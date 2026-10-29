Los dos Dan Sullivan de Alaska: el culebrón electoral que podría perjudicar a los demócratas

La lucha por el control del Senado de EE.UU., una cámara que tiene la potestad de llevar a cabo juicios políticos contra el presidente del país, es feroz entre republicanos y demócratas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, donde los progresistas aparentemente han recurrido a artimañas para arrebatarle un escaño a los conservadores en Alaska, el único estado ártico estadounidense. Y es que, según una investigación del diario The New York Times, la aspirante demócrata por Alaska Mary Peltola y miembros del partido supuestamente habrían inducido a un candidato con el mismo nombre que su rival principal, el republicano Dan Sullivan, a postularse para confundir a los votantes y restarle apoyos, aprovechando que en las papeletas pueden aparecer varios aspirantes.

Actualmente, las dos cámaras del Congreso de EE.UU. están manos del Partido Republicano, la formación del presidente Donald Trump. Las encuestas son favorables a los demócratas, a los que les adjudican el dominio de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado está más reñido. En este segundo hemiciclo, los progresistas necesitan cinco asientos más para terminar con el control conservador. Con un tercio de la Cámara Alta renovándose en estos comicios, los estados más disputados y donde los candidatos de ambos partidos están más igualados son 10, de acuerdo con los últimos sondeos, y uno de ellos es Alaska. Según el promedio de encuestas RealClearPolitics, allí Peltola aventajaría a Sullivan en 1,2 puntos. En caso de empate, votar accidentalmente por un tercer candidato podría dar la victoria a la demócrata en un estado donde solo hay unos 600.000 votantes registrados.

Peltola, de 53 años y miembro del grupo esquimal yupik, ha sido hasta ahora legisladora de la Cámara Baja, tras convertirse en 2022 en la primera nativa de Alaska en llegar al Congreso del país. Defensora de la protección del salmón, en su web explica que se crio en Kuskokwim, pescando estos peces con su padre, y que es madre de siete hijos: cuatro biológicos y tres hijastros. Ha estado casada en tres ocasiones y su último marido, Eugene "Buzzy" Peltola Jr, falleció en 2023 en un accidente del avión que pilotaba y del que era el único tripulante, debido a un exceso de peso, llevaba demasiada carne de alce y una cornamenta atada a un ala del aparato, después de haber llevado a unos cazadores a una zona remota y salvaje.

La candidata demócrata al Senado de EE.UU. por Alaska Mary Peltola el 18 de agosto de 2026 en Anchorage Mark ThiessenMark Thiessen

Frente a ella está el senador republicano Dan Sullivan, de 61 años, que se presenta a la reelección para un puesto en el que lleva desde 2015 y que en el pasado fue fiscal general de Alaska y comisario del Departamento de Recursos Naturales del estado, donde se dedicó a frenar "la extralimitaciones" del Gobierno federal. También fue subsecretario de Estado de Economía, Energía y Empresa durante la Administración de George W. Bush (2001-2009). Es, además, oficial de infantería de la reserva del cuerpo de marines. Está casado desde más de 25 años con su esposa Julie Fate Sullivan, con la que tiene tres hijas.

Un escándalo destapado por una investigación periodística

Esta parecía una contienda más entre demócratas y republicanos, hasta que una investigación de The New York Times ha descubierto que colaboradores de Peltola supuestamente habrían buscado personas con el mismo nombre que Dan Sullivan para animarles a que se presentaran a estas elecciones. Estos esfuerzos habrían resultado en la postulación como candidato al Senado por Alaska de un profesor jubilado de un pequeño pueblo pesquero al que solo se puede llegar volando, Petersburg, que se llama Dan Sullivan. Según el periódico, el equipo de campaña de Peltola ha negado en varias ocasiones cualquier implicación, pero el rotativo ha hallado en base a entrevistas, mensajes de texto y documentos para una posible denuncia que sí que lo estaría. Esta alegación no solo apunta a la candidata y su entorno, sino también a personal del Comité de Campaña Demócrata por el Senado, que dirige la estrategia global en todo el país y que también ha rechazado esta acusación.

Lo cierto es que los republicanos llevaban denunciando desde hace meses esta artimaña y la semana pasada el Departamento de Justicia, a instancias de Trump, presentó una demanda para bloquear la ratificación de los resultados de los comicios si los votos al otro Sullivan le costaban el puesto al candidato republicano por Alaska.

El sistema de votación en este estado facilita este tipo de maniobras, ya que, a diferencia de otras partes del país, aquí se celebran primarias no partidistas, por lo que los aspirantes no son evaluados por las formaciones políticas. Esto ha permitido que Dan Sullivan de Petersburg, que es simpatizante de Peltola, vaya a aparecer en las papeletas del 3 de noviembre. No es la primera vez que algo así se produce, porque hace dos años los conservadores de Alaska ayudaron a un preso recluido en una cárcel de Nueva York a presentarse a un asiento en la Cámara Baja por Alaska como demócrata para que Peltola no fuese reelegida como legisladora, aunque finalmente lo fue.

Todo esto no ha hecho más que dar munición a Trump, quien, preguntado por los periodistas, ha considerado en las últimas horas que la legisladora demócrata debería ser enjuiciada. En su red social, Truth, ha arremetido contra los progresistas por "intentar robar esta carrera electoral poniendo a un Daniel J. Sullivan Jr. FALSO en la papeleta".

"La gente no se aclarará y muchos votos se perderán. 'SULLIVAN, DAN S. (REPUBLICANO REGISTRADO), TITULAR DEL CARGO' cuenta con mi respaldo total y absoluto para su reelección", ha escrito Trump.

Por lo pronto, el gobernador de Alaska, el republicano Mike Dunleavy, ha anunciado una investigación para ver si presentan cargos penales o civiles ante los supuestos esfuerzos demócratas para confundir a los electores. En un mensaje en X, ha explicado que ha solicitado el Departamento de Seguridad Pública llevar a cabo esas pesquisas para ver si ha sido violada la ley estatal. "Las pruebas determinarán los siguientes pasos", ha dicho.