Las familias que tienen hijos con discapacidad deben hacer frente a unos gastos de crianza que pueden alcanzar los 1.662 euros mensuales, prácticamente el doble de lo que cuesta criar a un menor sin discapacidad, cuyo gasto medio se estima en 835 euros al mes. Así lo recoge un informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) publicado este viernes con motivo del Día Mundial de la Infancia.

El estudio titulado 'El coste de la crianza de los niños y niñas con discapacidad', elaborado por la consultora KSNET, calcula que el coste mensual de criar a un niño o niña con discapacidad oscila entre los 882 y los 1.662 euros. Esto supone un gasto adicional de entre 47 y 826 euros al mes respecto a las familias que no tienen hijos con discapacidad. Según el CERMI, esta situación puede agravar las dificultades económicas de los hogares y aumentar "el riesgo de pobreza infantil", especialmente entre aquellas familias que cuentan con menos recursos.

El informe destaca que este sobrecoste varía en función del tipo de discapacidad y de las necesidades de apoyo de cada menor. Los gastos sanitarios representan la partida más importante en la mayoría de los perfiles analizados debido al desembolso en terapias, productos de apoyo, ortesis, audífonos y otros recursos especializados. En algunos casos, también aumenta considerablemente el gasto educativo, especialmente cuando los menores necesitan materiales adaptados, recursos específicos o apoyos adicionales por presentar discapacidad visual o psicosocial. Para el CERMI, estos resultados evidencian que las políticas públicas de protección a la infancia deben avanzar hacia prestaciones ajustadas a las circunstancias de cada menor.

Falta de datos estadísticos y de perspectiva de género

La investigación advierte de que las cantidades calculadas son una estimación de mínimos, ya que parten de la premisa de que las familias pueden acceder gratuitamente a las prestaciones públicas. Sin embargo, el CERMI expone que, en la práctica, "las listas de espera, la insuficiencia de recursos y las desigualdades entre comunidades autónomas obligan en muchos casos a contratar servicios privados o a prescindir de apoyos, afectando especialmente a las familias con menos recursos económicos". Además, el estudio señala "una importante carencia de información estadística" desagregada por sexo que "impide analizar adecuadamente la situación específica de las niñas con discapacidad". Ante esta situación, el CERMI reclama incorporar la perspectiva de género tanto en la elaboración de estadísticas como en el diseño de políticas públicas.

Medidas para reducir el sobrecoste de la discapacidad

Ante esta desigualdad económica, el CERMI propone tres actuaciones prioritarias para mejorar la situación de las familias. La primera consiste en garantizar que puedan acceder a los servicios públicos que necesitan sus hijos sin retrasos, especialmente en ámbitos como la atención temprana y los apoyos sanitarios y sociales.

En segundo lugar, plantea que la futura prestación universal de apoyo a la crianza incluya una ayuda adicional para las familias con menores con discapacidad. Esta cuantía debería ajustarse a los gastos extra que supone cada situación. Además, propone unificar y simplificar las ayudas que ya existen, como las deducciones fiscales del IRPF por descendientes con discapacidad y las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo con