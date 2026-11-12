No es un autobús destrozado por piquetes informativos en la huelga general, es una foto creada con IA

Mensajes de redes difunden una imagen de un autobús destrozado y aseguran que el vehículo ha quedado así tras los piquetes informativos de la jornada de huelga general del 11 de noviembre. Es falso. La imagen está generada con inteligencia artificial (IA). Lo confirman el análisis de tres herramientas de detección de contenidos creados con esta tecnología y la presencia de errores gráficos.

"Según la izquierda, esto es informar de la huelga. Imagínate qué te pasaría si decides negarte a seguir su huelga. Recuerda: esta basura está apoyada por el PSOE. Pedro Sánchez y toda la izquierda son culpables de este daño y terror", leemos en un mensaje de X que difunde la imagen de un autobús destrozado, con varias ventanas rotas y las ruedas pinchadas. Otro mensaje comparte la misma foto en esta red y atribuye el estado del autobús a "piquetes informativos".

La imagen del autobús destrozado está creada con inteligencia artificial

La instantánea que circula en redes está generada con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la imagen con herramientas de detección de IA. Hive Moderation y TruthScan determinan que está creada con esta tecnología con más de un 99% de fiabilidad en sus análisis. Por su parte, SynthID concluye que está "hecha o editada" con OpenAI. Puedes comprobar los resultados de los análisis en la imagen inferior.

Análisis de las herramientas Hive Moderation, TruthScan y SynthID de la imagen del autobús destrozadoVerificaRTVE

Hay un detalle gráfico que permite corroborar que la imagen está creada con inteligencia artificial: en la parte superior del lateral izquierdo del autobús debería aparecer un escudo de la ciudad de Madrid junto al logotipo de la EMT, como puedes ver en esta imagen real de un autobús de la EMT, pero la foto falsa muestra un símbolo no reconocible. Puedes comprobarlo en la siguiente imagen.

La foto falsa de redes y el detalle del logotipo de la EMT y el símbolo que no es el escudo de MadridVerificaRTVE

Tras realizar una búsqueda inversa, hemos comprobado que esta imagen creada de manera artificial no ha sido publicada por medios de comunicación ni agencias de noticias. Además, no encontramos registros de incidencias por destrozos de autobuses urbanos en Madrid. En redes se ha difundido otra imagen como si fuera el autobús "real", pero las herramientas señalan que está creada con IA y también tiene errores gráficos en el logo de la EMT y el escudo de Madrid. Hive Moderation y TruthScan lo señalan con más de un 99% y OpenAI Verify detecta que está creada con tecnología de esta firma de IA. Te los mostramos en la imagen inferior.

Análisis de las herramientas Hive Moderation, TruthScan y OpenAIVerificaRTVE

Piquetes por la huelga general del 11N desde la medianoche

Desde la primera hora del 11 de noviembre comenzaron los piquetes y reivindicaciones en las calles y frente a algunas empresas en las ciudades. La jornada dejó más de 100 detenidos en todo el país. En TVE te contamos cómo transcurrieron las primeras horas de la huelga.

Telediario Matinal Los piquetes de las primeras horas de la huelga general del 11N Piquetes, banderas y reivindicaciones ya están en las calles durante la huelga general del 11N Ver ahora

En VerificaRTVE hemos advertido sobre otros contenidos creados con IA que se difunden como reales. Por ejemplo, aclaramos que esta imagen aérea del accidente ferroviario en Urda (Toledo) está generada con IA. También explicamos que esta instantánea es IA, no pertenece a un acto de Frente Amplio.