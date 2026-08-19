Los hogares españoles ya destinan casi el 40% de sus ingresos de media para pagar el alquiler

Los hogares españoles destinan de media el 39% de sus ingresos netos para pagar el alquiler, según un estudio realizado por Idealista, que confirma que el esfuerzo para arrendar una vivienda se ha intensificado en ocho puntos en los últimos tres años.

A mediados de 2023, las familias necesitaban el 31% de su renta para el alquiler, un porcentaje que ha ido aumentando paulatinamente, igual que el esfuerzo para comprar una vivienda. En la actualidad, de media son necesarios el 29% de los ingresos para comprar una casa, también ocho puntos más que en el tercer trimestre de 2023, aunque esa cifra no tiene en cuenta el ahorro de la entrada y los gastos de gestión para firmar una hipoteca.

Los datos más recientes de Idealista corresponden al segundo trimestre de 2026 y se han calculado a partir de los precios de las viviendas publicados en su plataforma y la renta neta familiar por municipios que recopila el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Palma y Málaga, la ciudad donde más cuesta vivir de alquiler Palma de Mallorca es la ciudad española en la que más difícil es costearse la vivienda. La tasa de esfuerzo del alquiler se eleva al 45% y la de la compra, al 48%. Esto significa que casi la mitad de los ingresos medios de las familias baleares se destina a pagar un techo. Si reparamos solo en la tasa de alquiler, siguen a Palma las ciudades de Málaga (40%), Valencia (39%), Alicante (38%) y Madrid (38%), todas ellas zonas urbanas turísticas y con empleo. En el centro de la tabla, encontramos un referente del turismo y los negocios como Barcelona (34%) y otras capitales de provincia, Segovia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Bilbao, que anotan entre un 31% y un 30%. Por último, el menor esfuerzo se sitúa en Teruel y Ciudad Real, donde de media es necesario el 19% de los ingresos para pagar el alquiler. El acceso al alquiler se estrecha en España: pocas viviendas y precios exorbitados para una demanda creciente Daniel Flores