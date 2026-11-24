El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que prorroga durante 2027 las ayudas al transporte público que finalizaban el próximo 31 de diciembre. Mantiene los descuentos vigentes este año en los servicios ferroviarios, autobuses y transportes autonómicos y locales.

La medida busca seguir fomentando el uso del transporte público y contará con una aportación estatal de 1.213 millones de euros. Continúa activo el Abono Único, con una tarifa de 60 euros mensuales y 30 euros para los jóvenes, que permite viajar en Cercanías y Rodalies, autobuses de competencia estatal, Media Distancia y determinadas líneas Avant.

Descuentos en trenes y autobuses

En los servicios ferroviarios seguirá el abono mensual de 20 euros para Cercanías y Rodalies, 10 euros para los jóvenes y la gratuidad para los menores de 14 años. También permanecen los descuentos en Media Distancia, con una bonificación del 40%, del 50% adicional para los jóvenes, y en las líneas Avant incluidas en las obligaciones de servicio público, con una reducción del 50%.

En los autobuses de competencia estatal persisten los abonos infantiles gratuitos, el descuento del 40% en los títulos de 10 viajes, del 50% en los abonos mensuales y del 70% para los jóvenes.

El Ejecutivo prevé destinar 211 millones de euros a los servicios ferroviarios y otros 100 millones de euros a líneas de autobús de competencia estatal para complementar estas ayudas.

Ayudas para comunidades autónomas y entidades locales

El Gobierno también continuará financiando parte de los descuentos en los transportes de titularidad autonómica y local. En concreto, asumirá el coste de la gratuidad de los abonos infantiles, el 50% de los títulos multiviaje para jóvenes y el 20% del resto de abonos.

Como novedad, el Consejo de Ministros podrá reducir hasta 10 puntos la aportación estatal del 20% durante el segundo semestre de 2027, en función de la evaluación que realice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Esas bonificaciones se ejecutan mediante aportaciones estatales a las administraciones titulares de los servicios: 470 millones de euros para las comunidades autónomas y otros 240 millones de euros para las entidades locales.

En Canarias e Islas Baleares, en reconocimiento de su condición insular, se mantendrá la bonificación del 100% en abonos y títulos multiviaje del transporte terrestre. La previsión es destinar 120 millonesde euros a Canarias y 63 millones de euros a Baleares.

Además, Asturias recibirá 5,6 millones de euros y Cantabria, 3.1 millones, para que el transporte ferroviario sea gratis para los usuarios recurrentes hasta la llegada de los nuevos trenes de ancho métrico.

El decreto también contempla una ampliación de 721 millones de euros en ayudas destinadas a los residentes no peninsulares. De esta cantidad, 589 millones se dedicarán a vuelos, 91 millones para traslados por mar y 40 millones al transporte extrapeninsular de mercancías.

Avales para renovar la flota mercante

Por otro lado, el Real Decreto-ley también contempla la inclusión de avales del Estado de hasta 1.000 millones de euros, que podrán otorgarse hasta 2029, para financiar la construcción, adquisición o transformación de buques. De esta manera se mantiene el objetivo de impulsar la renovación de la flota mercante y avanzar en la descarbonización del transporte marítimo de mercancías.