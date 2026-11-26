Un total de 47 obras integran la nueva exposición del artista Juan de Mesa (1583-1627), organizada por el Museo de Bellas Artes de Sevilla. La muestra reúne, por primera vez en un mismo espacio, muchas de las obras maestras del escultor.

El Cristo de la Vera Cruz, de Las Cabezas de San Juan, el Cristo de la Buena Muerte, de la hermandad de los Estudiantes, las alegorías de ‘La Justicia’, ‘La Prudencia’, ‘La Fortaleza’ y ‘La Templanza’... todas estas obras de Juan de Mesa pueden visitarse en la sala 5 y de exposiciones temporales del Museo.

La exposición permitirá a los visitantes recorrer desde sus inicios hasta sus últimos trabajos, acercándose a aspectos menos conocidos como su producción para oratorios particulares o las clausuras conventuales. Hasta una docena de sus obras se han restaurado con motivo de la muestra.

Procedentes de una treintena de instituciones, a través de ellas se realiza una revisión de la vida y producción artística del imaginero cordobés: cofradías y hermandades como Montserrat, los Estudiantes, las Angustias (Córdoba), la Vera Cruz (Las Cabezas de San Juan), Setefilla (Lora del Río) o Nuestra Señora de los Dolores (Santa Olalla de Cala, Huelva). También otros museos, como el Museo de Bellas Artes de Córdoba, el Museo Nacional de Escultura, con sede en Valladolid, y el Museo Frederic Marès, de Barcelona o instituciones académicas como la Universidad de Sevilla.

Su legado pervive cuatro siglos después

Juan de Mesa falleció con solo 44 años, pero su valiosa producción artística sigue despertando, cuatro siglos después, admiración estética y pasión devocional.

Los comisarios de la exposición, Ignacio Cano y Valme Muñoz, desgranan su estilo: "Son obras enmarcadas en el primer barroco, que muestra el tejido, el paño de pureza, muestra en esa sangre pero sin abusar. Es decir, hay un equilibrio y una emoción", señala el comisario. "Es una expresión contenida que favorece la espiritualidad, que favorece la devoción privada", detalla la también directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Coincide en poner en valor esta cuestión Ignacio Cano: "El impacto visual es fruto no ya un dramatismo excesivo, sino que su dramatismo viene desde el punto de vista de la reflexión, de la contención, de la contemplación de la imagen, lo que significa más que lo que muestra fácilmente". Para captarlo, tan solo es necesario fijarse en la expresividad del dolor en los rostros y las manos. En sus obras, el conocimiento de la anatomía se une a una extraordinaria capacidad para representar el dolor y la muerte sin perder su intensidad espiritual.

Desde la cercanía, gracias a esta exposición, se pueden ver y apreciar las policromías o los rasgos formales que lo identifican: cuellos alargados, los pliegues de la ropa, las bolutas, los cabellos ensortijados...

Autores que complementan su producción artística

La muestra se completa con obras de otros artistas que ayudan a contextualizar su trayectoria. Es el caso de Juan Martínez Montañés, su maestro, con su San José con el Niño, o de los lienzos de Juan de Uceda y Francisco de Zurbarán. Un diálogo artístico que permite situar a Mesa en el ambiente creativo de la Sevilla de su tiempo.

Todo el recorrido de la exposición está organizado priorizando el ámbito cronológico. "Las primeras obras, al inicio de la muestra, ya suponen el arranque de la producción de Juan de Mesa, donde hay influencias muy diversas. Poco a poco se va viendo a través de la agrupación de obras de similares características y similar cronología cómo va evolucionando el autor", explica el comisario.

También elogia Ignacio Cano su prolífica obra. "Juan de Mesa produce en muy pocos años una producción bastante extensa. Lógicamente, hay algunas obras en las que estaría presente el taller".

El enigma de su figura

Sobre la vida de Juan de Mesa, sin embargo, hay pocos datos. El periodista y escritor Luis Miranda trae luz sobre esta cuestión. "Lo conocemos sobre todo a través de sus obras. Podemos hablar de él como un hombre extremadamente perfeccionista con su arte, muy aplicado a su trabajo. También, aunque esto es una hipótesis, muy espiritual: es una persona de la que sabemos poco, a la que suponemos un carácter discreto, y que vivió completamente dedicado a un arte que dio extraordinarios frutos".

De entre lo que sí se tiene constancia es que nace en Córdoba, en el año 1583 y que se bautiza en la iglesia de San Pedro. En el año 1606 entra como aprendiz en el taller de Juan Martínez Montañés, donde comienza la formación con el escultor más prestigioso del sur de España en aquel tiempo. Sobre esto, Luis Miranda explica que "deducimos que puede tener una formación como escultor anterior o de interés por el arte. Piensa el profesor Alberto Villar que pudo haber estado en Granada, porque alguna de las formas que encuentra él en su obra estaban presentes en la escultura granadina de aquel tiempo. Pero esto son solo hipótesis".

Años después de entrar en el taller de Montañés, se establece como escultor independiente, según se deduce de documentos, contratos o cartas de pago que han aflorado en el siglo XX, principalmente. Antes de ello, su obra se había adjudicado erróneamente a Juan Martínez Montañés.

Juan de Mesa murió en Sevilla en 1627, con apenas 44 años. Sin embargo, dejó una producción que acabaría situándolo entre las grandes figuras de la escultura española del siglo XVII.