La Guardia Civil investiga a un hombre por el intento de secuestro a una niña que ayudó a localizarlo con un dibujo

La Guardia Civil investiga a un hombre por supuestamente haber intentado llevarse a una niña de 8 años, en la localidad zaragozana de Borja, a una vivienda tras prometerle que allí le daría golosinas. La menor hizo un dibujo detallado del sospechoso que fue relevante para localizarlo, según ha explicado el instituto armado este jueves en una nota de prensa.

Al hombre, de 48 años, se le imputa un delito de detención ilegal. Fuentes de la Guardia Civil han concretado a RTVE Noticias que ha declarado esta mañana y ha quedado en libertad con cargos.

Fue a mediados de octubre pasado cuando el padre de la menor presentó una denuncia al afirmar que un hombre había tratado de llevarse a su hija.

Tras las gestiones de investigación de la Guardia Civil de Tarazona, se pudo determinar que la menor, al llegar al portal del domicilio donde reside, al mediodía, coincidió con un hombre que, "tras saludarla al entrar", trató de llevársela con el pretexto de darle golosinas. Para ello, según había alertado el padre, la habría agarrado del brazo y tirado de ella para conseguir su objetivo, pero la menor logró zafarse y llegar a su domicilio.

"En ese momento, además, el hombre amedrentó a la menor diciéndole que si contaba algo a sus padres, volvería a por ella", agrega el texto difundido.

Según había denunciado el padre, el sospechoso quería llevarla a una vivienda ubicada en el mismo portal donde reside la familia.

Dibujo realizado por una menor sobre el sospechoso de querer secuestrarla en ZaragozaGuardia Civil

El dibujo del sospechoso

"Días más tarde, durante la investigación, los padres aportaron un dibujo que la niña con tan solo 8 años había realizado sobre la descripción física de esta persona, detallando unos dibujos que mostraban lo que podría ser unos tatuajes que esta persona llevaría en los brazos y, además, una cicatriz en el rostro. Un elemento clave para los compañeros, puesto que les daba una referencia visual de las características del presunto autor", ha explicado la portavoz de la Guardia Civil en Zaragoza, Ana Cristina Otín, en un vídeo enviado a los medios de comunicación.

Es así que durante varios días se realizaron operativos en Borja, "puesto que la niña dijo haber visto a esta persona en otras ocasiones por la zona del parque", ha añadido Otín, y todo ello, sumado a las gestiones del instituto armado, permitió obtener la identidad del presunto autor: un hombre de 48 años, español y que vive en una localidad próxima a Borja.

Fue localizado el 30 de octubre pasado. "Las características que aportó la niña junto con ese diseño de los posibles tatuajes y la cicatriz llamaron la atención de los compañeros, puesto que tenían gran similitud con los que esta persona portaba en los brazos y en el rostro", ha concluido la portavoz.