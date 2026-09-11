Las antenas instaladas en Ceuta son para no saturar la red de ceutíes y dar cobertura a funcionarios y migrantes
- Estos servicios se instalan para emergencias como la dana o eventos con aglomeraciones como la visita del papa o las Fallas de Valencia
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
En redes sociales difunden que el Gobierno gasta 10.000 euros al mes para dar wifi a las personas migrantes en Ceuta. Algunas publicaciones van acompañadas de un vídeo que muestra una antena de la compañía Orange junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). El Ministerio de Transformación Digital y la empresa encargada de la instalación niegan que se trata de una "antena wifi". Sí hay un proceso abierto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con Telefónica para dar conectividad a tres centros de acogida temporales: el objetivo es no saturar la red de los ceutíes y dar cobertura a funcionarios y migrantes. Te lo explicamos.
"El Gobierno instala una unidad móvil de casi 10.000 euros al mes para dar cobertura wifi a los invasores en el CETI y la playa del Trampolín de Ceuta. Pagas tú", leemos en un mensaje de X del 9 de septiembre. La publicación incluye un vídeo en el que se ve una instalación de Orange junto a este centro. "El Gobierno instala una antena de wifi gratis en el centro de inmigrantes de Ceuta que da cobertura hasta la playa del Trampolín. 10.000 euros al mes nos cuesta que el invasor se comunique con sus mandos en Marruecos", dice otra publicación en esta red social que enlaza a un artículo de un portal web.
La antena de Orange que aparece en los vídeos de redes no es de wifi
El Ministerio para la Transformación Digital asegura a VerificaRTVE que la antena de Orange que aparece en los vídeos de redes "no es una antena wifi" y que "no es cierto que suponga un coste de 10.000 euros". La empresa instaladora, Circet, aclaró en un comunicado que se trata de una estación móvil de radio COW ("Cell On Wheels"), solicitada por MasOrange para reforzar las comunicaciones en un entorno especialmente sensible y con importantes retos logísticos. Pedro Córdoba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Andalucía, tras consultar con Circet, también aclara que "no da wifi ni gratuito ni no gratuito". "Es una estación repetidora de 4G y 5G que repite señal de Orange. Todo lo demás no es cierto", añade.
Estas estaciones móviles denominadas CoW ("Cell On Wheels") "incrementan de forma temporal la capacidad de la red móvil en la zona", tal y como explicó la compañía Orange sobre la instalación de una de estas infraestructuras en las Fallas 2025 de Valencia. Pedro Córdoba explica que estas "instalaciones portátiles" se suelen "poner en conciertos, partidos de fútbol" y otros eventos que implican "aglomeración de personas", cuando "el número de canales de una instalación son insuficientes". Transformación Digital indica que son "refuerzos destinados a las líneas corporativas de la Administración General del Estado".
Esta instalación, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "ha reforzado el servicio de conectividad" del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. El CETI está ubicado al norte de la ciudad, cerca de la playa del Trampolín (35.899975,-5.348269). Orange ganó en su día la licitación para dar cobertura al centro y esta instalación la ha llevado a cabo la empresa Circet.
Tanto el Ministerio de Inclusión como el de Transformación Digital desmienten que esta instalación haya supuesto un "coste de 10.000 euros" como dicen los mensajes de redes. Sostienen que el contrato con Orange para dar cobertura al CETI ya preveía la instalación de "estaciones base móviles para incrementar temporalmente la cobertura", precisamente ante situaciones excepcionales como "emergencias" en las que "la cobertura sea deficiente". Y añaden que era necesario ampliar la red del CETI "para el correcto funcionamiento del sistema de acogida" y esto "ha permitido acelerar los trámites necesarios".
Instalan wifi en tres centros temporales para evitar que se sature la red
Por otra parte, el Gobierno trabaja en instalar conectividad en "los nuevos centros temporales", los que han tenido que habilitar ante la situación excepcional que vive la ciudad autónoma. Migraciones asegura que el contrato aún no está cerrado, aunque medios como El País o Europa Press han publicado que se extenderá el wifi gratis para los migrantes en tres campamentos. El Ministerio añade que, para ello, han "iniciado conversaciones con Telefónica".
El objetivo, aseguran fuentes ministeriales, es garantizar la conectividad en los nuevos centros de atención y "evitar saturar la red que usan los ciudadanos, de modo que no vean interrumpido su servicio". Agregan que solo podrán acceder "las personas que se encuentren en dichos espacios", porque se aplicarán "los filtros de seguridad en la navegación adecuados".
El Ministerio también justifica la necesidad de permitir la cobertura móvil en los centros por la Directiva europea sobre solicitantes de protección internacional, que dice que hay que garantizar a estas personas "la posibilidad de comunicarse con sus parientes" o con sus "asesores jurídicos".
El Gobierno puede contratar este servicio sin necesidad de sacarlo a concurso. La Ley de Contratos del Sector Público permite, en el artículo 120, tramitarlo sin "una fase previa de licitación" cuando se da una situación de emergencia.
Se fortalece la cobertura móvil como sucedió en la dana y la visita del papa
"Siempre es necesario reforzar el servicio de comunicaciones cuando hay una mayor demanda de líneas que van a requerirlo, como se hizo en situaciones de emergencia como la dana o en la visita del papa", explica a VerificaRTVE el decano-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Juan Carlos López López. Por ello, explica, "los operadores desplazan unidades móviles para fortalecer la cobertura móvil", y es necesario "si se incrementan de forma considerable el número de teléfonos móviles conectados", como en el caso de Ceuta.
Este experto puntualiza que "cualquier ciudadano con una línea activa móvil, sea nacional o internacional" podría conectarse a la "red móvil disponible en Ceuta". "Los operadores de telecomunicaciones tienen contratos específicos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", apunta Juan Carlos López, e incluyen "condiciones de garantía para casos de emergencias que obligan a reforzar cobertura y capacidad de acceso a los servicios".
Según López, "el servicio wifi es independiente de la red móvil" y las redes wifi se deben desplegar en "entornos reducidos y tras un estudio de cobertura". Señala que al tratarse de "un servicio de telecomunicaciones regulado, lo debe ejecutar y prestar el operador o la entidad pública autorizada". "Ese despliegue debe ser solicitado por la Administración, al ser un espacio público. La razón para hacerlo podría ser dar una salida al tráfico de Internet sin usar la red 5G y evitar así la congestión", añade este experto.
Fuentes
- Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
- Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública
- Pedro Córdoba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía
- Juan Carlos López López, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
- Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
- Directiva (UE) 2024/1346 sobre los solicitantes de asilo