La vivienda sigue encareciéndose, aunque a menor ritmo: los precios subieron un 12,2% en el segundo trimestre de 2026

La vivienda en España sigue subiendo de precio aunque modera la escala. En el segundo trimestre de 2026 se ha encarecido un 12,2% según los datos que ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística. Este dato muestra 45 trimestres consecutivos de alzas o lo que es lo mismo, 11 años ininterrumpidos de aumentos de precio.

Aunque el dato publicado este lunes muestra una moderación de la tasa de siete décimas entre abril y junio respecto al trimestre anterior (12,2 frente a 12,9%), la vivienda encadena seis trimestres seguidos con incrementos superiores al 12%. En el acumulado del año, los precios suben un 7%.

El motor del encarecimiento es la vivienda usada La vivienda usada es la que más sube de precio en este segundo trimestre y muestra una diferencia importante respecto a la de nueva construcción. De hecho, según el dato conocido este lunes, se disparó un 12,9% interanual y sufrió un repunte del 3,7% respecto al trimestre anterior, lo que supone su mayor subida trimestral en un año. En lo que va de 2026, ya es un 7,4 % más cara. Sin embargo, la vivienda nueva da un ligero respiro. Su tasa interanual se moderó hasta el 7,4%, la cifra más baja desde principios de 2023, con un crecimiento trimestral de apenas el 1%. Acumula un alza del 4,6 % en el año.