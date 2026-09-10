Rusia lanza su último ataque contra la economía de guerra ucraniana en Mykolaiv y deja al menos cuatro muertos

De día y de noche, Rusia ha encadenado en las últimas horas distintos ataques contra infraestructuras portuarias e industriales, almacenes y edificios civiles de Mykolaiv, históricamente principal centro de construcción naval del mar Negro. Al menos cuatro personas han muerto y otras 19 han resultado heridas en esta ciudad estratégica del sur de Ucrania, según las autoridades regionales.

La ofensiva refleja la evolución de la campaña aérea rusa: ataques que ya no se concentran durante la noche, drones más rápidos y una presión creciente sobre las infraestructuras que sostienen la economía y la logística ucranianas. Puertos, centros de producción, almacenes, ferrocarriles y pasos fronterizos se han convertido en objetivos recurrentes mientras aumentan también los impactos sobre zonas residenciales.

El jefe interino de la Administración Militar de Mykolaiv, Gueorgui Reshetilov, ha informado de que las fuerzas rusas emplearon drones Shahed-238, bombas aéreas guiadas y misiles Banderol. Las víctimas mortales son dos hombres de 49 y 53 años y dos mujeres de 45 y 64. Entre los heridos figuran ocho hombres, ocho mujeres y tres niños de uno, dos y ocho años.

Los ataques dañaron un edificio administrativo, una vivienda, un hotel, las ventanas de un bloque de pisos, un vehículo, un garaje, varios almacenes y dependencias del sistema penitenciario regional, según el balance oficial realizado por las autoridades de la ciudad.

Moscú sostiene que sus bombardeos se dirigen contra objetivos militares, energéticos y logísticos. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que en Mykolaiv fueron atacados depósitos de combustible y una subestación eléctrica, pero las autoridades ucranianas han documentado también daños en viviendas y otros edificios civiles.