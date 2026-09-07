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La vivienda sigue encareciéndose, aunque a menor ritmo: los precios subieron un 12,2% en el segundo trimestre de 2026

  • En lo que va de año se encarece un 7%
  • La vivienda nueva sube un 7,4% en el segundo trimestre, es dato más bajo en tres años y medio
La vivienda se encarece un 12,2% en el segundo trimestre
Edificio de viviendas de nueva construcción en Barcelona Elxeneize vía Getty
RTVE.es

La vivienda en España sigue subiendo de precio aunque modera la escala. En el segundo trimestre de 2026 se ha encarecido un 12,2% según los datos que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística. Este dato muestra 45 trimestres consecutivos de alzas o lo que es lo mismo, 11 años ininterrumpidos de aumentos de precio.

Aunque el dato publicado este lunes muestra una moderación de la tasa de siete décimas entre abril y junio respecto al trimestre anterior (12,2 frente a 12,9%), la vivienda encadena seis trimestres seguidos con incrementos superiores al 12%. En el acumulado del año, los precios suben un 7%.

El motor del encarecimiento es la vivienda usada

La vivienda usada es la que más sube de precio en este segundo trimestre y muestra una diferencia importante respecto a la de nueva construcción. De hecho, según el dato conocido este lunes, se disparó un 12,9% interanual y sufrió un repunte del 3,7% respecto al trimestre anterior, lo que supone su mayor subida trimestral en un año. En lo que va de 2026, ya es un 7,4 % más cara.

Sin embargo, la vivienda nueva da un ligero respiro. Su tasa interanual se moderó hasta el 7,4%, la cifra más baja desde principios de 2023, con un crecimiento trimestral de apenas el 1%. Acumula un alza del 4,6 % en el año.

Ceuta lidera las subidas en España

La subida de este segundo trimestre del año 2026 es generalizada y registra tasas de doble dígito en todo el país, con la única excepción de Navarra. Las regiones que lideran esta alarmante subida son Ceuta (15,2%), Asturias (15%) y Castilla y León (14,8%).

Donde menos sube la vivienda es en Andalucía (11,9%); Castilla-La Mancha (11,7%); Canarias (11%); Cataluña (10,1%); País Vasco (10%) y Navarra (9,5%).

A partir del primer trimestre de 2026, el año base o año de referencia de esta estadística del INE pasa a ser 2025. De este modo, coincide con el periodo de referencia del índice de precios de vivienda armonizado, que cambia también a 2025, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, que establecen que los índices armonizados y sus subíndices deben reescalarse cada 10 años.

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