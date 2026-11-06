California concederá clemencia a los 548 reclusos condenados a muerte del corredor más grande de Occidente

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado este jueves que conmutará las penas de muerte de los 548 reclusos que actualmente esperan su ejecución en el estado, tras declarar que considera la pena capital "moralmente incorrecta". Se trataba del corredor de la muerte más grande del hemisferio occidental.

Las penas de muerte de estos reclusos serán conmutadas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El anuncio, contenido en una carta de tres páginas dirigida a "todos los californianos", se ha producido cuando Newsom —demócrata de quien se espera que busque la nominación presidencial de su partido en 2028— se acerca al final de su segundo y último mandato de cuatro años como gobernador, puesto que en las midterms ha ganado el también demócrata Xavier Becerra, que se convertirá en el primer gobernador de origen latino de California.

Newsom, quien anteriormente se desempeñó como alcalde de San Francisco y vicegobernador, estableció una moratoria sobre las ejecuciones en marzo de 2019, aproximadamente dos meses después de asumir el cargo de gobernador. La última vez que California ejecutó a un recluso fue en 2006, durante el mandato del gobernador republicano Arnold Schwarzenegger.

La pena de muerte en California

La pena capital sigue vigente en California como una opción de sentencia, a menos que sea derogada por los votantes o la legislatura, y podría volver a aplicarse bajo futuros gobernadores.

En 2016, los votantes de California ratificaron la pena de muerte al rechazar un referéndum para abolir las ejecuciones, al tiempo que aprobaron otra medida destinada a reformar y agilizar el proceso.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha señalado que su oficina continuará "evaluando cada caso elegible para la pena de muerte con el rigor, el cuidado y la prudencia que exigen tales decisiones".

La Constitución de California exige que la Corte Suprema estatal revise cualquier medida de clemencia otorgada a un delincuente que haya sido condenado por delitos graves en dos ocasiones.

La clemencia de los gobernadores

Newsom es el más reciente de más de media docena de gobernadores estadounidenses que han concedido indultos masivos en sus estados en los últimos años; sin embargo, su medida de clemencia para los condenados a muerte es la de mayor alcance hasta la fecha, según Laura Porter, directora de la Campaña Estadounidense para Acabar con la Pena de Muerte (US Campaign to End the Death Penalty).

El gobernador ha afirmado que actúa basándose en una convicción que mantiene "desde hace mucho tiempo" y con gran firmeza: "Somos una sociedad más fuerte cuando rechazamos las ejecuciones sancionadas por el Estado".

Estos delincuentes morirán en prisión, pero no a manos nuestras Gobernador de California, Gavin Newsom

El californiano ha reconocido que los reclusos en el corredor de la muerte fueron condenados por causar un "sufrimiento indescriptible" y que "muchos californianos consideran que quienes cometen crímenes brutales merecen morir".

"Pero, como gobernador, he llegado a la conclusión de que el Estado no puede, moralmente, acabar con sus vidas", ha escrito Newsom. "Estos delincuentes morirán en prisión, pero no a manos nuestras".

La ejecución fallida de Christa Pike

El debate en Estados Unidos sobre la pena capital se intensificó recientemente tras el fallido intento de ejecución en el estado de Tennessee de la condenada Christa Pike, quien sobrevivió a dos inyecciones de sustancias letales el 30 de septiembre.

Pike —a quien los testigos escucharon jadear, llorar, gemir y respirar con dificultad durante gran parte del fallido procedimiento— fue hospitalizada tras el suceso y devuelta a prisión el 10 de octubre.

La pena de muerte ha quedado bajo un escrutinio aún mayor después de que el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, anunciara planes para transmitir en directo la ejecución —mediante un pelotón de fusilamiento— de Nidal Hasan, condenado por asesinar a 13 personas y herir a más de 30 en un tiroteo ocurrido el 5 de noviembre de 2009 en la base militar de Fort Hood, en Texas.

Posteriormente, el presidente Donald Trumpdescartó la transmisión en directo de la ejecución; no obstante, sigue previsto que Hasan sea ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 3 de diciembre.

La postura de Newsom sobre la pena de muerte contrasta marcadamente con la de Trump, quien reanudó las ejecuciones por parte del gobierno estadounidense tras un paréntesis de 20 años, hacia el final de su primer mandato en la Casa Blanca, llevando a la muerte a 13 reclusos federales mediante inyecciones letales durante sus últimos meses en el cargo.

Quienes se oponen a la pena de muerte plantean la posibilidad de ejecutar por error a una persona inocente, señalan las disparidades raciales y socioeconómicas en la aplicación de la pena capital y argumentan que no existen pruebas convincentes de que esta disuada los asesinatos de manera más eficaz que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En el lado contrario, sus defensores sostienen que la pena capital constituye un castigo justo para los delitos más graves, disuade a posibles delincuentes y garantiza que los asesinos no puedan volver a matar.