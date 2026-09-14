López califica de "salvajada" la suspensión de la 'ley de nietos' por el Supremo: "Hay jueces que son salvapatrias"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de "salvajada" y "atropello democrático" la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la 'ley de nietos', que preveía dar la nacionalidad a los descendientes de los exiliados de los españoles.

En una entrevista en La Hora de La 1, López ha asegurado que, aunque en España hay "cientos de jueces" que se esfuerzan porque la justicia sea "justa" e "independiente", también hay otros "sectores judiciales" que, en su opinión, "se empeñan en tumbar al Gobierno" y "que son salvapatrias".

Y ha culpado de ello al PP, y en concreto al expresidente del Gobierno José María Aznar, por decir que "'el que pueda hacer, que haga'". En su opinión, la derecha vive "rendida", y acomplejada" y solo "copia" los discursos e insultos de la "ultraderecha", y está todo el día alimentando la teoría de la conspiración, diciendo que lo que busca el Gobierno con esta ley es alterar el censo de cara a las próximas elecciones, al dar el derecho al voto a los nuevos nacionalizados.

Sin embargo, ha subrayado que en las elecciones generales de 2023, el PP fue el principal beneficiado de esa ley, porque el voto exterior hizo que el PSOE perdiera un escaño en Madrid, que fue a parar al PP.

Asimismo ha reprochado al PP que digan que su objetivo es defender a España, pero ha remarcado que "defender España es crecer tres-cuatro veces que lo que crece Alemania" o "subir las pensiones, llenando la hucha" o que a España se la vea con "orgullo" por ser "un país que más se ha opuesto a la guerra en Gaza o Irán", o que esté "a la vanguardia contra el cambio climático".

Insiste en que la crisis de Ceuta nadie la previó Un día más, el Gobierno ha insistido en que nadie previó la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio. El ministro ha reiterado que no había informaciones que llevaran "a constatar que se iba a producir un asalto de 70.000 personas". "¿Que hay amenazas permanentes y alertas permanentes? Claro que sí. ¿De esa dimensión? No", ha zanjado López, para advertir después que "afirmar lo contrario es verdaderamente irresponsable". Sánchez insiste en que "no se previó una llegada masiva de migrantes" y admite que el Estado "debe prepararse mejor" Mª Carmen Cruz Martín Y ha confiado en que no se vuelva a producir un hecho similar, que ha calificado de "desconocido y extraño", y ha pedido "tranquilidad y plena confianza". En este punto, ha defendido que "España tiene unos grandes servicios de seguridad, tiene unos grandes servicios de Defensa y de Interior". Asimismo ha sostenido que España tiene capacidad para defender sus fronteras, al tiempo que se respeta la "legtalidad internacional y los derechos humanos". En este punto se ha preguntado que qué habrían hecho el PP y Vox de tener una crisis así y se ha mostrado convencido de que habría sido "un verdadero desastre". También ha vuelto a cuestionar a la jefa de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, por pedirle a los polícias que no informaran a sus superiores, pero que después se filtrara ese informe a un medio de comunicación 24 horas antes de la comparecencia de Sánchez. "Cada día creo menos en las casualidades, sobre todo cuando hay esa coincidencia en los tiempos", ha subrayado. Por otro lado, ha tachado al presidente de Ceuta de ser "desleal" con el Gobierno central por actuar de "forma diferente" en esta crisis frente a otras anteriores en las que "primaba la institucionalidad y el acuerdo". Y ha asegurado, que a pesar de todo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí que está "siendo mucho más leal" con el de Ceuta. Asimismo ha lamentado que el PNV se haya sumado a la "teoría de la conspiración" con el presunto "chantaje" de Marruecos al Gobierno. No obstante, ha afirmado que si hay pruebas de que Marruecos "tuviera alguna responsabilidad", el Gobierno actuará "en consecuencia".

Cree que el Gran Premio de F1 de Madring "no ha traído más que problemas" Preguntado por el Gran Premio de F1 de Madring, que se celebró este fin de semana en Madrid, el también secretario general del PSOE de Madrid ha asegurado que aunque está "a favor" de que la región albergue este premio, ha considerado que debería hacerse en un circuito permanente, porque el circuito urbano que se ha "inventado" la Comunidad de Madrid "no ha traído más que problemas". Además, se ha preguntado por el coste que habrá tenido, aunque la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, haya dicho que tenía "coste cero" para la administración. "Ya veremos cuánto ha costado. Porque la señora Ayuso se ha desgañitado a decir que tenía cero euros de la administración pública. Vamos a ver. No vaya a ser que nos encontremos como pasó en Valencia hace años", ha indicado en alusión a la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia, por el que llegó a estar procesado el exjefe del Ejecutivo valenciano Francisco Camps, pero que fue archivada. "Yo si fuera presidente estaría pensando en construir un circuito permanente, no ese circuito urbano que no tiene más que costes y prejuicios a los vecinos", ha afirmado. Por otra parte, López se ha ratificado en su petición de dimisión de Ayuso "por la gestión de las residencias", por el "escándalo de Aval Madrid", "por las comisiones de su hermano", "por lo de su pareja", por "el ático pagado con comisiones de Quirón" y por el "ático que iba a ser destinado a despacho". Sobre hasta cuándo compatibilizará su puesto como ministro con el de candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y líder del PSOE de Madrid, López ha apuntado que será "hasta que lo considere" el presidente del Gobierno y líder del PSOE. No obstante, ha destacado que también Ayuso compatibiliza tres cargos como él.