Control Central vuelve a tomar los mandos de la televisión para repasar lo más comentado, sorprendente y divertido de la programación de RTVE. En esta entrega, el espacio presentado por Ángela Fernández y David Andújar se vuelca con el estreno de La Comentada, el nuevo videopodcast de RTVE Noticias y ha echado la vista atrás al archivo de la casa con una nueva y surrealista sección de juegos.

La final de 'MasterChef Legends' y la visita de Don Pimpón

Como ya es habitual, el programa ha comenzado con la sección En Bucle, analizando los momentos más virales de los últimos días. Los presentadores han celebrado la emocionante final de MasterChef Legends, que por primera vez dejó un doble triunfo compartido por Flo y Santiago Segura. Entre risas y propuestas de un hipotético MasterChef Dúo, el tándem ha repasado también la reciente visita de Don Pimpón a La Revuelta de la mano de Dulceida, Paula Vázquez y Carolina Iglesias, recordando al que consideran "el primer influencer de España".

La sección también ha destacado la surrealista y ya icónica entrevista de la veterana comunicadora Beatriz Pérez-Aranda a Shrek y Fiona en el Canal 24 Horas, dando la bienvenida en pleno plató informativo a los personajes de animación y ha puesto el foco en la innovadora serie juvenil de Playz Estúpido Cupido, donde los actores improvisan sus tramas. Para demostrar su valía ante el casting de una posible segunda temporada, la colaboradora y guionista Irene Ramírez se ha atrevido a interpretar en directo varias escenas improvisadas con la ayuda de un divertido cuenco de acciones y personajes.

Javier García Martín y el análisis sin prisa en 'La Comentada'

El plato fuerte de la tarde ha llegado con la visita de Javier García Martín, uno de los rostros al frente de La Comentada, el nuevo espacio de análisis y contexto de RTVE Noticias. Durante la entrevista, el periodista ha reflexionado sobre la necesidad de frenar el consumo acelerado de información en la era digital y ha señalado que, frente a la vorágine actual, "hace unos años, antes de la inteligencia artificial y las redes sociales, al periodismo se le exigía que ordenara la información que había alrededor, que contrastara, pero es que ahora se le exige que verifique todas las mentiras que nos están sobrevolando". Además, ha apuntado que el formato nace con el objetivo de "aportar contexto a todo el volumen de información que hay por todos lados", planteándose como "una pausa para el café" de 15 o 20 minutos para tratar temas de interés de una manera distendida.

En su primer episodio, centrado en la inteligencia artificial y su impacto en las campañas electorales junto a las expertas de Verifica RTVE, el espacio analizó desde la proliferación de vídeos falsos de políticos hasta el peligro viral de los memes satíricos.

Viaje al archivo más surrealista con 'Apaga y vámonos'

Para cerrar la tarde, el programa estrena sección: Apaga y vámonos. Ángela Fernández y David Andújar han rescatado del fondo documental de RTVE los momentos más bizarros y desconcertantes de la historia de la televisión en un juego de adivinanzas donde el presentador debía adivinar cómo continuaban míticos fragmentos, desde un test de drogas en directo a situaciones surrealistas con Camilo José Cela.