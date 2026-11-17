La dificultad para encontrar vivienda y el encarecimiento de los alquileres están cambiando la forma de acceder a un hogar en València. El alquiler por habitaciones ha dejado de ser una opción vinculada a los estudiantes y se ha convertido en una alternativa para perfiles cada vez más diversos.

La oferta de cuartos ya supera a la de viviendas completas en la ciudad. En Valencia hay 2.425 habitaciones en alquiler frente a 2.064 pisos, según datos de ASICVAL, la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana. Se ha impulsado este modelo de alquiler; no en vano, desde hace cinco años, la oferta habitacional se ha triplicado.

Comunidad Valenciana Informativos El alquiler por habitaciones supera al de viviendas completas La falta de oferta y los elevados precios llevan a cada vez más propietarios a alquilar sus inmuebles por habitaciones y a más personas a buscar esta alternativa. rne audio

Postergar la emacipación

Detrás de estas cifras hay situaciones personales muy diferentes, pero con un problema común: la dificultad para asumir el coste de una vivienda. Daniel es un joven que ha decidido posponer su emancipación. Con los precios actuales, prefiere continuar viviendo con sus padres antes que afrontar un alquiler que no puede permitirse. "Además", asegura, “prefiero vivir con mis padres que tener que convivir con desconocidos”.

Otros sí han dado el paso de compartir vivienda. Es el caso de una joven que vive con su hermana y otra compañera de piso. Una fórmula que permite repartir los gastos, “aunque el precio del alquiler sigue suponiendo un esfuerzo económico”, indica.

El perfil de las personas que buscan una habitación ha cambiado en los últimos añosANDY ANDREWS / AGENCIAS

Una alternativa que ya no es solo para estudiantes

El perfil de quienes buscan una habitación ha cambiado en los últimos años. Los estudiantes y la gente joven ya no son los únicos que buscan una habitación en la que vivir: también personas adultas, que no pueden asumir el coste del alquiler, son los que tienen que recurrir a esta alternativa.

“Lo más preocupante es que muchas familias de cuatro personas viven en la misma habitación”, indica Nora García, presidenta de Asicval. Algo que sorprende, porque muchas de estas familias llegan a las inmobiliarias buscando una vivienda para alquilar, pero les resulta imposible una vez conocen el precio.

Las dificultades de acceso a la vivienda se han traducido en recientes manifestaciones y la huelga general del 11 de noviembrePACO PAREDES / AGENCIA EFE

García, señala la falta de oferta como uno de los principales problemas del mercado. Según apunta, el alquiler por habitaciones se ha triplicado desde la pandemia, pero defiende esta modalidad como un “mal necesario”: una alternativa que responde a una necesidad habitacional.

En definitiva, el acceso a la vivienda es cada vez más complicado en València. La subida de los alquileres y la escasez de pisos disponibles han impulsado el alquiler por habitaciones, una modalidad a la que recurren cada vez más personas, más allá de la edad que tengan.