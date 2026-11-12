'Control Central' resuelve dudas sobre 'La Promesa' y la investigación por el asesinato de Jana

La Promesa es ya un Cluedo en toda regla. Curro, Manuel y Pía están inmersos en su venganza por el asesinato de Jana. Los nombres de Trini, Esmeralda y Mercedes del Amor están en el centro de su investigación, pero ¿quiénes son? Control Central aclara dudas y nos pone al día para que no nos perdamos nada en la serie. Además, el programa también habla con Martín, ganador de la segunda temporada de El túnel, para descubrir cómo vivió su victoria.

Y eso es solo el principio, porque Control Central llega esta jueves por partida doble. En su segunda entrega recibe al biólogo Ricardo Moure, copresentador de Órbita Laika junto a Eduardo Sáenz de Cabezón. Se reconoce "muy bichero" y de ellos nos descubre algunas curiosidades.

¿Qué pasó en la Joyería Llop de La Promesa?

Tras someterse a las preguntas de Irene Ramírez en El tunelcito exprés, su particular versión de El Túnel, Ángela Fernández y David Andújar hablan con Martín. Es el ganador de la segunda temporada del concurso, aunque ni él mismo se lo esperaba: "Yo pensaba que me iban a echar de los primeros". Quería vivir la experiencia y se encontró con la victoria... y con 150.000 euros. Con ellos quiere irse de viaje y también ayudar a su aita, con quien veía los programas de cultura general que le picaron el gusanillo por presentarse, a tener la casa de sus sueños.

A continuación, Cristina Barco nos trae en Cositas de palacio un repaso por los últimos acontecimientos de La Promesa, con Manuel, Curro y Pía volcados en su venganza. Nuestra experta en series nos recuerda que Trini y Esmeralda, nombres que vuelven ahora a ser claves en La Promesa, fueron la dependienta y la encargada de la Joyería Llop. Allí se encargó el asesinato de Jana: lo hizo concretamente Mercedes del Amor, es decir, Leocadia.

Control central Control Central - El tarot de 'La Promesa': ¿Qué nos depara el futuro de la serie? Ver ahora

Irene Ramírez se convierte en tarotista para predecir el futuro de La Promesa. ¿Les va a costar la venganza? Las cartas hablan al salir dos reyes. "Erre, erre... Erre que erre. Les va a costar muchísimo", zanja Irene.

Ricardo Moure: "Las arañas me parecen muy feministas"

Los bichos protagonizan la segunda emisión de Control Central gracias a Ricardo Moure. El biólogo, copresentador de Órbita Laika, nos descubre la existencia de unos pequeños arácnidos que viven en nuestra cara, los demodex: "Son muy educados y no hacen caca en toda su vida. Se guardan la caca dentro y ya cuando se mueren revientan y sale toda la caca por fuera". Ante el espanto de David Andújar y Ángela Fernández, aclara: "Se mueren en la cara y está la caca en la cara. Por eso hay que lavarse la cara: porque tienes caca de demodex".

Control central Control Central - Ricardo Moure: "Las arañas me parecen muy feministas" Ver ahora

Este apasionado de los insectos habla de las arañas-, las cucarachas y también las moscas. Visitado por una verdadera 'mosca cajonera', las reivindica asegurando que "reciclan, algunas dispersan polen... son superimportantes". Irene Ramírez plantea un juego: Bichos, babas y viceversa. En él, Ricardo Moure tiene que decidir con cuál se iría de cita, con cuál no le gustaría quedarse encerrado en el ascensor y con cuál compartiría pisos. Por el camino, aprendemos todavía más sobre el mundo animal.

Control central Control central - Programa 10 Ángela Fernández y David Andújar reciben en Control Central a Ricardo Moure, copresentador de Órbita Laika junto a Eduardo Sáenz de Cabezón. rtve play

Todos los programas de Control Central están disponibles en RTVE Play. El programa toma el control de la televisión para seleccionar, rebobinar, congelar, ampliar y comentar los momentos más destacados, sorprendentes, virales y surrealistas de la actualidad televisiva.