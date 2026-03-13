Detenido tras secuestrar a un taxista en Madrid y atrincherarse con él en una casa de un pueblo de Burgos

Un hombre de 34 años se ha atrincherado en una vivienda familiar de la pequeña localidad burgalesa de Villoruebo tras secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y obligarlo a conducir hasta allí, según han informado a EFE fuentes de la investigación y de la Guardia Civil.

El hombre lleva desde esta madrugada atrincherado en esta casa y ya ha liberado al taxista, que se encuentra en buen estado de salud, según ha podido saber RTVE.es. Y, después, aunque han estado un tiempo dentro de la casa con el detenido, este ha despuesto su actitud, y se lo han llevado finalmente a dependencias policiales.

A estas horas de la tarde, el dispositivo policial se encuentra haciendo un registro en la casa, pero ya todo controlado y la situación es tranquila.

Los agentes se encuentran en el interior del domicilio donde buscan el arma empleada por el varón para secuestrar al taxista.