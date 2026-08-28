La crisis de la vivienda afecta a la salud mental de los jóvenes y retrasa sus proyectos de vida

El artículo 47 de la Constitución Española dice que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, la realidad de la sociedad española es muy diferente.

La búsqueda de un hogar se ha convertido en una carrera de obstáculos para miles de jóvenes en España. Lo que antes suponía un paso natural hacia la vida adulta es hoy una fuente constante de estrés, ansiedad e inestabilidad psicológica. La crisis de la vivienda no solo devora los ingresos mensuales de la población, pues también está dañando de manera directa la salud mental de una generación sometida a la presión del mercado inmobiliario.

El documental sonoro El precio de vivir de RNE analiza la dimensión psicosocial de este problema de la mano de afectados, sindicatos de inquilinos y especialistas en psicología y vivienda. Se trata de un documental producido y dirigido por los alumnos del Máster de Radio, Audio digital, Podcast y Narrativas Transmedia de Radio Nacional y la Universidad Complutense.

El impacto emocional de la precariedad La imposibilidad de acceder a un alquiler asequible y la amenaza constante de subidas imprevistas o desahucios silenciosos han instaurado un estado de incertidumbre permanente entre los menores de 40 años. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que dos de cada tres personas menores de 34 años tienen que vivir con sus padres por no poder alquilar o comprar una vivienda. Y dentro de los menores de 25 años, solo uno de cada diez puede irse de casa. Las consecuencias de esta situación trascienden al ámbito económico. Suele aparecer una frustración inconsciente que según el psicólogo Gonzalo Hervás "se puede ir acumulando y empieza a afectar a diversas áreas vitales sin que la persona a veces sea muy consciente de cómo le llega a afectar”. Esta falta de estabilidad habitacional impide proyectar un futuro a medio o largo plazo, provocando episodios recurrentes de depresión y desamparo. A esta inestabilidad se suma la proliferación de pisos turísticos, la gentrificación de los barrios tradicionales y el endurecimiento de los requisitos legales para acceder a un contrato de arrendamiento. Para muchos la única alternativa es continuar compartiendo piso pasados los 30 años o regresar al hogar familiar, situaciones que acentúan la sensación de frustración y estancamiento vital.