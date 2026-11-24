La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a un total de 15 años y 10 meses de prisión al que fuera entrenador de fútbol del Club Deportivo Varea tras hallarlo culpable de diez delitos, entre los que se incluyen abusos sexuales a menores de 16 años, acoso sexual, descubrimiento de secretos y tenencia de pornografía infantil.

La resolución judicial establece que los hechos delictivos afectaron a seis menores de edad que formaban parte del equipo que el procesado dirigía. Asimismo, el fallo impone al condenado multas por un importe global de 7.920 euros y fija indemnizaciones que ascienden a 29.000 euros en favor de las víctimas, declarando al Club Atlético Osasuna como responsable civil subsidiario del pago de dichas indemnizaciones.

Medidas de protección e inhabilitaciones

Junto a las penas privativas de libertad, la Audiencia ha dictado una prohibición de aproximación a las víctimas a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio durante un periodo que excede en cuatro años la duración de cada una de las penas de prisión. Además, el fallo fija cinco años de libertad vigilada por cada uno de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual objeto de condena.

En el ámbito de la inhabilitación, el tribunal ha acordado la pérdida de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento durante cuatro años por cada delito contra la libertad sexual. Del mismo modo, se le inhabilita para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto regular y directo con menores de edad durante un periodo que supera en cinco años la duración de las correspondientes penas de cárcel.

Abuso de su posición como técnico y "ojeador"

De acuerdo con la sentencia, redactada en 179 páginas, el acusado se valió de su condición de entrenador y de la relación de confianza con los jugadores para cometer los actos ilícitos durante las campañas futbolísticas 2020-2021 y 2021-2022. Para ganarse la confianza de los futbolistas, el condenado aprovechaba su vinculación contractual como "ojeador" del Club Atlético Osasuna, entidad con la que mantenía un contrato indefinido desde julio de 2021.

Bajo la promesa de facilitar su progresión futbolística y el acceso al primer equipo, el exentrenador solicitaba a los menores imágenes de contenido sexual y buscaba concertar citas a solas. El fallo detalla que mantenía conversaciones íntimas a través de WhatsApp, solicitaba fotografías e insistía posteriormente en la eliminación de los chats. Asimismo, aprovechaba su presencia en los vestuarios para fotografiar a los menores sin su consentimiento mientras se duchaban, obteniendo imágenes centradas explícitamente en sus partes íntimas sin utilidad técnica ni anatómica.

Credibilidad testifical y pornografía infantil

A la hora de fundamentar la condena, la Audiencia Provincial destaca la coherencia y persistencia de las declaraciones de las víctimas, valorando que los hechos ocurrieron en el ámbito privado sin testigos presenciales. Los magistrados señalan que los menores mantenían inicialmente una relación de respeto y estima hacia su entrenador, coincidiendo además de forma relevante en las expresiones verbales relatadas durante el procedimiento.

En cuanto al delito de tenencia de pornografía infantil, el tribunal considera probado que el procesado guardaba en sus dispositivos electrónicos un volumen significativo de archivos con menores mostrando sus genitales o en actitudes sexuales. La resolución encuadra dicho material en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en tratados internacionales como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio del Consejo de Europa.

Desglose de condenas por víctima y derecho a recurso

El cómputo de la pena global responde a la suma de las condenas individuales por cada afectado. En el caso del primer menor, la sentencia impone dos años de prisión por abuso sexual, tres años por abuso sexual continuado y ocho meses por sexting, fijando una indemnización de 15.000 euros.

Para los menores dos y siete, se establecen penas de tres años y cinco meses de prisión por descubrimiento de secretos, multas de 3.960 euros e indemnizaciones de 1.000 euros en cada caso. Por su parte, los menores tres y cuatro motivan penas de cinco meses de prisión por acoso y 3.000 euros de indemnización cada uno, mientras que por el sexto menor se imponen dos años y un mes de prisión con 6.000 euros de indemnización. Por la tenencia de pornografía infantil se añaden cinco meses de prisión, resultando absuelto respecto a dos de los menores investigados.

La resolución judicial dictada por la Audiencia Provincial no es firmey contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. El texto íntegro ha sido remitido al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) para su preceptiva anonimización previa a la consulta pública.