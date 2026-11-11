El Manuel más oscuro de La Promesa: está dispuesto a matar a Leocadia él mismo

Las últimas semanas de Manuel están siendo un infierno. Revivir todo los relacionado con la muerte de Jana está cambiando al heredero de los Luján, que nos ha mostrado su parte más oscura tras descubrir uno de los hechos más macabros, cuando Pía tuvo que desenterrar a su amiga para comprobar que había sido envenenada.

Un duro relato en el que la criada ha revivido todo lo que tuvo que pasar y que ha destrozado a Manuel hasta el punto de querer matar él mismo a Leocadia. ¿Te has perdido lo que ha pasado? Te contamos todos los detalles de lo que pretende.

Pía relata cómo desenterró a Jana

Curro y Manuel regresan a la habitación secreta por citación de la señora Adarre, que tiene algo importante que contarle al heredero de los Luján y, según ella, es mejor que se entere ahí "lejos de todos". La criada ya le avisa que lo que va a decir no es fácil de escuchar, pero ya que lo sabe todo, es de justicia no ocultarle nada. El conde de Linaja niega con la cabeza, como si no estuviera de acuerdo con lo que va a hacer Pía, pero Manuel les pide que sea lo que sea, lo cuenten ya, pues está empezando a perder los nervios. Así, la criada comienza su relato.

"Todo empezó los días posteriores a la muerte de su esposa. Curro fue el único que mantuvo la lucidez suficiente para darse cuenta de que ese empeoramiento tan repentino no podía ser natural", empieza diciendo. Manuel le confirma que eso ya se lo había contado su hermano, y que en su momento habló con el doctor Gamarra. Sin embargo, ahora le comentan que esas sospechas aumentaron cuando el galeno apareció muerto.

Pía y Curro le cuenta a Manuel que el accidente de caballo no fue casualidad y que fue premeditado: "Fue un sicario contratado a través de la Joyería Llop, que fue el lugar donde Leocadia consiguió el veneno para acabar con la vida de Jana". Manuel les pregunta si cree que la madre de Ángela también ha intentado matar a Curro, pero ellos no tienen pruebas de que así fuera. Sin embargo, sí que las tienen de que Jana fuera envenenada, y es justo la pregunta que les hace el heredero de los Luján, cómo están tan seguros si su esposa ya estaba muerta y enterrada.

"Solo había una forma de comprobarlo. Yo la desenterré. Yo exhumé su cadáver", comienza diciendo Pía, que tras romper a llorar le dice a Manuel que ha sido lo más doloroso y lo más difícil que ha hecho en su vida: "Ojalá hubiese encontrado otra forma de hacerlo, pero si queríamos que se hiciese justicia, teníamos que conocer la verdad".

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El hijo de don Alonso no sale de su asombro, y conteniendo la rabia mira a Curro y también a doña Pía, que continúa contando cómo encontró a Jana: "Cogí una pala, me fui al cementerio y profané su tumba. Ya habían pasado unos días pero el frío preservar el cuerpo y pude comprobar con mis propios ojos que tenía una coloración azul. La mataron con cianuro".

"¡Basta!", grita Manuel desesperado. No puede seguir escuchando más: "Era mi esposa, Pía. Era toda mi vida".

Manuel quiere matar a Leocadia él mismo

Tras ese momento, Manuel y Curro continúan hablando sobre las primeras sospechas del conde de Linaja, que se preocupa por los nervios y rabia contenida de su hermano. El heredero de los Luján confiesa que lo rompería todo, empezando por el palacio, y aunque el marido de Ángela le pide calma, el protagonista de La Promesa le afirma que no puede después de saber lo que pasó.

Manuel aclara a su hermano que da gracias a Dios de no haberse enterado hasta ahora, pues de haberlo sabido antes, no habría tenido los mismos arrestos que tuvieron ellos. "Jamás me imaginé que el cuerpo de Jana pudiese ser una prueba judicial, pero si te paras a pensarlo es evidente. Y lo que más me duele es que ni si quiere eso sea suficiente para inculpar a Leocadia".

El hijo de don Alonso tiene miedo de que jamás consigan incriminarla ni demostrar que fue ella quién mató a Jana. Curro le promete que tarde o temprano lo van a conseguir, pero lo que toca ahora es dar pasos de hormiga y esta es la única forma, pero para Manuel sí que hay otra manera: "Esa mujer asesinó lo que yo más amaba y merece la muerte, Curro. Yo lo haré, mataré a Leocadia".

Curro convence a Manuel para no destrozar sus vidas

Su hermano pequeño intenta poner algo de cordura en la conversación, recordándole que matar a Leocadia no va a traer de vuelta a Jana. Algo que Manuel ya sabe pero para él sigue siendo la única opción. Por eso Curro es claro con él: "Si matas a Leocadia lo único que vas a conseguir es arruinarnos la vida. A ti mismo, a mí y a Ángela, y para Leocadia será una victoria más, incluso después de muerta". El conde de Linaja le suplica que le escuche, que piense que si mata a Leocadia destrozará el matrimonio que él tiene con Ángela, y que él, probablemente, acabe en la cárcel o en el cadalso.

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"Manuel, la violencia no se combate con más violencia, y te lo digo con conocimiento de causa", le dice Curro a Manuel recordándole el momento en el que estuvo a punto de matar al capitán de la Mata. Sin embargo, para el heredero no es comparable un caso con él otro: "Esa mujer asesinó a Jana, mi mujer, embarazada de mi hijo, así que no me digas que no puedo vengarme".

Curro insiste en que claro que puede llevar a cabo esa venganza, pero que matarla no es el camino. El joven también quiere que Leocadia pague por lo que hizo, y le apoya en todo porque él también la aborrece, pero que, aunque sea un ser despreciable, no pueden matarla. Manuel se siente impotente ante esta situación, pero su hermano le recuerda que estarán juntos: "No pienso dejar que desperdicies tu vida de esta manera. Juramente que no vas a cometer ninguna locura". Y así, lo hace: "Lo intentaré".

Sin embargo, para Manuel su vida ya está destrozada desde que mató a Jana, al igual que a Curro. ¿Será capaz Manuel de cumplir con la promesa que le ha hecho a su hermano? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa para conocer de primera mano cómo continúa la investigación para hacer justicia por la muerte de Jana!