YaTDijo Salvador Dalí: "La máxima libertad consiste en poder vivir sin necesidad de trabajar"

Salvador Dalí es uno de los grandes. En todos los sentidos. Además de ser un artista excepcional, el pintor español sería hoy lo que conocemos como un influencer y tendría millones de seguidores. Era una de esas personas a las que podrías estar escuchando durante horas y protagonizó numerosas entrevistas que permanecen en la memoria colectivo.

Por eso, YaTDijo, la nueva versión de YaTDigo que recupera el Archivo de RTVE, ha buceado en el inabarcable archivo de la cadena pública para rescatar, en su primera entrega, una frase del artista catalán que hoy se haría viral y abriría numerosos debates en la sociedad.

"Una de las cosas más maravillosas del Código Romano, en el Derecho, es la posibilidad de que el hombre tenga la máxima libertad, que consiste exactamente en poder vivir sin necesidad de trabajar. Y eso lo dice Salvador Dalí que es el hombre, en el mundo, que probablemente ha trabajado más", sentencia el ilustre en este fragmento del histórico '300 millones', en 1980. Un programa que conducía en esos años Pepe Domingo Castaño y que conectaba a España, Latinoamérica, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial en un intercambio cultural. En aquella ocasión, Castaño le preguntaba a Dalí por el sentido de la libertad.

Imagen de archivo del pintor español Salvador DalíTerry Fincher/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Salvador Dalí: el genio que convirtió su vida en una obra surrealista

El artista catalán fue uno de los máximos exponentes del surrealismo y una de las figuras más populares del arte contemporáneo. Nacido en 1904 en Figueras, Salvador Dalí destacó desde muy joven por su talento y su extravagante personalidad. Durante su etapa en Madrid, entabló amistad con grandes ilustres de la talla de Federico García Lorca y Luis Buñuel. Con el director de cine, llegó a colaborar en películas como Un perro andaluz y La edad de oro. La creatividad de Dalí fue mucho más allá de la pintura: también trabajó en el cine, la escultura, el diseño y la escritura.

El pintor catalán era provocador, excéntrico y siempre estuvo dispuesto a llamar la atención. Dalí convirtió su propia imagen en un espectáculo. En 1934, fue expulsado del movimiento surrealista, al que respondió con una de sus frases más célebres: "La diferencia entre los surrealistas y yo es que yo soy surrealista". En 1940, se trasladó a Estados Unidos, donde colaboró con figuras como Walt Disney y Alfred Hitchcock y encontró el escenario perfecto para desarrollar su faceta más mediática.

Imprescindibles Imprescindibles - Salvador Dalí. Divino Dalí Este documental recupera la entrevista realizada por Paloma Chamorro y la complementa con la obra del artista, fotos de su vida y sus mejores momentos. rtve play

Ocho años después, en su regreso a España, Salvador mantuvo una relación de apoyo al régimen franquista que le granjeó numerosas críticas. También fue cuestionado por su interés por el dinero y por convertir su nombre y su obra en un lucrativo negocio. Sin embargo, más allá de las polémicas, su legado artístico es indiscutible. Su dominio técnico, el detallismo de sus pinturas y su capacidad para representar los sueños y el inconsciente lo convirtieron en uno de los grandes nombres del arte contemporáneo.

A lo largo de su carrera pintó más de 1.500 obras e ideó el método paranoico-crítico, con sus características imágenes dobles y asociaciones delirantes. Influido por maestros como Rafael y Velázquez, Dalí combinó el naturalismo con una imaginación desbordante. Este genio y personaje irrepetible, consiguió que su vida y su arte fueran prácticamente inseparables.

El embrujo de Dalí en el Museo Thyssen de Madrid

Sigmund Freud fue una referencia constante para Salvador Dalí desde que leyó 'La interpretación de los sueños' a principios de la década de 1920 en la Residencia de Estudiantes de Madrid. El pintor de Figueras se obsesionó con sus escritos y no paró hasta reunirse con él en Londres, en 1938. Las teorías freudianas permitieron al pintor dar rienda suelta a sus fantasías, complejos, obsesiones, traumas y deseos insatisfechos.

Telediario 2 El magnetismo de Dalí, en el Museo Thyssen de Madrid El universo freudiano de Dalí puede verse hasta el 24 de enero. El comisario Jaime Brihuega explora la relación entre el psicoanalista y el pintor Ver ahora

A partir de ahí, creó un sistema de símbolos visuales que traducían su mundo interior y conformaban su propio metalenguaje. Este universo del pintor se podrá ver en el Museo Thyssen-Bornemisza hasta el 24 de enero.

YaTDijo: la versión de YaTDigo que bucea en el Archivo de RTVE

Coincidiendo con la conmemoración del 70º aniversario de Televisión Española, el informativo para redes de RTVE Noticias, YaTDigo, inaugura un nuevo formato, YaTDijo, un spin-off que nace con la vocación de establecer un nuevo puente entre el público joven y consumidor de redes sociales y los fondos del Archivo de RTVE para poner en valor no solo el material emitido sino, también, aquel inédito y recientemente digitalizado.

Cada semana, YaTDijo pondrá en circulación en todas las plataformas un aforismo de un personaje destacado de nuestra historia que resuene hoy más incluso que en el momento en que se pronunció ante nuestras cámaras. Pequeñas píldoras que, sin embargo, contienen grandes ideas sobre temas como la vivienda, la igualdad, el trabajo, la educación, la creatividad o la democracia. Y que, además de sorprender por su plena vigencia, den claves para entender nuestro presente. Artistas, políticos, deportistas o actores desfilarán por este espacio gracias al minucioso trabajo de selección del equipo de Vídeo Digital de RTVE Noticias en colaboración con el Archivo de RTVE.

En esta primera entrega, las singulares palabras de Dalí establecen una defensa quizás involuntaria del abolicionismo del trabajo -más que del dolce far niente- como máxima expresión de la libertad humana. Todo un dilema filosófico de renovada vigencia ante debates como el de la primacía del valor de la conciliación en el mercado laboral, las iniciativas para reducir la jornada, la acentuación de las desigualdades sociales -pues solo unos pocos pueden plantearse llevar realmente a la práctica la máxima daliniana- o, más aun, ante el rápido desarrollo de los modelos de Inteligencia Artificial, llamados a reemplazar mano de obra. Unas declaraciones, en definitiva, que llevan a la reflexión a quien las escucha casi medio siglo después.