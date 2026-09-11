Las antenas instaladas en Ceuta son para no saturar la red de ceutíes y dar cobertura a funcionarios y migrantes

En redes sociales difunden que el Gobierno gasta 10.000 euros al mes para dar wifi a las personas migrantes en Ceuta. Algunas publicaciones van acompañadas de un vídeo que muestra una antena de la compañía Orange junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). El Ministerio de Transformación Digital y la empresa encargada de la instalación niegan que se trata de una "antena wifi". Sí hay un proceso abierto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con Telefónica para dar conectividad a tres centros de acogida temporales: el objetivo es no saturar la red de los ceutíes y dar cobertura a funcionarios y migrantes. Te lo explicamos.

"El Gobierno instala una unidad móvil de casi 10.000 euros al mes para dar cobertura wifi a los invasores en el CETI y la playa del Trampolín de Ceuta. Pagas tú", leemos en un mensaje de X del 9 de septiembre. La publicación incluye un vídeo en el que se ve una instalación de Orange junto a este centro. "El Gobierno instala una antena de wifi gratis en el centro de inmigrantes de Ceuta que da cobertura hasta la playa del Trampolín. 10.000 euros al mes nos cuesta que el invasor se comunique con sus mandos en Marruecos", dice otra publicación en esta red social que enlaza a un artículo de un portal web.

La antena de Orange que aparece en los vídeos de redes no es de wifi El Ministerio para la Transformación Digital asegura a VerificaRTVE que la antena de Orange que aparece en los vídeos de redes "no es una antena wifi" y que "no es cierto que suponga un coste de 10.000 euros". La empresa instaladora, Circet, aclaró en un comunicado que se trata de una estación móvil de radio COW ("Cell On Wheels"), solicitada por MasOrange para reforzar las comunicaciones en un entorno especialmente sensible y con importantes retos logísticos. Pedro Córdoba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Andalucía, tras consultar con Circet, también aclara que "no da wifi ni gratuito ni no gratuito". "Es una estación repetidora de 4G y 5G que repite señal de Orange. Todo lo demás no es cierto", añade. Estas estaciones móviles denominadas CoW ("Cell On Wheels") "incrementan de forma temporal la capacidad de la red móvil en la zona", tal y como explicó la compañía Orange sobre la instalación de una de estas infraestructuras en las Fallas 2025 de Valencia. Pedro Córdoba explica que estas "instalaciones portátiles" se suelen "poner en conciertos, partidos de fútbol" y otros eventos que implican "aglomeración de personas", cuando "el número de canales de una instalación son insuficientes". Transformación Digital indica que son "refuerzos destinados a las líneas corporativas de la Administración General del Estado". Esta instalación, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "ha reforzado el servicio de conectividad" del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. El CETI está ubicado al norte de la ciudad, cerca de la playa del Trampolín (35.899975,-5.348269). Orange ganó en su día la licitación para dar cobertura al centro y esta instalación la ha llevado a cabo la empresa Circet. Tanto el Ministerio de Inclusión como el de Transformación Digital desmienten que esta instalación haya supuesto un "coste de 10.000 euros" como dicen los mensajes de redes. Sostienen que el contrato con Orange para dar cobertura al CETI ya preveía la instalación de "estaciones base móviles para incrementar temporalmente la cobertura", precisamente ante situaciones excepcionales como "emergencias" en las que "la cobertura sea deficiente". Y añaden que era necesario ampliar la red del CETI "para el correcto funcionamiento del sistema de acogida" y esto "ha permitido acelerar los trámites necesarios".