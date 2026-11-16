Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp por una imagen que muestra un mensaje reenviado a través de este canal de mensajería con una supuesta carta del papa León XIV dirigida a quienes "ya no creen, ya no esperan, ya no rezan". Es un bulo. El texto no aparece en ninguno de los canales oficiales de la Santa Sede y es un contenido falso que ya se difundió en mayo de 2025, pocos días después de la elección del pontífice.

"No paro de emocionarme, es lo más maravilloso que leí de un Papa en estos ultimos (sic) años, es algo que merece que lo leas y lo des a conocer", dice la imagen etiquetada como reenviado muchas veces que nos habéis remitido por WhatsApp. El mensaje presenta un texto en tono pastoral en el que el papa se dirige a quienes sienten que "Dios se fue, habla de escándalos y abusos de poder y de una Iglesia que “parece más palacio que casa". Termina con la frase "Dios no necesita soldados. Necesita hermanos. Y tú, sí, tú… eres uno de ellos".

El papa León XIV no ha enviado esta carta. En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas por las palabras del texto que aparece en la imagen (en español y en italiano) en el perfil de X del Papa (@Pontifex_es), en la página web del Vaticano y en el portal informativo Vatican News y no consta ninguna carta de este tipo.

Es un bulo recurrente que circula desde 2025

Las búsquedas solo devuelven blogs y publicaciones en redes que repiten el mensaje. En 2025 ya lo desmintieron verificadores de la red IFCN como Chequeado (Argentina), ColombiaCheck, Newtral y PressOnePH (Filipinas). Entonces lo difundieron cuentas con gran alcance en Facebook (1, 2), YouTube, Instagram, y TikTok.

Esta carta falsa se difunde acompañada de una foto doble del papa:, a la izquierda, una imagen del pontífice con mitra, estola dorada y gafas y, a la derecha, una foto de Robert Prevost, donde aparece vestido de cardenal con solideo rojo. Hemos hecho una búsqueda inversa con Google Lens y TinEye y hemos encontrado que se reproducen en grupos de Facebook (1, 2) y de X.

El Vaticano recomienda comprobar en sus canales oficiales cualquier texto atribuido al papa.

En VerificaRTVE ya te hemos alertado sobre otras desinformaciones relacionadas con la figura de los Pontífices, como cuando el papa Francisco no había sido detenido durante un apagón en el Vaticano o que no había autorizado al Foro Económico Mundial reescribir la Biblia.