Euskadi se suma al duelo por las víctimas del accidente ferroviario de Urda

El sonido de los trenes que estaban parados en las vías de la estación de Abando Indalecio Prieto, en Bilbao, ha sido lo único que se ha escuchado durante la concentración que se ha realizado junto a los andenes a las doce del mediodía de este jueves. Unas 200 personas, trabajadoras y trabajadores de Renfe y Adif, han rendido así un homenaje emocionado a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido entre Urda y los Yébenes. La concentración ha finalizado con un aplauso.

El día después de la tragedia coincide con una convocatoria de huelga de los maquinistas de Renfe, en demanda de una mayor seguridad. En Euskadi no hay tren de alta velocidad. Pero aún así, los pasajeros que se disponían a subir a los vagones no ocultaban cierto reparo. "No se puede arrancar una máquina de estas si no estamos seguros. Eso no hay que debatirlo ... tiene que ser un hecho. Y si no lo es, tenemos un problema" decía un usuario. También se han escuchado comentarios como estos: "Vives con incertidumbre y con miedo, porque vengo a coger un tren y me puede pasar a mi". "No quiero pensar porque si lo pienso no me monto".

Minutos de silencio

También se han guardado minutos de silencio en los plenos municipales que han celebrado los ayuntamientos de San Sebastián y Bilbao, en recuerdo de las 69 víctimas mortales del accidente y de los heridos. Muestras de solidaridad que se suman a las numerosas concentraciones convocadas la tarde del miércoles en muchas localidades del País Vasco.

La Subdelegación del Gobierno en Álava ha acogido también un acto de recuerdo. Ha participado la delegada del Gobierno en el País Vasco, Mari Sol Garmendia, que ha expresado su pesar y dolor por este terrible accidente. Ha manifestado su cercanía a las víctimas y sus familiares. Así mismo ha reconocido la "inmensa tarea" que están realizando in situ todos los equipos que forman parte del operativo y la solidaridad de los vecinos de la zona.

Asumir las responsabilidades

Tras el accidente ferroviario de Urda, el segundo en menos de un año en la alta velocidad español tras el de Adamuz, partidos como Sumar, Podemos o ERC han pedido la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la diputación permanente del Congreso. El PNV se suma a la petición de que se asuman responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel, que pueden incluir alguna dimisión o cese. La portavoz Maribel Vaquero le recuerda a Pedro Sánchez que si considera inasumible lo ocurrido tiene que tomar medidas.

Todos los partidos, menos Vox, decidieron suspender sus actos de precampaña. Uno de los eventos cancelados es un mitin de los socialistas vascos en el que tenía previsto intervenir el presidente del Gobierno este jueves por la tarde en Vitoria-Gasteiz.