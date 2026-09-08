La jueza informa a favor del indulto "parcial" al maquinista de Alvia, Francisco Garzón Amo, por el accidente de Angrois

La magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela, María Elena Fernández Currás, ha informado favorablemente a la petición de indulto total de la pena de prisión del maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013, Francisco Garzón Amo, y en el que fallecieron 80 personas y hubo 143 heridos. El acusado fue condenado a dos años y seis meses de cárcel por 79 delitos de homicidio —la jueza ha contabilizado un fallecido menos, al fallecer tiempo después por las lesiones— y otros 143 de lesiones. Todos ellos bajo la definición de imprudencia grave.

El informe, al que ha tenido acceso RTVE Noticias, se elabora una semana después de que el fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, se haya mostrado a favor de un indulto parcial por "relevantes razones de justicia y equidad".

De forma secundaria, la jueza ha informado favorablemente el indulto "parcial" de la pena que excede los dos años, por lo que el maquinista podría beneficiarse de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión.

La magistrada ha destacado que el hombre no tiene antecedentes penales y que las responsabilidad civil “ha sido abonada, en su totalidad o prácticamente en su totalidad, en cuanto a las cantidades liquidadas, por QBE, aseguradora de RENFE, condenada como responsable civil directa”. También ha afirmado que, como el penado está jubilado, "el pronóstico de que vuelva a delinquir es prácticamente nulo".