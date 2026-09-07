La vivienda sigue encareciéndose, aunque a menor ritmo: los precios subieron un 12,2% en el segundo trimestre de 2026
- En lo que va de año se encarece un 7%
- La vivienda nueva sube un 7,4% en el segundo trimestre, es dato más bajo en tres años y medio
La vivienda en España sigue subiendo de precio aunque modera la escala. En el segundo trimestre de 2026 se ha encarecido un 12,2% según los datos que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística. Este dato muestra 45 trimestres consecutivos de alzas o lo que es lo mismo, 11 años ininterrumpidos de aumentos de precio.
Aunque el dato publicado este lunes muestra una moderación de la tasa de siete décimas entre abril y junio respecto al trimestre anterior (12,2 frente a 12,9%), la vivienda encadena seis trimestres seguidos con incrementos superiores al 12%. En el acumulado del año, los precios suben un 7%.
El motor del encarecimiento es la vivienda usada
La vivienda usada es la que más sube de precio en este segundo trimestre y muestra una diferencia importante respecto a la de nueva construcción. De hecho, según el dato conocido este lunes, se disparó un 12,9% interanual y sufrió un repunte del 3,7% respecto al trimestre anterior, lo que supone su mayor subida trimestral en un año. En lo que va de 2026, ya es un 7,4 % más cara.
Sin embargo, la vivienda nueva da un ligero respiro. Su tasa interanual se moderó hasta el 7,4%, la cifra más baja desde principios de 2023, con un crecimiento trimestral de apenas el 1%. Acumula un alza del 4,6 % en el año.
Ceuta lidera las subidas en España
La subida de este segundo trimestre del año 2026 es generalizada y registra tasas de doble dígito en todo el país, con la única excepción de Navarra. Las regiones que lideran esta alarmante subida son Ceuta (15,2%), Asturias (15%) y Castilla y León (14,8%).
Donde menos sube la vivienda es en Andalucía (11,9%); Castilla-La Mancha (11,7%); Canarias (11%); Cataluña (10,1%); País Vasco (10%) y Navarra (9,5%).
A partir del primer trimestre de 2026, el año base o año de referencia de esta estadística del INE pasa a ser 2025. De este modo, coincide con el periodo de referencia del índice de precios de vivienda armonizado, que cambia también a 2025, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, que establecen que los índices armonizados y sus subíndices deben reescalarse cada 10 años.