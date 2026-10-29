Juana González y su pintura indómita hechizan CentroCentro

Bosques misteriosos, animales extraños o mujeres desnudas sobre una escoba pueblan la imaginación plástica de Juana González. Por primera vez, Madrid dedica una exposición institucional a la artista nacida en Puertollano en 1972 cuyos vivos colores no dejan a nadie indiferente.

La muestra Indómita pintura reúne 34 obras realizadas a lo largo de la última década, algunas creadas específicamente para las salas del Palacio de Cibeles e incorpora nuevas instalaciones que dialogan con el espacio. Comisariada por el crítico de arte, Fernando Castro, la exposición es gratuita y puede verse hasta el 18 de abril de 2027.

El recorrido despliega el singular universo barroco, neoexpresionista y postsurrealista de la creadora, en el que la dimensión narrativa y la fuerza formal se entrelazan. Junto a sus icónicas pinturas de gran formato que se expanden más allá del lienzo, se despliegan piezas escultórico-instalativas complejas que articulan una verdadera cartografía de su imaginario marcado por la figura humana y el protagonismo de las mujeres.

'Paseo con escoba', 2025.JUANA GONZÁLEZ

La muestra invita a adentrarse en las asociaciones subconscientes que alimentan el trabajo de Juana González, un territorio mágico en el que lo cotidiano y lo extraño conviven para apelar a la imaginación del espectador.

A través de una gestualidad libre y una figuración no académica, el trabajo de Juana González revisa la historia del arte y en sus obras reverberan las pinceladas de maestros como Velázquez, Goya o El Greco con el neoexpresionismo de Neo Rauch o las hipnóticas imágenes del cine de Buñuel y David Lynch.

Artista marcial

"Desde la serie Constructoras (2012-13), Juana González ha demostrado que tiene la agilidad creativa de una verdadera artista marcial, luchando, por emplear una expresión goyesca, con los “sueños de la razón”. Sus imponentes y teatrales cuadros, junto con sus dibujos magistrales en los que sedimenta escenas de magia o la rebeldía femenina, interpelan a nuestra capacidad de imaginar un mundo diferente, acechan lo real con lo que tiene de traumático y tornan visibles deseos que, afortunadamente, siguen abiertos, misteriosos, inciertos", explica el comisario.

'Monólogo', 2023.JUANA GONZÁLEZ

Contra la domesticación

La artista entiende su proceso de trabajo con la energía poderosa de la pintura como algo indomable y difícil de gobernar, concepto que recoge el título de la exposición. Su obra es un permanente pulso en el que alarga las sesiones de trabajo y manipula la materia pictórica hasta alcanzar una total independencia formal y narrativa, librando una batalla entre la figuración y la autonomía del color y de la pincelada.

Indómita pintura plantea una reflexión estética sobre un arte que se resiste a ser enmarcado en categorías cerradas. Rechazando el análisis racional de sus imágenes — que considera "reduccionista y castrante"—, la creadora defiende la intuición como fuente auténtica de conocimiento y confía en la conexión emocional y subconsciente que el observador establece con cada pieza.

'Sendero con maleta', 2025.JUANA GONZÁLEZ

Más allá del producto final y la teoría, Juana González comparte algunas de las herramientas de su proceso de trabajo para potenciar la creatividad y la imaginación, distanciarse del apego a la realidad y crear universos únicos y personales. Lo hace en taller abierto al público, previa inscripción, los días 13 y 14 de noviembre.

'Transhumancia', 2018.JUANA GONZÁLEZ

Juana González recibió en 2025 el reconocimiento al Mejor Artista Español en ARCO por Artepuntoes: Revista de arte contemporáneo español del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC). Indómita pintura puede visitarse de forma gratuita en CentroCentro hasta el 17 de abril.