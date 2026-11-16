Alrededor de un millón y medio de personas, según estimaciones de medios locales, han despedido este lunes al papa León XIV en Lima. Con una multitudinaria misa en la base aérea de Las Palmas, el pontífice ha concluido una de las giras más exigentes de su joven pontificado: doce días por Uruguay, Argentina y Perú en los que ha combinado el fervor religioso con contundentes mensajes a los gobiernos sobre la desigualdad, la violencia y la protección de los más vulnerables.

"¡El pueblo peruano también es mi pueblo!", ha proclamado ante los fieles. Nacido en Chicago, pero con nacionalidad peruana desde 2015, Robert Francis Prevost ha regresado a un país donde vivió cerca de veinte años, primero como misionero y después como obispo de Chiclayo. Allí se forjó buena parte de su identidad pastoral, ahora proyectada sobre una Iglesia de unos 1.400 millones de fieles. En su homilía de despedida ha sintetizado una de las prioridades de su pontificado: "Los únicos que no pueden esperar son los pobres".

Miles de peregrinos habían llegado la víspera y pasado la noche sobre cartones y plásticos. El papa recorrió el recinto en papamóvil, entre banderas y vítores, antes de celebrar la eucaristía. En su homilía evocó a santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, cuya defensa de los indígenas presentó como ejemplo de una Iglesia cercana a los marginados. "Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa!", afirmó.

La jornada había comenzado en el Callao, junto a Lima, en un hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados que atiende a personas mayores y enfermas. Allí denunció el abandono que sufren quienes necesitan cuidados y pidió multiplicar los espacios de atención. "Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas", advirtió.

Un mensaje social ante los gobiernos

Más allá de las celebraciones multitudinarias, la gira ha dejado intervenciones de notable contenido social y político. En Argentina, ante el presidente Javier Milei, León XIV defendió la iniciativa privada y la creación de empleo, pero también reclamó que los beneficios del crecimiento alcanzaran a las familias que viven en la incertidumbre. "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", sostuvo en un país marcado por los ajustes presupuestarios y el debate sobre sus consecuencias sociales.

También alertó sobre la falta de oportunidades que empuja a los jóvenes a emigrar, la corrupción y la pérdida de confianza en las instituciones. Su presencia tuvo un significado especial en la tierra de su predecesor, Francisco, que nunca regresó como pontífice. En Buenos Aires y Luján se celebraron algunas de las misas más concurridas de su pontificado, mientras que en Claypole visitó un centro para personas con discapacidad, donde insistió en que el progreso de una nación debe medirse también por el trato que dispensa a sus ciudadanos más vulnerables.

En Uruguay, primera etapa del recorrido, trasladó esas preocupaciones a Casavalle, una zona de Montevideo golpeada por la violencia vinculada al narcotráfico. Allí habló de los niños que dejan de acudir a clase por miedo y de las familias atrapadas entre la inseguridad y la precariedad. El pontífice también abordó el suicidio, la soledad y la violencia contra las mujeres, en un país que, pese a su relativa prosperidad y estabilidad institucional, no ha logrado erradicar importantes bolsas de exclusión.

El papa llega al Parque París-Londres, en Uruguay, para oficiar una misaEFE/Federico Gutiérrez

El regreso a Perú y las heridas del pasado

La última etapa tuvo una dimensión más personal. En Lima, donde multitudes salieron a recibirlo el 11 de noviembre, León XIV declaró que regresaba a su "patria". Después viajó a Chiclayo, la diócesis que dirigió entre 2015 y 2023, donde se reencontró con antiguos colaboradores, sacerdotes y vecinos que lo habían conocido mucho antes de su elección como sucesor de Francisco.

Sin embargo, sus palabras también tocaron las divisiones de la política peruana. Ante la presidenta Keiko Fujimori, pidió reforzar la confianza en las instituciones y afrontar con justicia los episodios traumáticos de la historia reciente. "Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad", afirmó, en un país aún atravesado por las controversias sobre el legado de Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos, y por las heridas de episodios posteriores de violencia política.

La visita ha terminado, además, sin la presidenta en los actos de despedida. Fujimori viajó el domingo a China para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con una reunión prevista con Xi Jinping y una posterior visita a Japón. Su ausencia, autorizada por el Senado, había suscitado críticas por coincidir con la última misa del pontífice. "Jamás se me ocurriría desairar al papa León XIV", aseguró la mandataria, que alegó compromisos de Estado imposibles de aplazar.

Otro de los asuntos delicados fue la respuesta de la Iglesia a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. León XIV se reunió con cinco supervivientes en Argentina y otros seis en Perú, entre ellos personas vinculadas al caso del Sodalicio de Vida Cristiana, la organización católica peruana disuelta por el Vaticano tras las denuncias de abusos.

La Santa Sede explicó que el pontífice escuchó sus testimonios y abordó la búsqueda de la verdad, la reparación y la prevención. Sin embargo, los encuentros también suscitaron críticas de víctimas que se sintieron excluidas y reclamaron medidas más contundentes.

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De los Andes a la Amazonía

La defensa de los más desfavorecidos encontró otra expresión en Pucallpa, puerta de entrada a la Amazonía peruana. Allí el papa vinculó la destrucción de la selva con la explotación de sus habitantes y denunció las amenazas que sufren los líderes indígenas que defienden sus territorios. "El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente", afirmó, retomando una de las grandes preocupaciones del pontificado de Francisco.

También criticó el abandono institucional de las comunidades amazónicas, la falta de acceso a servicios básicos y la violencia que sufren mujeres y niñas. Su discurso situó la crisis ambiental en una región donde la deforestación y las actividades extractivas amenazan tanto los ecosistemas como los medios de vida de sus habitantes.

El itinerario peruano puso además a prueba la resistencia del pontífice. En una misma jornada pasó de la costa norte a Cusco, a unos 3.400 metros de altitud, y después al calor húmedo de la Amazonía, antes de regresar a Lima. El esfuerzo cobra especial relevancia tras la operación del 13 de octubre, cuando le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma localizado. El Vaticano informó posteriormente de que las pruebas no exigían tratamiento adicional.

A sus 71 años, León XIV ha completado una intensa agenda de desplazamientos, discursos y encuentros públicos sin que se hayan comunicado complicaciones durante el recorrido.

Tras la ceremonia de despedida en el Callao, León XIV ya parte de regreso a Roma, donde se espera su llegada este martes. Atrás quedan las multitudes de tres países y, especialmente, la emoción en Perú, que ha recibido de nuevo al obispo que hoy ha vuelto convertido en jefe de la Iglesia católica.