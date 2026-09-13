El bloque opositor de centroizquierda ganaría las elecciones en Suecia, según un sondeo de la televisión pública SVT

La oposición de centroizquierda habría ganado este domingo las elecciones generales en Suecia con el 51,3% frente al 46,8% del bloque gubernamental del primer ministro conservador, Ulf Kristersson, según un sondeo de la televisión pública SVT.

De acuerdo con esta encuesta, difundida justo después del cierre de los colegios electorales a las 20:00 horas, el Partido Socialdemócrata ha sido el más votado con el 28,4%, seguido por el Partido Conservador, con el 18,1% y el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), con el 17,2%.

Otra encuesta difundida por el canal privado TV4 ofrece un resultado muy similar, aunque reduce la distancia entre los dos bloques en dos décimas, con un 51,3% para el centroizquierda y un 47% para el bloque gubernamental.

De confirmarse los sondeos, el Partido Socialdemócrata —la fuerza política más votada en todos los comicios generales de los últimos 100 años— podría recuperar el poder, a pesar de retroceder casi dos puntos porcentuales respecto a los anteriores comicios de 2022.

El sondeo de SVT coloca al Partido de Izquierda como cuarta fuerza, con el 8%; por delante de otros dos aliados de la líder socialdemócrata, Magdalena Andersson: el Partido de Centro, con el 7,5%; y el Partido del Medio Ambiente, con el 7,4%.

Los otros dos partidos que conforman la coalición de Gobierno actual, que tiene mayoría gracias al apoyo externo del SD, mejorarían su resultado: el Partido Cristiano Demócrata obtendría el 6,1%, y el Partido Liberal, al que los sondeos daban hasta hace una semana por debajo de la barrera mínima del 4%, lograría el 5,4%.

Récord de votos por correo Más de 3,6 millones de suecos de los ocho millones llamados a las urnas han votado por anticipado, un 30% más que en 2022 y una cifra récord, según la Autoridad Electoral. Postnord, la empresa pública de servicio postal, ha aludido a ese factor para justificar que en varios lugares de Estocolmo no haya podido enviar los votos anticipados antes de la apertura de los colegios, lo que podría provocar retrasos en el recuento. Las encuestas previas apuntaban a un triunfo claro de la oposición, pero en las últimas semanas la distancia se había reducido a entre 0,5 y 5,6 puntos de diferencia, lo que había hecho aumentar las especulaciones sobre un posible nuevo drama electoral como en los comicios de 2018 y 2022. Algo menos de 50.000 votos separaron a ambos bloques hace cuatro años y hubo que esperar tres días al recuento del voto procedente del extranjero para certificar quién era el ganador. Suecia y la ultraderecha: "Veremos si han votado solo un cambio de gobierno o también un cambio de sociedad" RAQUEL GONZÁLEZ (enviada especial de RTVE a Estocolmo)