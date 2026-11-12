España se acerca a los 50 millones de habitantes impulsada por la llegada de población extranjera

La población residente en España se eleva a 49.935.642 habitantes a 1 de octubre de 2026, el valor más alto de la serie histórica. Según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), este incremento se debe principalmente al incremento de ciudadanos extranjeros en nuestro país, que representa el 98,8% del crecimiento total. Estadística explica que la población nacida en el extranjero fue mayor que la de nacionalidad extranjera debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Según estos datos, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el trimestre, mientras que la población de nacionalidad española creció en 43.340, lo que supone un aumento de 130.233 personas en España. Este organismo también ha explicado que el aumento de 130.233 personas supone un incremento anual relativo del 0,88 % y estima que el crecimiento poblacional en términos anuales es de 435.551 personas.

En cuanto al número de hogares, la estadística señala que se situó en 19.953.529 a 1 de octubre de 2026, con un aumento de 69.162 durante el tercer trimestre del año.

En 2025, la población de España a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 personas. De este total, el 85,9% tenía nacionalidad española y el 14,1% tenía nacionalidad extranjera. Los mayores aumentos de extranjeros en 2024 fueron de ciudadanos de Colombia, Venezuela y Marruecos siendo Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid las regiones con mayores incrementos.

Los colombianos, españoles y venezolanos encabezan las llegadas

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el tercer trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 33.200 llegadas a España), la española (23.600) y la venezolana (19.000). En cuanto a la española, fuentes del INE han explicado a EFE que se trata de las personas con nacionalidad española que han retornado a España, independientemente de si han nacido o no en el extranjero y de si se han nacionalidad o ya tenían la nacionalidad. Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.100 salidas), la marroquí (8.900) y la española (7.500).

Según indica el INE, todas las comunidades y ciudades autónomas han crecido poblacionalmente durante el tercer trimestre, pero Comunidad Valenciana (0,48%), Comunidad de Madrid (0,46%) y la ciudad autónoma de Melilla (0,36%) cuentan con los mayores incrementos. También se sitúan por encima de la media de aumento poblacional, que es 0,26 %, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Cantabria y Castilla y León. En los últimos puestos del ranking se encuentran Ceuta (0,01%), Canarias (0,05%) y Andalucía (0,07%).