e ilustra la tremenda variabilidad individual de nuestra especie. "Ya tenemos las evidencias, el reto es trasladarlo", confiesa.

Nueva entrega de La Comentada

La Comentada es el nuevo videopódcast conversacional de RTVE Noticias. Presentado por Javier García Martín y Patricia Navarro, el formato analiza temas de actualidad informativa y sirve, también, de punto de encuentro con personajes seleccionados de la cultura o la sociedad con enfoques propios y relevantes.

Los primeros capítulos de La Comentada ilustran esa doble misión. A la lección de neurociencia de la doctora Redolar le han precedido una entrevista a Estefanía de Antonio y Blanca Bayo, responsables de VerificaRTVE, sobre la influencia de los contenidos creados por inteligencia artificial en los próximos comicios del 29 de noviembre, y a Jon Ariztimuño, director de Informativos de TVE, y Cristina Ónega, directora del Canal 24 horas, sobre la trastienda de los debates electorales.

La Comentada es un formato del equipo de Vídeo y Audio Digital de RTVE Noticias que se publica todos los jueves en RTVE Play, YouTube, RNE Audio y Spotify.