Rusia lanza su último ataque contra la economía de guerra ucraniana en Mykolaiv y deja al menos cuatro muertos
- Puertos, centros de producción, almacenes, ferrocarriles y pasos fronterizos se han convertido en objetivos
- Kiev asegura haber neutralizado 128 de los 149 drones lanzados durante la última noche
De día y de noche, Rusia ha encadenado en las últimas horas distintos ataques contra infraestructuras portuarias e industriales, almacenes y edificios civiles de Mykolaiv, históricamente principal centro de construcción naval del mar Negro. Al menos cuatro personas han muerto y otras 19 han resultado heridas en esta ciudad estratégica del sur de Ucrania, según las autoridades regionales.
La ofensiva refleja la evolución de la campaña aérea rusa: ataques que ya no se concentran durante la noche, drones más rápidos y una presión creciente sobre las infraestructuras que sostienen la economía y la logística ucranianas. Puertos, centros de producción, almacenes, ferrocarriles y pasos fronterizos se han convertido en objetivos recurrentes mientras aumentan también los impactos sobre zonas residenciales.
El jefe interino de la Administración Militar de Mykolaiv, Gueorgui Reshetilov, ha informado de que las fuerzas rusas emplearon drones Shahed-238, bombas aéreas guiadas y misiles Banderol. Las víctimas mortales son dos hombres de 49 y 53 años y dos mujeres de 45 y 64. Entre los heridos figuran ocho hombres, ocho mujeres y tres niños de uno, dos y ocho años.
Los ataques dañaron un edificio administrativo, una vivienda, un hotel, las ventanas de un bloque de pisos, un vehículo, un garaje, varios almacenes y dependencias del sistema penitenciario regional, según el balance oficial realizado por las autoridades de la ciudad.
Moscú sostiene que sus bombardeos se dirigen contra objetivos militares, energéticos y logísticos. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que en Mykolaiv fueron atacados depósitos de combustible y una subestación eléctrica, pero las autoridades ucranianas han documentado también daños en viviendas y otros edificios civiles.
Drones a reacción y ataques a plena luz del día
Entre las 18.00 horas del miércoles y las 08.00 de este jueves, Rusia lanzó contra Ucrania 149 drones de los tipos Shahed, Gerbera y Parodiya, de acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana. Cerca de la mitad estaban propulsados a reacción.
Las defensas ucranianas aseguran haber derribado o neutralizado mediante sistemas de guerra electrónica 128 aparatos. El parte militar registró impactos en 13 localizaciones y la caída de restos en otras nueve. La tasa de neutralización se situó así cerca del 86%, por debajo de los porcentajes superiores al 90% anunciados por Kiev frente a oleadas anteriores.
Los modelos con motor a reacción vuelan a mayor velocidad y reducen el tiempo disponible para detectarlos y responder con cañones antiaéreos, ametralladoras o drones interceptores. A esta dificultad se suma la vulnerabilidad frente a los misiles balísticos, para los que los Patriot constituyen la principal defensa de Ucrania.
Kiev lleva meses reclamando más munición para estos sistemas. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha advertido de que las reservas de interceptores antibalísticos se encuentran en niveles críticos.
Rusia ha extendido, además, los ataques a las horas de mayor actividad, lo que obliga a prolongar las alertas y provoca nuevas interrupciones en el transporte, las escuelas y las empresas.